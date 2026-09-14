Portada.- En memoria de los fundadores de Periódico Noroeste.

Efeméride.- Lunes 14 de septiembre de 1885, en la ciudad de León, Guanajuato, conocida como El Corazón del Bajío, ve la primera luz María Joaquina de la Portilla Torres, conocida en el mundo de la composición musical como María Grever.

Curiosidades.- María Grever, hija del acaudalado comerciante Francisco de la Portilla Martínez y Julia Torres Hernández, tuvo la gran fortuna de contar con el apoyo de su padre, quien no escatimó recursos para que le diera cauce a su vocación musical. Al contraer matrimonio con León Augusto Grever, optó por adoptar el apellido de su esposo.

Hechos de Sinaloa.- 14-09-1913” “Se encuentran en El Fuerte Don Venustiano Carranza y el Gral Álvaro Obregón.”. (Del compendio Efemérides Sinaloenses del maestro Luis Antonio García Sepúlveda)

La frase.- “Cuando los que gobiernan hacen lo que deben, los gobernados no hacen lo que quieren.” Anónimo. Frase que explica el desorden social que se vive en nuestro país.

Condolencias.- A la familia de amigo César Javier Carbajal Espinoza de los Monteros. Igual, para los deudos del estimado Francisco Javier Galindo Becerra.

La pregunta.- El Peje decía que el Presidente de la República se enteraba de todo, de todo ¿Quiere decir que tanto él como Claudia estaban enterados del negocio sucio del huachicol fiscal?

Rapidines.- Algunas canciones de la autoría de María Grever.

Alma mía.– Por si no lo recuerdan los morenistas, va lo que en alguna ocasión afirmó El Peje: “Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción llevan el visto bueno del Presidente de la República.” Que Claudia nos explique cómo es que no estaba enterada del huachicol fiscal.

A una ola.- La prueba para evaluar el desarrollo del sistema educativo, aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y conocida como prueba PISA, arrojó malos resultados para nuestro país durante el 2025. Reprobados en matemáticas, comprensión lectora y ciencias.

Así.- La conducta oficial de dejar hacer, dejar pasar y la inoculación voluntaria de la delincuencia organizada en el cuerpo gubernamental nos está pasando una factura muy costosa, cuyo pago, será a muy largo plazo.

Bésame.- La ilegal precampaña realizada por Morena a lo largo de 17 estados, en la que se han gastado cientos de millones de pesos por debajo de la mesa, nos da pie para pensar que el dinero sucio ya empezó a correr en el proceso electoral hacia el 2027. Como quien dice el dinero sucio está corriendo como las aguas negras en las calles mazatlecas.

Cancionera.- Ocurrencias morenistas. La senadora por el estado de Hidalgo, Simey Olvera, según ella, para darle realce a su evento y ante la anunciada ausencia de la Presidenta Claudia a su informe legislativo, tuvo la ocurrencia de contratar a Claudita, una imitadora de la Presidenta. Les digo.

Cuando vuelva a tu lado.- Va otra de morenistas. La que corresponde a la diputada veracruzana Victoria Gutiérrez: “Nuestros compañeros científicos tienen interés de hacer una primera expedición a Marte para el año que entra. Es un proyecto que nos dará soberanía espacial...De hecho, nuestra Presidenta ya visitó la nave.”

Cuando me vaya.- Y si los morenistas tienen sus ocurrencias los del Partido Verde no se quedan atrás, pues resulta que, a José Luis Romero, alias Tecmol, quien procura contender por la alcaldía de Ciudad Valles, San Luis Potosí, lo hicieron llegar ante un grupo dentro de un ataúd, del cual salió haciendo uno y mil dengues. Por eso estamos como estamos.

Despedida.- Algunos empresarios exitosos procuran ganarse una representación popular. Les asiste el derecho, sin duda, lo malo, es que su actividad habitual de negocios tiene conflictos de intereses con el ejercicio gubernamental. Por ello, los emprendedores que buscan posiciones públicas, previamente deberían de renunciar a sus cargos directivos dentro de sus empresas.

El Gavilan.- La senadora priista, Paloma Sánchez, nacida mazatleca, pero de reciente vinculación política con el puerto y con Sinaloa, le dio una repasada al senador Enrique Inzunza, echándole en cara que es uno de los responsables de la ola de violencia que nos aqueja, desde hace dos años. Y no anda muy errada.

Júrame.- En todas las esferas del gobierno de Sinaloa se encuentra vivo el rochismo, tanto con representantes populares como con funcionarios. No hay instancia en la que no se encuentre gente portando la camiseta de RRM.

Lamento Gitano.– La gobernadora Graciela Domínguez ya salió con el rollo de que la violencia que sufrimos se debe a los gobiernos neoliberales. La clásica excusa morenista.

Muñequita linda.- “Hijo, si las mujeres te quieren tratar como juguete, pues que sea de los que vibran”.

Para qué recordar.- Plática entre mujeres. “Por qué será que los ginecólogos después de hacerte un examen, te dicen: Me voy a salir para que se vista. Y yo digo: ¿Ya para qué, si me vio hasta el fondo de mí ser? Digo, mejor que me pase el calzón y asunto arreglado”.

Qué dirías de mi.- “Es mejor tarde que nunca. Acabo de enterarme que los analgésicos se ingieren por la boca. Los laboratorios deberían cambiar las indicaciones y poner “oralgesicos” para evitar confusiones”.

Ti-Pi-Tin.- En la taquería de El Zeuz anuncian tacos católicos y tacos cristianos. Le pregunté la razón de dichos nombres y me contestó: Los católicos tienen papa y los cristianos son de pastor.

Todo por ti.- “La mujer se vuelve más bella a partir de los 40 años”. “Y los hombres, querido, se vuelven más guapos a partir de los 70... millones en el banco”.

Ya no me quieres.- “Y para ti ¿Cuál es la mujer ideal?” “La que me acepte como soy”. “¿Y cómo eres?” “Soy casado”.

Volveré.- Más vale gastar en una cariñosa que en una mentirosa.

Corte.- “Yo no fui, fue Teté...” En esas anda Claudia y su gente echándole la culpa del fracaso del sistema de educación pública a gobiernos del pasado.