DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Amalgama. El Senador “morenista” Adán Augusto López no está nada a gusto con el escabroso tema de su ex Secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, a quien se le acusa de estar coludido con la delincuencia organizada, sobre lo cual, en su momento se le advirtió a don Adán, cuando lo llevó a su administración como Gobernador de Tabasco. Las futuras aspiraciones políticas de Adán Augusto se fueron al caño.

Amar a morir. En defensa velada de su ex Secretario de Seguridad Pública, Adán Augusto dice que los índices de violencia en su estado fueron a la baja. Bueno, cabe la posibilidad de que su ex colaborador, desde su posición en el mundo delincuencial, logró gestionar una paz narca.

Así del precipicio. Malita se vio la Presidenta Sheinbaum, y peor sus asesores jurídicos, al asegurar que se demandará en nuestro País al abogado de Ovidio Guzmán por sus dichos acerca de la supuesta relación del Gobierno con la delincuencia organizada. Simplemente, la intención no procede.

Cansada de besar sapos. Por el dicho de un particular extranjero se le abrió carpeta de investigación a Enrique Peña Nieto por posibles actos de corrupción. Para el caso de Adán Augusto y su relación con su ex jefe de seguridad pública, la Presidenta pide que antes de que se le juzgue, se aporten pruebas. No hay piso parejo.

Cinderelo. El Senador Gerardo Fernández Noroña, la Diputada Diana Karina Barreras y la Gobernadora Layla Sansores, todos ellos de la 4T, se han convertido en la punta de lanza para atacar a la libertad de expresión, al estilo de los dictadores de Cuba y Nicaragua, los cuales, no toleran la libertad de expresión.

Colosio: El asesinato. En Campeche, la Gobernadora Layla Sansores ha logrado que los tribunales del Estado le impongan al periodista Jorge González, censura total a su trabajo periodístico, asignándole a un censor que decidirá que sí o que no puede publicar el periodista, anticipando que por ningún motivo puede referir a la Gobernadora. Vamos mal.

¡Che! El argentino. Trump asegura que el Gobierno mexicano está aterrado ante la delincuencia organizada. No me gusta Trump, pero la situación en algunos estados de la República le dan la razón; es una triste realidad que los descarriados imponen su ley.

El Tigre de Santa Julia. Con la nueva CURP como medio de identificación, los adultos, además, tendremos que cargar para el mismo objetivo la credencial del INE, licencia de conducir, si manejamos, y si queremos facturar alguna operación mercantil o de servicios, la Constancia de situación fiscal.

Hidalgo: La historia jamás contada. La Alcaldesa Estrella Palacios anuncia un programa de colocación de etiquetas de QR en monumentos y edificios históricos del puerto, a través del cual, los turistas y visitantes podrán acceder a un sitio electrónico donde se encuentra la información correspondiente. Esto implica que las personas que no tengan la mentada aplicación QR o que no sepan usarla, pues que se jodan.

La última noche. Bastaron las primeras lluvias para recordarnos lo mal que está el drenaje del puerto y la dejadez irresponsable que, ante ello, exhibe conchudamente el que cobra como gerente general de Jumapam.

Las lloronas. La Oposición corre memes diciendo que Ovidio es la esperanza de México. Qué poca cosa son estos inútiles.

