DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- A los grupos de rescatistas que intervienen en la mina de Santa Fe.

Efeméride.- En la Perla Tapatía, el 13 de abril de 1871, ve la primera luz, Enrique González Martínez.

Curiosidades.- Enrique González Martínez, médico, poeta, político y embajador, arribó a Sinaloa en calidad de médico y en nuestro estado le brotó la inspiración hasta convertirse en un destacado poeta de alcances nacionales, de tal suerte, que en el año 1952, estuvo postulado para el Premio Nobel de Literatura.

González Martínez también figura como funcionario dentro de la historia de Sinaloa y a nivel nacional, también fue embajador de México en distintos países. Casó con la sinaloense María Luisa Rojo Fonseca, procreando cuatro hijos: Enrique, María Luisa, Héctor José y Jorge Alejandro Feliciano.

La frase.- “La democracia reconoce el derecho a discrepar, así como el deber de resolver las diferencias pacíficamente. Los gobiernos autoritarios ven las críticas a sus acciones y doctrinas como un desafío a combatir.” De la política birmana, Aung San Suu Kyi. Pensamiento que no entra en el criterio de doña Claudia.

Hechos de Sinaloa.- 13-04-1895 “El Congreso autoriza la compra de un edificio para el Colegio Civil Rosales.”(Del compendio Efemérides Sinaloenses, del maestro Luis Antonio García Sepúlveda.)

Condolencias.- Van para el estimado Francisco Cuamea y familia.

La pregunta.- ¿En verdad Presidenta Sheinbaum no cree en los asaltos, extorsiones y cobro de piso que sufren los transportistas de todo el país?

Rapidines.- Relación de algunas obras de Enrique González Martínez jalisciense de corazón sinaloense.

Preludios (1903).- La Presidenta Sheinbaum se duele del señalamiento que hace la ONU respecto a los miles de desaparecidos en México. Falta de rigor técnico y parcialidad en el informe, alega la ejecutiva federal. Puede que tenga razón, pero lo que sí es un hecho, es la realidad de los miles que están perdidos en el mar de la incertidumbre.

Lirismos (1907).– Viene otro experimento más en el renglón de servicios públicos de salud. Sobre las insuficientes arcas del IMSS e ISSSTE se proyecta un mayor número de usuarios y si actualmente falta hasta algodón en las clínicas para derechohabientes contributivos, las cosas de pondrán peor.

Silenter (1909).– La Presidenta Claudia le recomienda a los que se quejan del precio de la gasolina roja que usen la clase magna, como si todos los motores pudieran utilizar combustible de bajo octanaje ¡Vaya con la científica!

Los senderos ocultos (1911).– Sabiendo de la opacidad con la que se maneja el gobierno y la negada corrupción que campea entre las filas oficiales, preocupa el anuncio de que el Poder Ejecutivo podrá utilizar hasta el 30 por ciento de los fondos de retiros de los trabajadores, para destinarlos a inversión en infraestructura pública ¡Ay, nanita!

La muerte del cisne (1915).– Asegura la Presidenta Sheinbaum que los transportistas no tienen razón para protestar por la inseguridad en las carreteras y piensa que los mueve el interés político ¡Sí, Chuy!

La hora inútil (1916).– Según la presidenta del comité directivo nacional de MORENA, Luisa María Alcalde, el sistema de salud de México es admirado y envidiado por los países europeos ¿Cómo la ven con esta doña?

Parábolas y otros poemas (1918).– El miércoles 15 del mes que corre, se conmemorará el 69 aniversario luctuoso de Pedro Infante; el mazatleco cuya popularidad como cantante y actor se mantiene vigente. Ya veremos si no le pasa de noche a los de Cultura.

Poemas de ayer y de hoy (1918).– La secretaria de Turismo, Mireya Sosa, presumió 2 millones 800 mil turistas en Sinaloa durante Semana Santa, de los cuales, dijo, 615 mil estuvieron en Mazatlán, es decir, cerca del 22 por ciento, algo que no cuadra, siendo el puerto mazatleco el principal motor turístico sinaloense.

La palabra del viento (1921).– Los augurios de ocupación hotelera y número de motociclistas en Semana de Pascua, lanzados por la secretaría de fantasías, perdón de Turismo, quedaron muy lejos de la realidad.

El romero alucinado (1923).– Reniegan del informe sobre desaparecidos planteado por la ONU y, por otro lado, dejan solos a los colectivos que escarban tierra en El Verde, Concordia, donde hay evidencias de decenas de tumbas clandestinas.

Señales furtivas (1926).– A los motociclistas visitantes que le arrebataron sus vehículos a punta de pistola, que la secretaria de Turismo y el Gobernador vengan y les digan que en Sinaloa reina la paz.

Poemas truncos (1935).– “Oye, amigo ¿Qué piensas cuando te dicen Mazatlán?” “¡Ah, pues playa, sol, comida y desmadre!” Escuchado a un turista.

Ausencia y canto (1935).- “Joven, su currículum es impresionante. Licenciatura, dos maestrías, un doctorado, cuatro idiomas.” “Gracias.” “Y dígame ¿Qué puesto procura en nuestra empresa?” “De lo que haiga.”

El diluvio de fuego (1938).- “¿Por qué las donaciones de esperma son más caras que las de sangre?” “No.” “Porque son hechas a mano.”

Tres rosas en el ánfora (1939).- “Joven, su currículum es impresionante. Licenciatura, dos maestrías, un doctorado, cuatro idiomas.” “Gracias.” “Y dígame ¿Qué puesto procura en nuestra empresa?” “De lo que haiga.”

Bajo el signo mortal (1942). - “Vamos a ver Daniel, cuando llegue a cinco en la siguiente frase, tú lo dices ¿Ok?” “Va.” “Un germe no te vayas; dos germe no te vayas; tres germe no te vayas; cuatro germe no te vayas. “¡Cinco germe no te vayas ¡Baboso!”

Poesías completas (1944).- “Muchacho, si quieres regalarle flores a una mujer, toma en cuenta el color de su piel. A la güera, claveles y a la morena, rosas“.

Vilano al viento (1948). - Melón y Malemes gritaban como locos. Melón gritaba fuerte y Melames suavecito.

Babel (1949).- “Papá ¿cuál es la diferencia entre seducir y acosar?” “Si eres guapo y bien parecido, seduces, pero si te pareces al columnista, acosas.”

Corte.- “No hay peor ciego que el que no quiere ver.” Así está doña Claudia con el tema de desaparecidos que le señala la ONU.