DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Efeméride.- En la ciudad de Long Beach, California, lugar donde se encuentra atracado el buque retirado RMS Queen Mary, hoy museo, hotel y restaurante, el martes 24 de noviembre de 1970, nació la cantautora y músico, Julieta Venegas Percevault.

Curiosidades.- La cantante Julieta Venegas llegó al mundo acompañada de su gemela Yvonne Venegas, la cual se dedica a la fotografía, al igual que sus padres, los fotógrafos José Luis Venegas y Julia Edith Percevault, los cuales, cuando las hijas estaban pequeñas, decidieron volver a México y se instalaron en Tijuana, BC. Desde su niñez, el gusto por la música y el canto mostrado por Julieta fue aprobado por sus padres. Se formó profesionalmente en universidades norteamericanas. Su primer éxito como solista fue la canción Mis pasos.

La frase.- “La soberbia enceguece al hombre, empodera el ego y anula la humildad.” De Alfonso Aguiló, escritor español. Sería bueno que doña Claudia y su gente la tuvieran presente.

Condolencias.- Para el pariente Mario Gutiérrez Tortolero y familia.

La pregunta.- “Vamos muy bien”, dice Claudia ¿Por qué entonces las actividades productivas en distintas regiones del país están sometidas por los descarriados?

Rapidines.- Van algunas de las canciones que han sido éxito en la voz de Julieta Venegas.

Andamos huyendo.- Ni López Obrador ni su heredera se han ocupado en procurar la unión nacional. Para ellos, basta y sobra contar con el favor de la gente que los apoyó con su voto. A pesar de ello, la Presidenta Sheinbaum dice que el que alienta el odio, se equivoca, que es justo lo que han hecho; dividir y sembrar odio entre simpatizantes y opositores.

Andar contigo.- Doña Claudia no acepta que sus opositores tomen las calles para protestar, lo que implica que no reconoce la libertad de expresión de sus antagonistas, con todo y que se dice demócrata.

Caminar sola.- Se dice muy fuerte, la Presidenta mexicana y lo está sin duda, pero no le basta saberlo, ya que convoca a una concentración popular para el 6 de diciembre del año que corre para mostrar musculo, bajo el pretexto de celebrar el séptimo aniversario de la transformación del país, conducida por el movimiento de la 4T y por supuesto, por su tótem Andrés Manuel.

Capullito de Alhelí.- Jorge Romero, el dirigente nacional del PAN, le abre la puerta a Ricardo Salinas Pliego y alienta la posibilidad de que sea el abanderado del blanquiazul en la próxima contienda electoral por la Presidencia de la República. Vaya ocurrencia.

Despechada mexicana.- Dice la Secretaría de Gobierno de Sinaloa, que oficialmente, en el estado no hay cobro de piso. Se fue Feliciano y llegó otra ignorante de la realidad que padece la sociedad que dicen gobernar. Solo le faltó agregar “¡Vamos requetebién!”

Eres para mí.- Me cuentan que la presentación del tema de Carnaval y aspirantes a los tronos de la gran fiesta mazatleca fue exitosa bajo el sello del director general de Cultura, Oscar García. No lo dudo, conociendo su talento. Lo que sí es de observar es lo irónico que resulta que la presentación del gran evento popular se siga realizando en lugar cerrado y no en espacio abierto a todo el público.

El Ladrón.- Hasta las primeras horas del 23/11 del año que corre, el Gobierno Federal no había podido desarmar el bloqueo de carreteras para el día de hoy, promovido por transportistas y agricultores, hartos de los ataques de los descarriados y la falta de precios de garantía para las cosechas de granos básicos.

El Paraíso.- Todo pinta para que la investigación sobre la desaparición del joven duranguense, cuando estaba dentro del antro Valentinos, vaya encaminada para dejar safo al lugar de la desaparición y a sus dueños.

Lento.- En esta ciudad que aspira a la modernidad, la señalética que prohíbe la vuelta en “U” en avenidas y calles de nutrido tráfico, simplemente desaparecieron y las autoridades, ni en cuenta, como en muchos otros aspectos; eso sí, pendientes de sus quincenas.

Libertad.- Voces de busca-chambas y lenguas lamedoras de zapatos, alientan en la Alcaldesa Estrella Palacios, las aspiraciones a convertirse en la sucesora del Gobernador Rocha Moya. Esperemos que las puertas de la vanidad no se abran en la conciencia de la primera edil mazatleca.

Limón y sal.- Los miembros de la industria de la construcción pugnan para que en el presupuesto 2026 se prioricen obras en beneficio de la movilidad del tráfico vehicular. Nada dicen acerca de acciones en favor de la movilidad segura de los peatones.

Lo siento BB.- Pareja de novios y la mamá. “Amorcito ¿Me prestas 100 pesos para comprar tiempo aire?” “¡Muchacha atrevida! ¿No te da vergüenza pedirle dinero a tu novio?” “¡Ay mamá! ¿Por qué tendría que darme pena? Si a él no le da vergüenza pedirme el aquellito.”

Me voy.- “Papá ¿Quién es Batman?” “Es un empresario que se disfraza por las noches y sale a vigilar las calles.” “¡Ah! Como mi tío Luis.” “No, tu tío es travesti.”

Mismo amor.- Los medios dan cuenta de un reo que se escapó de la cárcel, alrededor de las tres de la tarde. Cerca de las siete de la noche llega a su casa y la esposa le reclama. “En la tele dijeron que te fugaste a las tres de la tarde ¡Explícame dónde te metiste en todo ese tiempo!”

Nube de algodón.- “Don Beto ¿Cuánta gente depende de su ingreso?” “Mi vieja, dos nietos, un alcalde, once regidores, un gobernador, 40 diputados locales y una fauna de burócratas municipales, estatales y federales.”

Sería feliz.- “Mi amor, pronto seremos tres en casa.” “¿Estas embarazada?” “No. Es que mi mamá se viene a vivir con nosotros.”

Tuve para dar.- “¿Oíste lo del tipo que murió de una sobredosis de Viagra?” “¿José, el de teléfonos?” “Sí. Te cuento que no pudieron cerrar su ataúd.”

Verdad.- “No doctor, tengo mucho miedo. Prefiero tener un hijo que dejarme sacar una muela.” “Pues decídase para cambiarle de posición el sillón.”

Corte.- “Lo ves todo color de rosa.” Conducta observable en los dominados por la soberbia ¿Verdad Claudia?