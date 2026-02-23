DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Para la gente de Aseo y Limpia Municipal, que se la partieron en Carnaval.

Efeméride.- Corría el año 1936, el mero domingo 23 de febrero de 1936, bajo el signo de Piscis, en Puebla, Puebla, nace Manuel Barttlet Díaz.

Curiosidades.- Manuel Barttlet Díaz operó el fraude electoral que le dio el triunfo como Presidente de la República en las elecciones de 1988, a Carlos Salinas de Gortari, mismo que posteriormente avaló el PAN, con Diego Fernández de Cevallos a la cabeza. De alguna forma, el mal recordado poblano, cambió la historia de este país. Traicionó a la patria y posteriormente lo santifico Andrés Manuel.

Hechos de Sinaloa.- “Febrero 23 de 1913. En el “Salón La Perla”, el pueblo mazatleco organizó un mitin de protesta por el asesinato del Presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Al terminar el acto político se organizó una manifestación que recorrió las calles...” (Del compendio Efemérides Sinaloenses, del maestro Luis Antonio García Sepúlveda)

La frase.- “El que tiene un gran poder no debe usarlo a la ligera.” Dicho por el filósofo romano, Séneca. Aplicable a los que piensan que su temporalidad en el poder, los convierte en todo poderosos.

Condolencias.- A los deudos de don Roberto Guzmán Laveaga.

La pregunta.- Doña Claudia, ya nos dijo cuánto recibe de pensión José Ángel Gurria ¿También nos dirá cuánto reciben los ministros en retiro y neo morenistas Arturo Zaldivar y Olga Sánchez Cordero?

Rapidines.- No todos los hijos de Puebla son como Barttlet; hay grandes personajes que le dan lustre al bonito estado camotero. Van algunos.

Amparo Rubín Tagle (Cantante).- Recientemente se filtró un audio en el que participa como fiscal el ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda, cuestionando al Almirante Fernando Rubén Guerrero, acerca del huachicol fiscal en el que se ven involucrados varios mandos de la Marina. En un momento dado, Ojeda recomienda que se destape todo o que se recurra al borrón y cuenta nueva. En cualquier otro país, por ese hecho, el señalado ya estaría sentado en un banquillo ministerial, sobre todo, porque su interrogado fue asesinado posterior al interrogatorio.

Ángeles Mastretta (Escritora).- Sin la menor pizca de vergüenza, el diputado Ricardo Monreal declaró que a la reforma electoral que envié la Presidenta Sheinbaum no se le moverá ni una coma. Los legisladores morenistas y arrimados, se exhiben sin pena alguna como títeres.

Aquiles, Carmen y Máximo Serdan Alatriste (Revolucionarios).- La Presidenta Sheinbaum se dice científica, pero rechaza los exámenes de admisión para ascender en la ruta escolar de los estudiantes. Es decir que, para ella, más vale la intención de ir a la escuela que el aprovechamiento del conocimiento.

Elena Garro Navarro (Escritora).- Reducción de pensiones a funcionarios de alto nivel del Gobierno federal. Suena bien, como también, el que no se afectarán las asignaciones que deriven de contratos colectivos (ojo UAS); pero lo que no tintinea de forma positiva, es que las pensiones en los primeros niveles militares se respetarán. O todos coludos o todos rabones, señora Presidenta.

Fernando Soto Astól “Mantequilla” (Actor).- En plena epidemia de sarampión en la CDMX, el gobierno de Clara Brugada presentará un evento artístico masivo, teniendo como estrella a Shakira. Me pregunto si repartirán “detentes” recomendados por Andrés Manuel para evitar contagios.

Gabino Barreda Flores (Intelectual).- Y la JUMAPAM pretende multar a los administradores del estadio de beisbol, por el hecho de que se rebozaron las alcantarillas aledañas al coso, durante los eventos de las coronaciones carnavaleras, como si las redes de drenaje estuvieran impecables.

Gaspar Henaine Pérez “Capulina” (Actor).- Le asiste la razón al chef Luis Osuna Vidaurri quien pide que, ante la violencia, hay que blindar a Mazatlán, en bien de la sociedad y la economía. Y el blindaje no se logra con muchas armas oficiales sino con acciones de cero tolerancias, circunstancia que no vemos por ningún lado.

Joaquín Cordero Aurrecoechea (Actor).- Y la prepotencia de los inspectores de Oficialía, se achica cuando abordan a los alcoholeros que rompen con todas las reglas de operación de sus negocios. Se les oye balbucear: “Sí señor, lo que usted guste y mande”.

José Antonio Hipólito Espino Mora “Clavillazo” (Actor).- Buen punto el del colectivo MazConciencia al acentuar los perjuicios a la naturaleza que provoca el llamado combate naval. A partir de ahí, Cultura debe imponer al proveedor la obligación de limpieza posterior al servicio.

José Francisco Osorno García (Militar).- ¡Ah raza! Me dicen que las filas gubernamentales están llenas de “Therians”. Agregan que se ven seres que actúan como coyotes, ratas, burros, hienas, entre otros.

José Luis Rodríguez Alconedo (Militar).- “¿Y qué precio tienen los tamales, don José? “Tres por cincuenta, chiquilla.” “¿Y en cuatro cuánto es?” “En cuatro te los dejo gratis”.

José Ramón Fernández Álvarez (Periodista).- “No es lo mismo te repito el trato que te retrato el pito.”

María Elena Velasco Fragoso “La India María” (Actriz).- “¿Qué deporte prácticas?” “El futbol, ¿Por qué?” “ Pensaba que el golf, porque te veo con el palo caído y las bolas muy lejos del hoyo.”

Miguel Cástulo Alatriste Castro (Militar).- “Luis, si te dieran a escoger entre la luna y el sol ¿Cuál sería yo para ti?” “La luna, mi amor.” “¿Y por qué la luna?” “Para no tener que verte todo el día.”

Natalia Serdán Alatriste (Revolucionario).- “No es lo mismo tres agujeros en el techo que te echo tres en el agujero.”

Sergio Pitol Deméneghi (Escritor).- “No es lo mismo el pájaro de altos vuelos que el pájaro de mi abuelo.”

Tomás Segura (Militar juarista).- “¿De qué signo es tu mujer?” “Pues yo creo que de interrogación, pues me cuestiona todo.”

Corte.- “Hágase la ley en los bueyes de mi compadre.” Claudia tiene todas las hebras que desmadejan el tema del huachicol fiscal, pero como se trata de encumbrados de Marina, prefiere callar.