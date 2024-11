Portada.- En memoria del apreciado artista y deportista, pero sobre todo, amante del bien vivir, Xosé Lamas.

Efeméride.- En Mazatlán, Sinaloa, el domingo18 de noviembre de 1917, ve su primera luz, el actor y cantante Pedro Infante Cruz.

Curiosidades.- En el portal digital de UNIVISIÓN, un artículo del periodista Eduardo Romano, publicado el 16 de abril de 2017, tuvo como cabeza “Pedro Infante, el ídolo de México que no termina de morirse.” Una afirmación válida en todo el país, menos para las autoridades y para el que dice llevar la memoria histórica de su lugar de nacimiento.

La frase.- El orgullo engendra al tirano.” Así lo dijo Sócrates, el filósofo griego y los “morenistas”, deberían estamparse tal verdad en la frente.

Condolencias.- Para familiares y amigos del estimado Xosé Lamas, jalisciense que escogió Mazatlán como puerto de arranque hacia la eternidad.

La pregunta.- ¿No le causará punzada de conciencia a Rocha, el afirmar que hoy como nunca tenemos un mejor sistema educativo?

Rapidines.- Van los títulos de algunos de los éxitos musicales de Pedro Infante, al que no le alcanza su grandeza para que los mazatlecos le rindan un digno monumento.

Alejandra.- Burda simulación la reelección de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo mismo sucederá en la elección de juzgadores, proceso en el cual, las tres ministras de toga morada, ya tienen asegurado su lugar dentro de la Corte, y en una de esas, hasta la presidencia del máximo tribunal. La honestidad valiente del movimiento de la 4T es puro pitorreo.

Amorcito corazón.- Por si alguien tenía duda de que la Presidenta Sheinbaum es la mera jefa de diputados y legisladores, bastó para que ésta le diera un regaño virtual a Ricardo Monreal, por andar usando y presumiendo el uso de taxis aéreos, para que el susodicho de manera sumisa, presentara la promesa pública de no volver a utilizarlos.

Amor de los dos.- Y para no variar, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, el renglón de salud es de los más castigados. Seguramente la Presidenta Sheinbaum y los legisladores, han de pensar que las esperas hasta por seis meses para ver a un especialista o recibir atención de estudios clínicos y hasta la medicación para el cáncer, son lujos y dispendios que hay que eliminar del Sector Salud.

Ando volando bajo.- A lo largo de su campaña, Claudia Sheinbaum presumió ser una ambientalista consumada, rasgo que no reflejó en el Presupuesto de Egresos del 2025, al meterle un tijeretazo a la asignación de cuidado del Medio Ambiente. Como quien dice, pura palabrería de la Presidenta.

Carta a Eufemia.- La promoción de las actividades culturales, forman parte de las acciones para abatir el descarrilamiento de los jóvenes hacia actividades ilícitas. Pero de ello no está convencida la Sheinbaum y por eso no la pensó dos veces para desfondar el presupuesto 2025 de la Secretaría de Cultura.

Cartas marcadas.- Los impulsores de la acción de Revocación de mandato contra Rocha, hicieron ruido fugaz y un tremendo ridículo.

Cien años.- Siguiendo el viejo guión para redactar informes de gobierno, en el tercero de Rocha, abundan los “hoy como nunca”, los “nunca antes”, palabrería hueca que la realidad no batalla para desnudarla.

Ella.- Las autoridades sinaloenses no acaban de terminar sus afirmaciones de que todo está bien, que se está recuperando la tranquilidad social, cuando los chicos malos les responden con nuevos casos de balas, muertos, desaparecidos y demás.

Dios nunca muere.- El gobernador y sus jefes policiacos aseguran que Mazatlán está blindado ante los embates de los señores del mal. Falso, ya que las carreteras rurales como la de La Noria y la de El Quelite, y la de El Recodo, sitios que son parte de la municipalidad mazatleca, no cuentan con presencia policiaca ni de las Fuerzas Armadas.

Fallaste corazón.- A la par de las acciones de fuerza los municipios, con el apoyo del Estado, y en su caso, del Federal, deberían estar ocupados en reestablecer el orden local con la estricta aplicación de la reglamentación municipal.

El mil amores.- Sin tener la más mínima experiencia en el tema de la regulación del sacrificio de animales, el popular Jesús Ernesto “El Morro” Sandoval Landeros, ex delegado de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado en Mazatlán, por pertenecer al clan rochista, recibió como regalo la Dirección del Rastro Tipo Inspección Federal en el puerto.

La Bartola.- Los pulmoneros y aurigueros como que ya le empiezan a perder el miedo al ambiente violento que se vive; es por ello, que ya se ve a algunos de ellos circulando en horas de la madrugada, reproduciendo corridos pesados, exponiendo su vida y la de sus pasajeros.

La negra noche.- Cuentan que el gobierno invitó a una mesa de diálogo a “chapitos” y “mayitos” y estos respondieron que no tratan con delincuentes.

Mi cariñito.- ¿Por qué la cama se llama cama y la cómoda se llama cómoda, si la cama es más cómoda que la cómoda?

Nana Pancha.- “A ver amiguita. Si encontraras un hombre guapo, rico, sensible, simpático, leal e inteligente y que además supiera cocinar ¿Qué harías con él?” “Un cuento de ciencia ficción.”

Que te ha dado esa mujer.- “Doña ¿ya mero salen mis enchiladas?” “¡Pues ni que fueran reformas constitucionales!”

Tú y las nubes.- Una abeja se mete bajo el hábito de una monja y le pica repetidamente “su aquellito”, causándole tremenda irritación. La monjita corre con la madre superiora y le muestra la parte afectada, mientras le dice. “Madre, me atacó una avispa y miré como me la dejó.” La interpelada le contesta: “Mira hija, a mí me atacó un obispo ¡y ve como me la dejó!”

Un mundo raro.- Si alguien me dice que no le haga caso y yo no le hago caso ¿le estoy haciendo caso?

Yo soy quien soy.- “Gorda ¿hacemos el 69?” “Número marcado, no está disponible.”

Corte.- “De lengua me como un plato.” Es lo que pienso al escuchar los supuestos éxitos de la gestión de Rocha Moya.