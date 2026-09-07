DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al escritor sinaloense Elmer Mendoza por su brillante carrera.

Efeméride.- El domingo 7 de septiembre de 1960, se apaga una de las voces más privilegiadas de nuestro país, con el fallecimiento del cantante sonorense Alfonso Ortiz Tirado.

Curiosidades.- En la ciudad de Álamos, Sonora, tierra natal de María Félix, nació Alfonso Ortiz Tirado, el martes 24 de enero de 1893. Además de cantante, Ortiz Tirado fue un reconocido médico ortopedista. Ortiz Tirado se ganó el respeto de la crítica de su época y fue apodado “El tenor de las Américas”. En su honor, en su lugar de origen, anualmente se realiza El Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado.

Hechos de Sinaloa.- 7-09-1915 “Escuinapa es creado por Decreto del 7 de septiembre de 1915”. (Del compendio Efemérides Sinaloenses del maestro Luis Antonio García Sepúlveda). Agrego que el primer Alcalde de Escuinapa fue el señor Francisco Ibarra.

La frase.- “No pienses que puedes combatir la corrupción mientras dejas que la corrupción supure dentro de ti”. Frase de la autoría del pastor protestante estadounidense, Lyman Abbott, en la cual cabe lo que está sucediendo en la 4T.

Condolencias.- A los deudos de José Luis Tostado Tirado, amigo de la infancia. Con el mismo afecto, para Yolanda Ibarra Toledo y familia.

La pregunta.- Andy López Beltran escucha pasos en la azotea. Llegado el momento ¿Se atreverán Claudia y su gente a sentarlo en el banquillo de los acusados?

Rapidines.- Famosos mexicanos de la farándula mexicana con estudios universitarios.

Alejandro Fernández (Arquitecto).- Y mientras Claudia presumía sus resultados optimistas del abatimiento de la violencia, en el aire todavía se sentían las ondas expansivas salidas de la explosión del coche bomba que los descarriados hicieron explotar en Ojocaliente, Zacatecas.

Andrés Bustamante (Comunicólogo).- Los miles de desaparecidos en el país, cifra que las autoridades de todos los niveles ven con soslayo, no merecieron algunos cuantos renglones en el informe presidencial. Y es que para Claudia, los grupos buscadores son financiados por la derecha.

César Costa (Abogado).- Claudia Sheinbaum presume la construcción y puesta en marcha de nuevas unidades de atención médica y hospitalaria. Y a la par de ellas, las ya existentes se debaten en la miseria por las deficiencias e ineficiencias bajo las que operan.

Daniela Luján (Psicóloga).- La economía nacional está muy fuerte y se tienen finanzas sanas, nos informa Claudia ¿Y qué nos dice del deudón trepado en el lomo del país?

David Cepeda (Abogado).- Si un trabajador percibe anualmente 240 mil pesos y carga una deuda anual de 128 mil pesos, la cual le genera un pago anual de intereses por 58 mil pesos ¿Se puede hablar de que su economía es sana? ¿Verdad que no? Valga el símil para lo que pasa en el país.

Eduin Caz (Mercadólogo).- EL PAN proyecta reformas al código penal para que los políticos y funcionarios de gobierno que se involucren con la delincuencia reciban cadena perpetua. Ricardo Monreal les contesta que no está de acuerdo, ya que el incremento de castigos no resuelve los problemas. No hay loco que trague lumbre.

Fernando Colunga (Ingeniero Civil).- El senador Enrique Inzunza se presume como una persona libre de pecados y faltas a la ley. La dirigencia de MORENA arropa al cínico ¡Qué cochinero!

Gabito Ballesteros (Ingeniero Industrial).- Se cierra el círculo sobre Andy López Beltrán. Ya veremos que maromas hacen Claudia y su aparato de justicia para exculparlo.

Gabriela Goldsmith (Odontóloga).- Estrellita Fresita vuelve a su mundo de fantasía, donde todo es color de rosa. Obvio, retornó a disfrutar la tercera parte del pastel que le obsequió su padrino político Rubén Rocha Moya.

Jacky Bracamontes (Comunicóloga).- Mientras que la hacedora de cifras fantasiosas, Mireya Sosa, titular de Turismo en Sinaloa, presume una ocupación hotelera de poco más del 70 por ciento, durante las vacaciones de verano, la SECTUR federal reporta un porcentaje del 61 por ciento. Les digo.

Jaime Camil (Administración).- El Secretario de Gobierno de Veracruz, refiriéndose al asesinato a punta de bala del diputado federal Zenyazen Roberto Escobar, dijo: “...como tal no es un atentado...es un lamentable fallecimiento por arma de fuego”. Por acá, el Secretario Municipal de Mazatlán, al describir la agresión sufrida por Oscar Osuna titular municipal de PC, manifestó: “No se puede hablar de un atentado, fue un intento de agresión”. Dios los hace.

Lupillo Rivera (Administración).- De nueva cuenta La Casa del Marino entra en el limbo ¿Encaminada al olvido y a la ruina?

Pedro Sola (Economista).- “Amiga, te cuento que acabo de pintar un desnudo de mi marido”. “¿Y qué título le pusiste?” “Naturaleza muerta”.

Ricardo González “Cepillin” (Odontólogo).- Llega un viejano a la farmacia y pide un condón y la chica del mostrador le responde: “Señor, tengo solo de esta marca, pero caducan la semana entrante ¿Se lo lleva?”

Roberto Palazuelos (Derecho).- “Papá, te cuento que en cuanto tocaste mi mamá se quedó sin alma”. “¿Qué dices?” “Si papá, cuando tú tocaste, alcancé a ver una sombra que salía por la ventana y mi mamá le dijo: adiós mi alma”.

Selena Quintanilla (Administración).- Consejo de jardinero: “Si el terreno está lleno de manto espeso, no le dé tantas vueltas; abra las ramas con una mano y meta el machete hasta la cacha.”

Valentín Elizalde (Abogado).- “Hijo, la tanga y la gente mala, siempre se hacen a un lado”.

Verónica Castro (Relaciones Internacionales).- En sesión de orientación vocacional: “Profesor ¿Cuál es la diferencia entre ginecólogo y proctólogo?” “Básicamente el olor del dedo”.

Xavier López Chabelo (Médico).- Más vale gastar en una cariñosa que en una mentirosa.

Corte.- “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”. Aplicable al senador Enrique Inzunza, quien hace alarde de ser un ciudadano de conducta intachable.