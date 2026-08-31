DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- En memoria de doña Sandra Calderón Barraza, fundadora de DIFOCUR, sembradora de la semilla que fructificó en la difusión masiva de las diferentes manifestaciones artísticas a lo largo del solar sinaloense.

Efeméride.- Domingo 31 de agosto de 1975, en Mazatlán, Sinaloa, nace Sara Elena Ramírez Vargas, conocida en el mundo artístico como Sara Ramírez.

Curiosidades.- Sara Ramírez, hija del biólogo Alberto Ramírez y Luisa Vargas, avecindados en el puerto mazatleco en virtud de que Alberto fue jefe de la estación de Limnología de la UNAM. Sara es una prestigiada actriz y cantante que se ha anotado varios premios importantes, tales como el Tommy 2005 como actriz de reparto en el musical Spamalot y la distinción SAG 2006 como actriz de reparto en la serie de televisión Grey´s Anatomy como Callie Torres.

Hechos de Sinaloa.- 31-08-1956” El Dr. Humberto Bátiz Ramos presenta a la comunidad universitaria su último informe de labores como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa”. (Del compendio Efemérides Sinaloenses del maestro Luis Antonio García Sepúlveda).

La frase.- “La política no tiene relación con la moral”. Dicen que la acuñó el pensador florentino Nicolás Maquiavelo. El caso es que le cae como anillo al dedo a la política partidista mexicana. Un vivo retrato.

Condolencias.- Para familiares del estimado Rosalío González. Van también para los deudos de Manuel Eugenio Soler.

La pregunta.- En México no hay inflación, dice Claudia ¿Desde cuándo no hará el mandado para su casa?

Rapidines.- Listado de cantantes y actrices sinaloenses que han alcanzado relevancia en la farándula mexicana. Se agrega lugar de nacimiento.

Amelia Wilhelmy (MZT)- “No he hablado con Rocha, ni pienso hacerlo.” Fue lo que dijo Claudia, palabras que significaron la última palada en la tumba política de Rubén Rocha, el personaje que se jugó el resto de su prestigio social al dejarse llevar por la vana codicia de poder.

Ana Gabriel (Guamúchil).- Y en la lápida de la tumba política del ahora ex gobernador Rocha, Claudia escribió; “En la FGR todavía hay carpetas de investigación no agotadas” ¡Tómala!

Anaís Salazar (Cul). - Algo hay, sin duda en los casos de Rocha y de Enrique Inzunza y no son precisamente buenas nuevas para los citados. Seguramente, lo poco que les quedaba de tranquilidad se fue al caño, por el desconocimiento de su pandilla política y por frecuentes pesadillas portando uniforme naranja.

Cynthia Urias (LM).- MORENA en Sinaloa perdió la oportunidad de demostrar que verdaderamente tienen cercanía con el pueblo, al designar como sustituta de Rocha a una de las suyas en lugar de optar por una figura apartidista.

Denisse Guerrero (LM).- La nueva gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava por más que sacuda sus prendas, no se le quita el tufo del “rochismo”.

Georgina Valdez (MZT).- Terminada la farsa para seleccionar al personaje que será la candidata a la gubernatura por MORENA el próximo año, cuya designación se llevó Imelda Castro ¿Estará dispuesta a rendir cuentas a la sociedad de lo gastado y el origen de los recursos utilizados? Lo dudo.

Jessica Díaz (Cul).- En los avances de su segundo informe de gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum, habla de una economía nacional fuerte y que no hay inflación a pesar de haber incrementado el salario mínimo general ¿Será?

Karla Álvarez Centeno (MZT).- El nuevo sistema de bachillerato universal que promueve la Presidenta Claudia Sheinbaum, traerá consigo pase automático al nivel profesional. La científica repugna los exámenes de admisión ¿Se imaginan si no lo fuera?

Kenia Os. (MZT).- Tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Electoral de Sinaloa, han enseñado el cobre y se hacen los occisos ante la descarada precampaña política que realizó MORENA para designar a quien será su candidata por la gubernatura en el 2027. Los perdimos.

Laura Harring (LM).- Está tan jodida la oposición partidista del régimen actual de Sinaloa, que pese a Rocha y sus colaboradores, MORENA, continúa como probable ganador de las elecciones del 2027.

Lola Beltrán (Rosario).- Otro gran éxito con beneficio social ha obtenido el equipo de Banco de Alimentos, liderado por Rafalo Domínguez, al inaugurar su nueva bodega y la alianza lograda con la Fundación Slim. Son miles de ciudadanos los que se benefician con la labor de esta noble institución.

Lorena Herrera (MZT).- A Imelda Castro le irrita que la relacionen con Rubén Rocha. Ni modo doña Imelda, el pasado no es mudo.

Mar Contreras (Cul).- Corrió la versión de que, para celebrar el Día de los Abuelos, el día 24 del mes que cierra, el Gobierno Municipal mazatleco organizó una misa en la Catedral Basílica ¿Y la laicidad, apá?

Martha Julia (Cul).- “Doctora, los calmantes que me recetó son muy buenos. Tengo ya buen rato viviendo muy relajado y durmiendo toda la noche”. “Solo tenga cuidado de tomarse uno por día”. “Yo no los tomo doctora, se los doy a mi esposa”.

Martha Ofelia Galindo (MZT).- “Hijo, si una mujer te pregunta cuánto le das del 1 al 100, dile que 31 y cuando te pregunte por qué, respóndele: Porque nos falta un 69 para completar los 100”.

Melissa Galindo (Cul).- “Paco ¿Has lavado la ropa?” “Espera, estoy terminando un crucigrama. Me falta una palabra de seis letras que signifique cosas favorables de una persona”. “Alabar, Paco”. “Ya te dije que esperes a que termine el crucigrama”.

Natalia Solián (Cul) .- “Señor mecánico ¿Le puedo llevar mi auto a servicio? “ “Por supuesto señora. Dígame qué auto es.” “Uno de cuatro puertas color rojo.” “¿Modelo?” “No señor, soy ama de casa.”

Ofelia Cano (San Ignacio).- “Mi hijo no quiso comer lengua de res porque sale de la boca del animal. Le di huevos.”

Sheyla (Cul.).- No por acariciar a una perrita de la calle significa que dejes de amar a la de casa ¿O sí?

Tanya Saracho (LM).- Como decía mi abuelo: “Bien clavada la estaca no se mueve la vaca”.

Corte.- “De arrepentidos están llenos los panteones”. Y si no me creen, pregúntenle a don Rubén Rocha Moya.