DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al colectivo Por las voces sin justicia.

Efeméride.- Jueves 15 de septiembre de 1910, fecha de nacimiento de don Juan Macedo López. Nació en Tomatlán, Colima.

La frase.- “La hipocresía es la audacia de pregonar integridad desde un nido de corrupción.” Atinada y adecuada frase para nuestro país, acuñada por Wes Fesler.

Curiosidades.- El maestro Juan Macedo López es otro de los sabios que han colaborado con periódicos Noroeste. Llegó a Culiacán, Sinaloa, alrededor del año 1937 y rápidamente se ganó prestigio en el campo de la docencia y las letras. Trabajó para la Universidad Autónoma de Sinaloa frente a grupos y en extensión universitaria. Entre su obra, se cuentan los siguientes libros: Un fusil sobre la cruz, Espiga de luz, Un viaje alrededor de la nostalgia y Antología Juan Macedo López.

Condolencias.- Van para las estimadas Elva Aguirre y Laura Franco.

La pregunta.- México le impondrá aranceles a China, anunció la Presidenta ¿Obedeciendo a una más de las recomendaciones de Marco Rubio, mensajero de Trump?

Rapidines.- Listado de personajes colimenses ilustres.

Alejandro Rangel Hidalgo (Pintor).- Al igual que los de antes, Claudia Sheinbaum cree que sus expresiones son para sus seguidores, por esa razón se atrevió a decir que la crisis económica que se vive en Sinaloa, especialmente en Culiacán y municipios conurbados, se debe a la sequía y no a la violencia. Qué forma de mentir y sin hacer gestos.

Beatriz Aguirre (Actriz).- Con su versión literal de que la violencia no ha impactado al empresariado sinaloense, la comandanta contestó a los líderes del sector que son unos mentirosos, que nada tiene que ver la violencia con sus quebrantos.

Bertha Leticia Navarro Ochoa (Empresaria).- Se queja la Presidenta de la República de las deudas de PEMEX heredadas por Calderón y Peña que se tienen que pagar, pero nada dijo del pago de la multimillonaria deuda que nos legó AMLO en el último año de su gestión. Para la científica no hay piso parejo.

Cirilo Calderón (Periodista).- Ante los escandalosos casos de actos de corrupción cometidos por algunos miembros de la Secretaría de Marina en los tiempos de “El Peje” y dados a conocer ahora ¿Andrés Manuel fue omiso o cómplice?

Francisco Carrillo Torres (Revolucionario).- En su momento, Andrés Manuel aseguró públicamente que el Presidente de la República está enterado de todo lo que pasa entre su equipo de trabajo y que, si se dan casos de corrupción entre los mismos, es porque el ejecutivo o se hace tonto o es cómplice.

Gloria “Gloriella” Cárdenas (Vedette).- Harfuch presume miles de detenidos presuntamente ligados a la delincuencia organizada. Ya veremos cuántos son vinculados a proceso o cuántos serán objeto de ilegal pase directo a las autoridades gringas, a pesar de encontrarse en estado de presunción de inocencia.

Gregorio Torres Quintero (Maestro).- Y cayó el líder de la llamada banda de “La Barredora”, quien se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública de Tabasco, en la gestión gubernamental de Adán Augusto López Hernández, quien alega que no sabía de los malos pasos de su subordinado. Esperemos que el detenido no sufra algún accidente fatal, tal y como está sucediendo con algunos involucrados en el huachicol fiscal.

Griselda Álvarez Ponce de León (Política).- De lo que ya no hablan las autoridades es sobre el asunto de la llamada mini refinería localizada en Coatzacoalcos, Veracruz, que clandestina y todo, fue levantada y operada ante la vista de todos.

Guillermina Cuevas Peña (Escritora).- Un grupo de empresarios culichis han expresado en diversos foros su inconformidad por la incomprensión del Gobierno del Estado, ante el boquete económico que ha generado la guerra en Sinaloa, lo cual, ha perjudicado la vida de las empresas al grado de que muchas de ellas han bajado sus cortinas. Creo que no pasará mucho tiempo para que los líderes de los manifestantes sean sujetos de órdenes de auditorías de todo tipo, a manera de represalia gubernamental.

Jorge Chávez Carrillo (Pintor).- Al igual que otros funcionarios municipales obligados a aplicar reglamentos municipales, el Oficial Mayor, Ángel Fernando Arballo, resultó un experto en nado de muertito. Vaya, ni tan siquiera se atreve a ordenar que plazas públicas y playas no sirvan de pensión de carretas, mucho menos, se mete con los alcoholeros.

José Ramón Diaz Fonseca (Periodista).- Solo en México pueden perseguir por aproximadamente cuatro kilómetros a un camión en plena zona urbana, con propósitos criminales, sin que ninguna autoridad de la fuerza pública se haya hecho presente. La omisión, le costó la vida a un joven de escasos 16 años.

Kevin Álvarez (Futbolista).- “Si la tiene depilada, la tiene ocupada.” “¡Maestro! No podemos escribir eso.” “Está bien, va: El monte no crece en vereda caminada.”

Manuel Álvarez Zamora (Político).- “¿Y hablas inglés?” “En cuanto al inglés soy un perro. ““¿Es decir que lo hablas a la perfección?” No. Lo entiendo, pero no hablo.”

Mario Delgado Carrillo (Político).- “¿Y cómo le pondremos al niño?” “El Chavo.” “¿Y esas babosadas?” “Es que te embarazaste sin querer, queriendo.”

Miguel de la Madrid Hurtado (Político).- “Hola hermosa ¿te puedo robar un beso?” “Estás enfermo de la cabeza. Con esa cara, mejor róbame el celular.”

Miguel Medellín Contreras (Militar).- Madre e hija en plática. “¡Mamá, todos los hombres son iguales! Solo les interesa una cosa.” “Tienes razón, hija. Lo malo, es que tu papá ya no se acuerda de cuál es.”

Rafaela Suarez Solorzano (Maestra).- “Inocencio, hasta aquí llegamos. ““Oye, pero si yo no te he hecho nada.” “Pues precisamente por eso.”

Rolando Cordera Campos (Economista).- Yo y mis ganas de darte, digo, de verte.

Corte. – “La cabra tira al monte.” Y sí, la Presidenta lo demostró al decir que las penurias económicas de los sinaloenses, de los culichis, se deben a la sequía.