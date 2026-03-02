DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- En memoria de la madre buscadora, Rubí Patricia Gómez Tagle, quien se fue de este mundo, sin lograr conocer el paradero de su hijo. Descanse en paz.

Efeméride.- En la ciudad de Alamosa, Colorado, EU, el día miércoles 2 de marzo de 1955, bajo el signo de Piscis, nació Kenneth Lee Salazar, conocido como Ken Salazar.

Curiosidades.- Ken Salazar, distinguido en nuestro país como embajador de los EU, durante el mandato de Andrés Manuel. Andar ensombrerado era su costumbre, no reflejaba su amplia carrera pública y su formación universitaria como abogado en la Universidad de Michigan. Según sus datos biográficos, está casado con la señora Hope Salazar.

Hechos de Sinaloa.- “2 de marzo de 1911. Juan Banderas y Francisco Quintero toman las Haciendas de Jesús María, Ocualtita e Higueras de Ballaca.” (Del compendio Efemérides Sinaloenses, del maestro Luis Antonio García Sepúlveda.)

La frase.- “El Estado no es propiedad de quien lo gobierna, sino del pueblo.” Cicerón, jurista romano; dedicado a los mareados de poder de la 4T.

Condolencias.- Para los Rico González, por el fallecimiento de Roberto.

La pregunta.- Las autoridades ven un futuro inmediato color de rosa para Sinaloa. La ciudadanía percibe un panorama gris ¿Será que los del gobierno son daltónicos?

Rapidines.- Gente de apellidos poco comunes, metidas en la política.

Arthur Chambon.- De la detención y posterior muerte de “El Mencho”, me llama la atención el número de bajas sufridas por las filas de las fuerzas federales. Dicha cuenta fatal refleja el poderío que han alcanzado los grupos delincuenciales.

Beatriz Talegón.- Sobre ese mismo tema, no entiendo el por qué García Harfuch habla de que las huestes gubernamentales fueron atacadas de forma cobarde por los delincuentes del CJNG, cuando se trató de “un toma y daca” entre dos bandos armados y supuestamente, el mejor pertrechado era el gobierno. Supongo.

Benito Aguas Atlahua.- Ahora a esperar las consecuencias de la muerte de Oceguera pero, sobre todo, saber si el gobierno ya está preparado para defendernos de lo que viene.

Bruno Meta).- MORENA cuenta con todo un ejército de promotores con los llamados Servidores de la Nación, los cuales, suman 23 mil elementos; son difusores de las bondades del gobierno, y en consecuencia, del voto en favor del partido guinda.

Carlos Tejedor.- Las autoridades de los tres niveles de gobierno hacen alharaca diciendo que todo está bien, que vivimos bajo un clima de paz favorable para la inversión. La lógica los desmiente, ya que el aliento empresarial requiere de un estado de paz y seguridad jurídica, cualidades con las que actualmente no se cuenta.

Carmen Montón.– Mientras que, en nuestro país, amplios territorios son dominados por el poderío delincuencial, la suerte de la humanidad depende del humor de cinco o seis líderes que son unos verdaderos animales de guerra.

Dardo Rocha.- Papelón el que hicieron los ministros de la Corte, quienes se disfrazaron con trajes típicos para sesionar en una comunidad indígena del estado de Chiapas. Eso sí, llegaron al lugar en su lujosas y costosos vehículos, a los cuales, según Andrés Manuel le daría pena utilizar.

Eduardo Gattás.- El Consejo Sinaloense de Empresarios exige paz en el estado y plantea diversas propuestas para reforzar las acciones de gobierno en contra de los violentos, pero se olvidaron de un punto importante, ponerle un alto a la corrupción que campea entre los funcionarios de gobierno y en las filas policiacas; mal que también contribuye a la intranquilidad social.

Emilio Aguinaldo.– Grave situación está pasando el sector turístico de Mazatlán, con ocupaciones hoteleras que apenas rondan el 30 por ciento y por supuesto, los despidos de trabajadores están a la orden del día.

Francisco Frutos.– La Alcaldesa Estrella Palacios anunció la instalación de las oficinas de dos dependencias municipales dentro de los terrenos del otrora Bosque de la Ciudad; acción que representa el clavo final del ataúd de lo que se pretendió fuera un pequeño santuario para la flora y la fauna menor.

Gabriel Rufián.– A pesar de su indiscutible éxito, el grupo Panamá acusa los efectos de los malos momentos que pasa la economía local y recién cerró dos de sus puntos de venta. Hecho ante el cual, el optimismo de las autoridades se da un frentazo.

Generoso Chapa Garza.– El tocayo Memo Romero asegura que no busca candidatura alguna, pero no deja de promocionarse al lado de dirigentes partidistas ¿Le creen? Yo tampoco.

Gregorio Peces-Barba Martínez.- Encuentro entre ex. “Te confieso que te sigo queriendo.” “Pero... ¿Y tú esposa?” “Ella te odia.”

Juan Manuel Fócil.-“Mamá, voy a salir a cenar con mi novio.” “No se te olvide tomar precauciones.” “¡Mamá! Solo tengo 15 años.” “Y yo tengo 30. Haz cálculos de cuántos tenía cuando me embaracé de ti.”

Juan Ventosa.- “¡Qué bonitas horas de llegar! No sé cómo te atreves a verme la cara, desvergonzado.” “A todo se acostumbra uno.” Se anuncia velorio del atrevido.

Juan José Rosón.- “Amigo, todos los hombres deberían aprender a jugar ajedrez, para que entiendan que con un mal movimiento pueden perder a su reina.” “Pero si aprenden a jugarlo bien, comprenderán que pueden conservar a la reina y comerse a la otra ¿Cómo la ves?”

Mariano Rumor.- “¡Cómo es posible que te hayas metido en la cama con mi hermana!” “Bueno, es que todo se debió a una confusión.” “¿Confusión? Si yo soy blanca y ella es morena.” “Sí, pero llevan el mismo apellido.”

Pilar Cancela.- “Preciosa ¿Qué poema me dirías para enamorarme?” “Me gusta tu pelo, también tu mirada, pero lo que más me enloquece es tu cosita parada.”

Rosario Brindis Álvarez.- “No es lo mismo un palo en el monte que te le montes al palo.”

Corte.– “El perro es el mejor amigo del hombre.” Pues viendo, entre otros, a Trump, Putin, Netanyahu, Kim Jong-un y a los ayatolas, no me queda ninguna duda.