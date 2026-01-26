DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al voluntariado de ANSPAC, por su labor comunitaria en favor del fortalecimiento del tejido social.

Efeméride.- En la comunidad sinaloense La Unión, del municipio de Angostura, el martes 26 de enero de 1930, nace Heriberto Sinagawa Montoya.

Curiosidades.- La vida y la obra periodística de Heriberto Sinagawa Montoya le fue reconocida a lo largo de su existencia, al igual que su aportación a las letras sinaloenses. Don Heriberto, se adjudicó el Premio Sinaloa de Periodismo, en tres ediciones, 1988, 1989 y 1997. Obtuvo también, en dos ocasiones el premio El Payo del Rosario, otorgado por la UAS en los años 1993 y 1997. El premio Sinaloa de las Artes 2002 también le fue concedido por el gobierno estatal y al año siguiente fue honrado con el galardón Ciudadano Distinguido de Culiacán, Sinaloa. Todo un orgullo sinaloense, don Heriberto.

La frase.- “El mundo está cambiando a cada rato y, lo que es peor, a cada rato está cambiando la teoría de cómo se construye un mundo mejor.” Lo dicho por Pepe Mujica lo estamos viendo en la triste realidad internacional que estamos viendo, bajo la agenda de Trump.

La pregunta.- Cada vez que establecen contacto telefónico Claudia y Trump, hablan de diálogo respetuoso y de relaciones de buen vecino ¿Cuál de los dos miente?

Rapidines.- Listado de algunas comunidades de Angostura.

Alhuey.- A los ministros de la Suprema Corte de Justicia ya los envolvió el privilegio del poder y se compraron lujosas camionetas que nada tienen que ver con las convicciones de austeridad que tanto presumen. Y pensar que este negocio se inició sobre un “surito”. Quien lo dijera.

Batamotos.- Alega la Presidenta que las camionetas de lujo que adquirieron para los ministros significan un ahorro a mediano plazo. Y más ahorro sería si hubiesen comprado automóviles sedán de medio pelo, acordes a la austeridad que presumen. Ya se olvidó a doña Claudia, que su jefe político, refiriéndose a los ahora ministros en retiro que a él, le daría vergüenza subirse a los vehículos de lujo que utilizaban a costillas del erario.

Batury.- Francisco Garduño, bajo cuya responsabilidad como Comisionado del Instituto Nacional de Migración, murieron en una celda alrededor de 40 migrantes que no pudieron ser rescatados de un incendio de una estación migratoria, es nombrado como director general de centros de formación para el trabajo, dependiente de la SEP. Toda una burla para los familiares de los afectados y de la propia sociedad.

Capomos.- Según el parecer de la Presidenta Shienbaum, Francisco Garduño, es un funcionario ejemplar. Vaya, vaya con la científica.

Costa Azul.- Trump le exige a Claudia mayores resultados en el combate a los narcotraficantes, mientras que él, no rinde resultas de las batidas que realiza, o que debe llevar a cabo, en contra de los distribuidores de droga en su territorio.

Chinitos.- Las noticias sobre los abusos que comenten los elementos de la Guardia Nacional y los casos de corrupción en el que incurren, surgen de distintas plazas de la República; señalamientos indicativos de que, en pocos años, está corporación federal ya chapalea entre el lodazal.

El Ébano.- Algunos legisladores de la 4T hablan de que en la reforma electoral que impulsan se contempla una nueva credencial del INE. Claro, el dinero sobra para estar financiando sus estupideces.

El Gato de Lara.- Y los tiempos corren y sobre el llamado huachicol fiscal, pocos resultados se han obtenido; salvo dos o tres detenciones. Como quien dice, se fueron sobre los de abajo del grupo que ideó el multimillonario robo.

Estación Acatita.- A los que se resisten al registro de sus celulares bajo el pretexto de que no entregaran datos personales al gobierno, hay que recordarles que el SAT, el INE y el sistema bancario, desde mucho tienen bajo su resguardo nuestra información personal, así como las evidencias biométricas correspondientes.

La Cercada.- Alarmante el número de jóvenes desaparecidos que se están dando en Mazatlán, fenómeno que las autoridades tratan de sacar de la vista de la opinión pública para no afectar la imagen turística del puerto. Qué poca, la verdad.

La Esperanza.- Bonitos los monigotes carnavaleros, sin duda, pero vale señalar que el ubicado sobre el malecón, a la altura de Zaragoza, quedó mal colocado, en virtud de que se ubica, justo a la entrada de Olas Altas, lo que representa un riesgo en caso de un eventual tumulto.

La Llama.- Ya se definieron los reinados del Carnaval mazatleco 2026. Ahora la expectativa gira en torno de los “bolcheviques” encargados de definir quién será el personaje del mal humor. Esperemos que no nos salgan con una desabrida y tembeleque decisión, como ha ocurrido en los últimos años ¡Fuego!

La Palma.- “Te cuento que Jimena, la de mi compadre, trabaja en una película erótica.” “¿Jime?” “¿Qué si gime? ¡Pega unos gritos de loca!”

La Reforma.- Recuerdo a una amiga de juventud a la que le decíamos La Corneta ¿Por qué? Porque todo mundo la tocaba.

Las Infamias.- “Amiga ¿Sabes qué es lo que los hombres tienen más largo cuando jóvenes y se les va acortando con el tiempo?” “El pizarrín? “El futuro, mal pensada.”

Las Tatemitas.- “¿Tú sabes por qué los hombres son como los hornos de microondas?” “No sé.” “Porque se calientan en 30 segundos y el resto, a puro dar vueltas.”

Palmitas.- “¿Sabes en qué se parece un muerto a un calzón?” “¡Cómo se te ocurren cosas! La neta, no sé. “En que ambos están cerca del hoyo.”

Paya Colorada.- “¿Ves a aquella chava de vestido rojo?” “Sí.” “Aquí en el barrio le decimos Telegrama.” “¿Telegrama?” “Sí, porque es de entrega inmediata.”

San Isidro.- Me presumía ser amante de los animales y no quiso acariciar mi pajarito.

Corte.- “A lo bueno te acostumbras pronto.” Y si no lo creen, que les pregunten a los ministros de la Corte, que pronto se olvidaron de las apreturas de la austeridad republicana.