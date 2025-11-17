DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- La Asociación Friends of México (Amigos de México).

Efeméride.- En la ahora CDMX, el viernes 17 de noviembre de 1905, se da el nacimiento de Rodolfo Usigli Wainer.

Curiosidades.- Entre las numerosas obras de teatro que escribió Rodolfo Usigli se destaca El Gesticulador, cuya trama se enfoca a un personaje de nombre César Rubio, quien se hace pasar como un general revolucionario retirado para conseguir favores de las autoridades de una ciudad en la que recientemente se asentó. Se exhibe la corrupción del sistema, así como problemas de identidad.

La frase.- “Cuando los que gobiernan hacen lo que deben, los gobernados no hacen lo que quieren.” Autor anónimo, pero que explica a la perfección el desorden que se vive en nuestro país.

Condolencias.- Con afecto, para la estimada Mónica Medina Vidaurri y familiares. Van también para los deudos de Alfredo López Arregui.

La pregunta.- ¿En cuánto tiempo más, los asuntos de Adán Augusto y el huachicol fiscal pasarán al olvido?

Rapidines.- Van los títulos de algunas obras de teatro salidas de la inspiración de Rodolfo Usigli.

El apóstol (1931).- Alfredo López Arregui, conocido como El Fello, fue un político de una sola pieza, y obvio, un ciudadano sin tacha. Panista de toda la vida, fue el primer candidato que le ganó una diputación local al entonces poderoso PRI. Esto, si mal no recuerdo, en el año 1983. Descanse en paz, el popular Fello.

La última puerta (1934-1936).- Mañana se conmemora el 108 aniversario del nacimiento del célebre mazatleco Pedro Infante, ignorado por sus paisanos. Eso sí, a personajes extranjeros les levantamos atractivos monumentos e imponemos sus nombres a calles y avenidas principales de la cabecera municipal. Así somos.

El Presidente y el ideal (1935). Dice doña Claudia que somos un país democrático ejemplar. Y en un acto de incongruencia, todo aquel que disienta de su gobierno, es un enemigo de la nación, emisario del pasado y descendiente de Felipe Calderón.

Estado de secreto (1935).- Declaró doña Claudia que descubrió que la ultraderecha estuvo detrás de la marcha de la generación Z. Eso sí, nada dice quiénes son los cabecillas del llamado bloque negro, un colectivo que se infiltra en las manifestaciones para cometer actos violentos y de saqueo.

El niño y la niebla (1936).- La CNTE es un monstruo vividor creado bajo el régimen priista y pese al daño que le causa a la niñez que asiste a escuelas dominadas por los seudo docentes integrados a dicho cartel sindical, el Gobierno nada hace por aplacarlos.

Aguas estancadas (1938).- Poco a poco, los temas del huachicol fiscal y de Adán Augusto, van quedando en el olvido. Así se maneja el sistema, cuando se trata de proteger a los suyos.

El gesticulador (1938).- La semana pasada, en una de sus mañaneras, Rocha Moya dijo que el crecimiento económico sin impacto social no tiene trascendencia. Que en nuestro país y en Sinaloa se tiene prosperidad económica y desarrollo social a la par ¿A qué crecimiento económico se refirió?

La mujer no hace milagros (1938).- Y Rocha, sin tapujos, confesó que la candidatura a la gubernatura se la otorgó el entonces Presidente López Obrador, agregando que la encuesta para tal fin, la ganó el entonces embriagado de poder, Luis Guillermo Benítez Torres. Es decir, que en la 4T se miente, se roba, se engaña y se traiciona.

La familia cena en casa (1942).- Las fiestas deportivas, como la reciente carrera de bicicletas, bajo la marca del Tour de Francia son bienvenidas, pero no la mentira de que forma parte de la competencia mundial francesa; el evento realizado en el puerto no es ni tan siquiera puntuable para la misma.

Corona de sombra (1943).- Se dijo que a la competencia ciclista del día 9 del mes que corre, acudieron competidores de diversas partes del mundo, sin precisar de qué lugares para sostener el adjetivo de internacional.

Dios, Batidillo y la mujer (1943).- Y de remate, las autoridades estatales y municipales, tampoco informan de cuántos medios internacionales vinieron a cubrir el cacaraqueado evento ciclista o por lo menos, cuántos informativos, a través de corresponsales, publicaron los detalles de la contienda. Es cuanto, dijeran los abogados.

Los fugitivos (1950).- Me pregunto de qué sirven los carruseles de fuerzas armadas y policías por calles y avenidas, si los vigilantes no le hacen ni gestos a los lugares donde se están cometiendo actos ilícitos a la vista de todos. Una faramalla demasiado cara y ridícula.

El gran circo del mundo (1950-1968).- El COBAES anunció su carrera pedestre Píntate de verde, competencia deportiva que por varios días deja su huella contaminante en el malecón. Ni los organizadores ni las autoridades municipales han intervenido para corregir la situación.

Jano es una muchacha (1952).- “Gorda, si yo canto en el baño ¿Soy cantante?” “¡Claro que no!” “Y si preparo una comida ¿Soy chef?” “¡Pero que bobadas las tuyas! Por supuesto que no.” “Y si en una ocasión tuve sexo con la comadre ¿Fui infiel?” “¡Perro desgraciado!”

Corona de fuego (1960).- “Te cuento que hace como un mes no tengo sexo, porque tengo la muñeca rota.” “¿La izquierda o la derecha?” “No hombre, la muñeca inflable.”

El encuentro (1963).- “Usted tiene un cuerpo para el infarto.” “¡Gracias por el piropo, doctor!” “Señora, no me mal entienda; le repito que, si no hace dieta y deja de fumar, se va a infartar.”

Corona de luz (1963).- El profesor le preguntó a Pepito: “¿Cuánto es un treintaitresavo más un cincuentaicuatroavo?”. “No sé profesor, pero creo que no suman mucho.”.

El caso Flores (1968).- Escuchado en La Gran Plaza: “Amiguita, no tuve educación financiera, pero sí catecismo, por eso, cuando uso la tarjeta, digo: Dios proveerá.”

¡Buenos días, señor presidente! (1972). “Papá ¿Cómo se le dice a una mujer que solo te quiere para follar?” “¡Suerte, hijo mío!”

Corte.- “Pasito a pasito se pela el gallo.” Vieja práctica política para que los asuntos que afectan al Gobierno en turno, sean sepultados por el olvido social.