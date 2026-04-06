DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.– Al ciudadano José Rodolfo Olivo Rojas, galardonado con la distinción municipal de Mérito Ciudadano.

Efeméride.- El sábado 6 de abril de 1946, en Puebla de Zaragoza, nace José Ramón Fernández Álvarez.

Curiosidades.- José Ramón Fernández es uno de los más controvertidos comentaristas deportivos de México. Su carrera inició en el año 1970. Obtuvo la licenciatura en administración de empresas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A la fecha, ha cubierto 11 juegos olímpicos y 12 copas del mundial de futbol, siendo la primera en 1978, realizada en Argentina.

Hechos de Sinaloa.- 6-04-1866 “En Cabo San Lucas el comandante guerrillero americano Francisco Dana, captura el vapor Jhon L.Stephens que conducía pertrechos de guerra para el enemigo que ocupaba la plaza de Mazatlán. Fue conducido al puerto de Altata.” (Del compendio Efemérides Sinaloenses, del maestro Luis Antonio García Sepúlveda.)

La frase.- “Un político divide a las personas en dos grupos: en primer lugar, instrumentos; en segundo, enemigos.” Del filósofo alemán, Friedrich Nietzsche; puesto en práctica por la 4T.

La pregunta.- ¿Estará dentro de las preocupaciones de la secretaria de Turismo de Sinaloa, y del propio secretario de Economía, la difícil situación del sector hotelero, fuente de miles de empleos?

Rapidines.- Van los nombres de algunos comentaristas periodistas especializados en futbol profesional.

Andrés Vaca.- Fría y temerosa fue la reacción del sector empresarial ante el rapto y posterior asesinato del empresario frutero Rafael Tirado. Como sienten que la lumbre no les llega a los aparejos.

Ángel Fernández.- Pemex cerró 2025 con una deuda de poco más de 85 mil millones de dólares, entre los cuales, 24 mil millones se deben a proveedores y dentro de ese pasivo, alrededor del 9 por ciento se le adeuda a compañías gringas mismas que, a través de Trump, están pidiendo que se les pague. Si a eso se le agrega que la petrolera mexicana importa de los vecinos del norte, alrededor del 80 por ciento de productos que llegan al consumidor, se convierte en una realidad que deja en duda la cantada soberanía de la riqueza nacional.

Antonio Rosique.– Se llevan 211 automóviles de lujo de las bodegas del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, más otros artículos costosos ¿Y qué dicen las autoridades? Tal vez respondan que es culpa de Calderón.

Christian Martinoli.- Dice la conseja popular que a la falta de pan, tortillas. Doña Claudia literalmente lo parafraseó y nos dijo que, a falta de carne, frijoles con arroz. Que es lo mismo, pero más barato.

David Faitelson.– La fiscalía de la 4T, al igual que la de Calderón y demás, es experta en levantar expedientes a gente inocente, como es el caso de los profesores Dagoberto Tejeda Dominguez y Cuauhtémoc Peña Pérez, por cuya solvencia moral responden decenas de padres de familia y cientos de chamacos que ha recibido su entrega en la educación física.

Emilio Fernando Alonso.- El diputado local Carlos Villa Romero está proponiendo que síndicos y comisarios rurales no cobren sueldo por su representación social. Dice el desvergonzado, que dichas posiciones deben ser honorificas y gestionadas por convicción social. Claro, nada dice acerca de los 100 mil pesos o más, que se mete mensualmente como legislador.

Enrique “El Perro” Bermúdez.– Sospechoso y más que eso, resultó el contrato de 356 millones de pesos asignado a un comerciante que prácticamente acababa de levantar la cortina de su nuevo negocio ¡Vaya $uerte!

Fernando Luengas.– “Dime de qué presumes y te diré de qué careces.” Va para Juan de Dios Gámez y Tere Guerra, quienes, no dan paso sin presumir que son honestos y que por dicha virtud, merecen la candidatura para relevar a Rocha Moya. A ver quién les compra su presunción.

Fernando Marcos.- Qué chingonería somos en Sinaloa. Mire usted. La secretaría de Turismo federal, el miércoles pasado, pronosticó un flujo de poco más de 6 millones de turistas a lo largo del país durante Semana Santa. Por su parte, la secretaria de Turismo de Sinaloa, auguró 2.6 millones en el solar sinaloense ¡Qué tal!

Fernando Palomo.– La cacaraqueda ocupación del 85 por ciento durante Semana Santa, en la hospedería formal, apenas y llegó al 65 por ciento durante todo el período vacacional.

Jorge Sánchez.– Las fincas particulares rentadas como centros de hospedaje hacen mella en el sector hotelero y obviamente, también les pega a los miles de trabajadores que laboran en la llamada industria sin chimenea.

José Luis “El Pintor” Cuevas.– Ya se empiezan a escuchar los rugidos de las motos. Vamos a ver cuántas decenas de miles de turistas anuncian la secretaria de Turismo y la propia Alcaldesa mazatleca.

José Luis Lamadrid.- “¡Ay, Luis! Cuando hacemos el amor no dejo de pensar en una canción del grupo Abba.” “¡Ah! ¿La de Mamma Mía?” “No, la de Chiquitita.”

Luis García.- “Amiga, te mandó saludar Francisco.” “¿Qué Francisco?” “No te hagas la occisa; Francisco, el que te rompió el asterisco.”

Paco Villa.- El marido llega poco antes de la hora de la comida. Toma a su esposa por la espalda, le tapa los ojos con sus manos y con voz fingida le pregunta: ““¿Quién soy? Una pista. Soy quien te enloquece en la cama.” ¡Compadre, ya le he dicho que no venga a estas horas!”

Rafa Puente.– Melón y Melames se fueron de vacaciones. Melón escogió Argentina y Melemes la punta del este.

Raúl Sarmiento.– “Mi amor, te voy a hacer el hombre más feliz de la tierra.” “¡Ay ¡¡Qué linda! Te prometo que te voy a extrañar.”

Toño de Valdez.- “Mija, te invito a comer unos tacos por ahí.” “Lo siento, por ahí, no tengo dientes.”

Corte.- “¡Atáscate ahora que hay lodo!” Aplicable al empresario favorecido por el DIF estatal al que, a solo unos días de apertura, le asignaron un contrato millonario.