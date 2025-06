Portada. A los abnegados y nunca bien ponderados jefes de familia.

Efeméride. En la ahora CDMX nace Ifigenia Martha Martínez y Hernández, el martes 16 de junio de 1925.

Curiosidades. Doña Ifigenia Martínez obtuvo la Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente obtuvo la maestría y doctorado en esa especialidad en la Universidad de Harvard, siendo la primera mexicana en lograrlo. Realizó una larga carrera legislativa; en cuatro ocasiones como Diputada federal y dos veces Senadora de la República. Cercana a los 100 años de edad, como Diputada le tocó entregar la banda presidencial a la Presidenta Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, y cuatro días después falleció.

La frase. “La promesa dada fue una necesidad del pasado; la palabra rota es una necesidad del presente”. Indiscutible verdad del pensador italiano Maquiavelo.

Condolencias. Para los descendientes del tío Victorio Hi Solano, conocido entre la vieja guardia de la CFE como El Pachay.

La pregunta. Claudia asegura que le exigirá a Trump que se respete a los indocumentados ¿Le hará caso el gobernante prepotente?

Rapidines. Nombres curiosos de políticas (P) y maestras (M).

Ana María Botella (P). En una acción que corresponde a un sistema dictatorial de gobierno, el Senador demócrata por California, Alex Padilla fue echado a patadas de una conferencia de Kristi Noen, Secretaria de Seguridad estadounidense por el simple hecho de cuestionarla. Mala señal.

Beatriz Talegón (P). La violenta política antiinmigrante iniciada por el Presidente Trump ha encendido la división entre demócratas y republicanos, al grado de que dos legisladores demócratas locales fueron muertos a tiros, presuntamente por motivos políticos. Y se verán cosas peores.

Brenda Látigo (P). El Secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal presume la detención de cerca de 23 mil 500 personas relacionadas con el crimen organizado, durante lo que va del presente sexenio. Me pregunto si las unidades de la Fiscalía han sido reforzadas para responder a la carga que implica el vincular a delito a tantos detenidos.

Carmen Casco de Lara(P). García Harfuch y la propia Presidenta Sheinbaum también presumen una baja considerable en el número de crímenes de alto impacto. Pero nada dicen acerca del crecimiento de la desaparición de personas.

Carmen Montón(P). En el sistema judicial, tanto federal como estatal, se acabó con el incentivo de estudiar para escalar posiciones a jueces y magistrados. A partir de ya, el escalamiento jerárquico será por la vía política; esto implica que los interesados tendrán que iniciar de inmediato su proyección pública, o de plano, externar abiertamente sus simpatías por el partido en el poder. No hay de otra.

Gladys Teresa Notario(P). Mientras que la situación de las instituciones del sector salud se agrava por falta suministros y de médicos especializados e instalaciones en buenas condiciones, la presidente Sheinbaum asegura que su programa salud en tu casa será un referente mundial y lo será, pero como estrategia política para ganar más adeptos.

Ines Arrimadas Calvo(P). En Dubái, una torre de usos múltiples fue consumida por el fuego, a pesar de toda la tecnología que manejan los cuerpos de bomberos. No me quiero imaginar qué pasaría aquí en el puerto con una cuadrilla de auxilio que no puede llegar más allá de un décimo segundo nivel.

María Josefa Lajarrota(P). El Gobierno municipal de Mazatlán, guiado por el humanismo mexicano definido por Morena, pretende que los comerciantes ambulantes y semifijos paguen mensualmente y de forma anticipada el llamado derecho de piso, tributo que regularmente se les cobra de manera diaria ya que no todos los días salen a trabajar. Gandallas.

Margarita Maza Parada (P). Los agentes migratorios estadounidenses salen a las calles a cazar y detener de manera implacable a migrantes indocumentados. Aquí en el puerto, la Policía Municipal sale por las mañanas a someter a revisión a trabajadores que se desplazan en motocicletas hacia sus centros de trabajo, en una elemental estrategia de “atínale al precio”.

María Rosa Urraca Pastor(P). Sin pena ni gloria se fue de la dirección de Ecología municipal, Guadalupe Velarde. Llega otra titular, la bióloga Monserrat Cortés, a cubrir la titularidad de una dependencia que existe en el organigrama y en la nómina. Solo eso.

Rosario Brindis Alvarez(P). El secretario de gobierno de Sinaloa, sigue dando la nota humorística. Ahora dice que los crímenes de alto impacto y balaceras se presentan de forma involuntaria. Creo que le está pegando el calor en plena sesera.

Verónica Camino (P). ¿Qué es peor que morder una manzana y encontrar un gusano? Morder una manzana y encontrar medio gusano.

Ana Berastegui Pedro Viejo (M). Tres recién casados, contándose la experiencia de la primera noche. Luis, pregunta: “¿Cómo te fue, Nacho?”. “Pues nada bien. Mi mujer es muy religiosa y me advirtió que lo haría sólo con el propósito de concebir”. “¿Y a ti, César?”. “Muy parecido a Nacho. Mi mujer que sólo uno, porque más es lujuria”. Te toca, Luis: “Pues la mía es maestra. Lo hicimos una vez y me dijo que tenía que repetir hasta que lo hiciera bien”.

Efrena Arado(M). Adivinanza: Tengo cuello, pero no tengo cabeza. Tengo cuerpo, pero no tengo piernas. ¿Qué soy? La botella.

Eustolia Cayetana Venosa Cruz(M). Como dijo mi abuela, hombre que no baja al pozo es que toma agua de la manguera.

María de los Ángeles Broca(M). “Amiga, ayúdame con esta parte del crucigrama: órgano sexual cuya segunda letra es O”. “¿Horizontal o vertical?”. “Horizontal”. “¡Boca!”

Mónica Rector(M). “¿Cómo amaneció mi cielo?”. “Tú cielo amaneció parcialmente encabronada y con altas probabilidades de soltarte una tormenta de cabronazos”.

Montserrat Ventosa(M). Siempre quise una vida de película, pero nadie me dijo que sería un drama.

Corte. “Piensa mal y acertarás.” Y sí, creo que el programa médico en tu casa obedece al interés político antes que a la atención social.