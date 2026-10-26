DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al voluntariado del colectivo Manos Amigas por la Discapacidad.

Efeméride.- En la ciudad de Chicago, Illinois, de los EU, el domingo 26 de octubre de 1947, nace Hillary Diane Rodhman, mejor conocida como Hillary Clinton.

Curiosidades.- Los padres de Hillary Clinton fueron Hugh Ellsworth Rodham y Dorothy Emma Howell. El matrimonio, además de Hillary, procreó a Hugh y Tony. Hillary estudió derecho obteniendo con honores su licenciatura y su doctorado. Casó con Bill Clinton el 11 de octubre de 1975, con quien parió a su hija Chelsea. Ha desarrollado una destacada carrera dentro de las esferas de gobierno.

La frase.- “La honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho”. Palabras del pensador romano, Marco Tulio Cicerón, mismas que no hacen mella en la mayoría de los que viven del gobierno.

Condolencias.- Para mi amigo y colega, Oswaldo Burgueño Piña y familia.

La pregunta.- ¿Quiénes de los que participan en llevarse ese bodrio de defensor municipal de la transformación y de la soberanía de Mazatlán, están dispuestos a desmarcarse públicamente del “rochismo”?

Rapidines.- Van los casos de algunas féminas que llevan por nombre Hillary o algunas de sus variantes.

Hillary Guevara (Basquetbolista).- El humanismo mexicano de la 4T cortó de tajo las aspiraciones de miles de trabajadores que planeaban pensionarse con un ingreso que les permitiera vivir una digna medianía en su vejez, al topar el gobierno la llamada Modalidad 40 del IMSS. Y cerrarle la puerta a una legitima aspiración.

Hillary Jaén (Futbolista).- No cabe duda de que la aplicación de la ley en México, sigue siendo un instrumento para cobro de facturas políticas. Ahí está el caso del ex fiscal de Chihuahua, a quien le endilgan el delito de traición a la patria y lo refunden en un penal de máxima seguridad, cual si fuera un peligroso matón.

Hillary Kimberly Osorio (Oftalmóloga).- Si los de la 4T en verdad quieren castigar el delito de traición a la patria, con bases más firmes y creíbles, ahí tienen a la mano a los saqueadores del erario. Los hay de todos los colores partidistas, incluyendo a los suyos.

Hillary Martínez (Basquetbolista).- Otro que pagó con encierro temporal en prisión destinada a gente de alto grado de peligrosidad fue el panista Ernesto Ruffo.

Hillary Ortega (Locutora).- Degradante, resulta el estado de corrupción que campea en el ámbito de la presidente del INE, Guadalupe Taddei, quien ha pisoteado el prestigio del otrora árbitro electoral confiable.

Hilary Duff (Cantante).- Asegura la Presidenta Sheinbaum que dentro de las instituciones del Sector Salud hay un robo descarado de medicamentos y materiales de curación. Se le pregunta ¿A lo largo de su mandato cuántas denuncias ha levantado por los escamoteos?

Hilaria Murillo (Abogada).- El hacer uso de nuestro dinero como se nos venga en gana, es otro derecho que nos empezará a arrebatar la 4 T, ya que, en fecha próxima, nos incrementarán el número de pagos digitales. Los bancos, encantados.

Hilary Rhoda (Modelo).- Y mientras que los contribuyentes sinaloenses, debido a la situación de violencia que se vive, le batallan para cumplir con sus obligaciones fiscales, los diputados locales, reciben un subsidio de las arcas estatales para aminorarles la carga fiscal por sus ingresos. Es decir, que mientras que los afanosos se la parten para sobrevivir, los parásitos viven a cuerpo de rey.

Hilaria Vergara (Enfermera).- Ya son varias las semanas que Mazatlán está custodiado por miles de militares y policías federales. Tiempo suficiente, creo yo, para que los estrategas de dichas instituciones ya tengan estudiado al dedillo el terreno que dicen proteger, como para continuar con la improductiva práctica de retenes locos.

Hilaria Baldwin (Escritora).- Me comenta un lugareño que vive por los rumbos de San Pancho, que en su pueblo y los alrededores es la pura tranquilidad durante el día, debido a la presencia de las fuerzas armadas del gobierno. Pero la paz, me dice, se acaba en cuanto cae el sol, hora en la que los militares se retiran.

Hilaria de Castro (Poeta).- Y a la Alcaldesa le ganó la prisa por tapar baches. Lo malo, es que lo hacen con tierra y chapopote que, a las primeras de cambio, desaparecen con la obvia reaparición de los cráteres.

Hilaria Gómez Orta (Ejecutiva).- En papel de analista internacional, Feliciano Castro, asegura que la violencia que vive Sinaloa se debe a un complot de grupos del conservadurismo gringo y de los opositores de la 4T ¿Cómo la ven con las ocurrencias de este amigo?

Hilaria Maas Colli (Maestra).- Después de un año, las autoridades federales deciden asegurar el Valentino, lugar donde inició la desaparición del joven duranguense Carlos Emilio ¡Vaya simulación!

Hilaria Manzano (Abogada).- “Amor ¿Tú me cambiarías por una mujer?” “No”. “¿Aunque estuviera más buena que Chaquira?” “No”. “¿Y por una moto?” “¿Qué marca y de qué modelo?”

Ilaria Bianchi (Ginecóloga).- Una señora en consulta: “Oiga doctor. Mi marido no me quiere comer nada”. “Ah caray ¿Y eso?” “Eso sí, pero comida, nada”.

Ilaria Gaspari (Filósofa).- “Gordo, estoy solita en casa ¿qué te parece?” “Me parece lógico, nadie te aguanta.”

Emilia Hilaria (Pionera de la Ginecología).- Ya va de salida el 2026, pero no te preocupes, si este no fue tu año, seguramente el que entra te va a encantar.

Irma Hilaria Díaz (Religiosa).- ¿Cuál es el colmo de un ciego? Llamarse Casimiro Miramontes, vivir en el Noveno B, de la calle Buenvista y vender tuberías.

María Hilaria de Jesús Bocanegra (Insurgente).- Melón y Melames se dedicaron al huachicol. Melón llevaba las pipas y Melames la manguera.

Ursula Hilaria Celia de la Caridad Cruz (Cantante).- “¿Quién te gusta más Eulalia o Carla?” “Me gusta más Carla” ““¡Ja, ja, Ja “¡Caíste!” “¡Baboso!”

Corte.- “Si quieres conocer a Ines, vive con ella un mes.” Y sí, a varios de los morenos aspirantes a la alcaldía porteña, se les sabe de que pata cojean.