Portada.- Al voluntariado que participó en la fiesta deportiva Maratón Pacífico.

Efeméride.- El 2 de diciembre de 1919, en San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, nace Álvaro Carrillo, bautizado como Álvaro Genaro Carrillo Alarcón.

Curiosidades.- Álvaro Carrillo se formó profesionalmente como Ingeniero Agrónomo y llegó a trabajar como tal en la Comisión Nacional del Maíz, pero al final del día, se impuso su vocación por la composición musical. Se dice en Wikipedia que Álvaro era un cantante favorito del entonces Presidente Adolfo López Mateos y que, en una ocasión, el mandatario le puso un cheque en blanco y le preguntó ¿cuánto le pongo? El trovador le respondió “No sé, lo que usted quiera, no debo abusar.”

La frase.- “Si mientes al gobierno, es un crimen. Si el gobierno te miente, es política.” Fue lo que dijo el actor estadounidense Bill Murray y justo es lo que estamos viviendo.

Condolencias.- Con afecto para los dolientes de Óscar Burgueño. Igualmente, para Sotero “Tito” Arias y familia.

La pregunta.- ¿Alguien creyó que las condolencias del gobernador a la familia del extinto Héctor Melesio Cuen, fueron sinceras? Las palabras del emisor y la actitud de los receptores, demuestran que, en política, no se le hace fuchi a la caca.

Rapidines.- Citó títulos de canciones salidas de la inspiración de Álvaro “El Maestro” Carrillo.

Amor mío.- “Somos tan honrados y demócratas, que no ocupamos organismos que cuestionen nuestro quehacer o que evalúen el resultado de nuestras acciones y mucho menos, que tengamos que rendirle cuentas a los conservadores.” Bajo esa convicción, los “morenistas” sepultaron a siete organismos autónomos.

Besos ocultos. – A partir del próximo año, los pasajeros de cruceros tendrán que pagar un derecho de internación en nuestro país, gravamen que puede provocar el retiro de algunas compañías navieras. Las dos terceras partes de lo recaudado por dicho tributo, irá a parar a las arcas de la Defensa Nacional.

Cancionero. – Con todo y que las aduanas mexicanas están bajo el control de Defensa Nacional y Secretaría de Marina, la corrupción continúa vigente. Así lo demuestran los casos de la internación ilegal de armas y el decomiso de mercancía pirata en Izazaga 89. Sin duda, la corrupción gubernamental continúa vivita y cobrando.

Como un lunar. – Una flor negra más de la corrupción bajo el gobierno de la 4T se encuentra en el departamento de inspección y vigilancia de la Secretaría del Trabajo. En cuanto mochadas, están a la altura de las extorsiones que exige la maña.

Diariamente. - Nervioso y tembloroso se le ve al Gobernador tratando de convencernos de que la guerra entre los poderosos grupos delincuenciales va a la baja; obvio, ante el blandengue gobernante, sus palabras se pierden en el vacío.

Eso.- Rocha Moya asegura que se exageran los daños económicos provocados por la guerra entre los violentos. Si las centenas de trabajadores que han perdido sus empleos por dicha causa no son una prueba fehaciente de la mala situación por la que atraviesa el sector productivo, pues solo nos resta decir que el Gobernador anda más desorientado que un cholo.

El Andariego.- La Alcaldesa asegura que Mazatlán está blindado ante los efectos de la guerra que sostienen las bandas delincuenciales, afirmando que con ello, la seguridad de los turistas y de los propios mazatlecos está garantizada. Sueña dulce nena.

La mentira.- Y a propósito de blindajes policiacos, en las primeras horas del día, en pleno malecón, muy de vez en cuando, te encuentras alguna patrulla policiaca. Seguramente en la periferia de la zona urbana, las cosas están peor en cuanto a presencia policiaca.

La señal.– El presumido blindaje de seguridad anunciando por la Alcaldesa, no tardó mucho en recibir respuesta de parte de los violentos, acribillando a tres policías, de los cuales, dos sobrevivieron ¿Decía usted?

Luz de luna.- Ante el abandono de las autoridades estatales y municipales que, para el caso, es el tema de seguridad en las vías de comunicación, los empresarios del medio rural, ya consideran el cierre de sus negocios. Los esfuerzos de los emprendedores por generar confianza entre la potencial clientela, no se ha visto correspondido con labores de vigilancia permanente en las carreteras estatales.

Puedo fallar.- A un mes de iniciada la presente administración municipal, me queda claro que llegaron sin la intención de aplicar la reglamentación municipal. Continuaremos viendo el desorden en construcción, ecología y comercio en la vía pública. No entienden, junto con el gobierno estatal, que parte fundamental del rescate del orden público y la lucha contra la impunidad, es hacer valer las obligaciones primarias.

Sabor a mí.– Plática entre reos. “La zanahoria es buenísima para la vista.” “¿Cómo lo sabes?” “Cuando me interrogaron, uno de los agentes me metió una por el sunfiate y me hizo ver las estrellas.”

Sabrá Dios. - Claudia tiene el pelo negro y Paulina Rubio; Mirta es carpintera y Carolina Herrera. Carlos es mal educado y Alberto Cortés. Joaquín construye casas y Julio Iglesias.

Seguiré mi viaje. - “Te comes toda la ensalada o te castigo.” “¡Castígame y le diré a papá lo que estabas haciendo anoche con el pepino!”

Te doy dos horas. – “Si haces el bien, olvídalo. Si haces el mal, recuérdalo.” “¡Y si haces tamales, me invitas!”

Un minuto de amor. - Por más feo que se seas, recuerda que siempre hay una mujer de muy malos gustos que te puede elegir como pareja. Lo digo por experiencia.

Un poco más. - Plática entre mujeres, una de ellas, frígida. “¿Tu marido es difícil de satisfacer en la cama?” “Lo ignoro. Nunca he tratado de satisfacerlo. Se hace y punto.”

Un segundo después. - “Lo que fácil llega, fácil se va.” Dicho que no aplica para panza, cachetes y papada.

Corte.- “No hay peor ciego que el que no quiere ver.” Así está Rocha y colaboradores que nos quieren convencer de la realidad que ellos perciben.