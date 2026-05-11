DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Por supuesto, para todas las mamás del mundo, especialmente para las madres buscadoras.

Efeméride.- Camilo José Cela y Trulock, nació el jueves 11 de mayo de 1916, en Iria, Flavia, municipio de Padrón, de la provincia de La Coruña, España.

Curiosidades.- El escritor Camilo José Cela, fue bautizado con el nombre de Camilo José Manuel Juan Ramón Francisco de Jerónimo. A lo largo de su fructífera vida, fue aquejado por la tuberculosis, afección que lo llevó a la muerte. Fue merecedor del Premio Nobel de Literatura 1989 y en 1995 el Premio Cervantes otorgado por el gobierno español. Recibió más de 20 títulos de Honoris Causa de distintas universidades del mundo.

La frase.- “Nada va bien en un sistema en el que las palabras contradicen a los hechos.” Atribuidas al francés Napoleón Bonaparte; afirmación que pinta muy bien, el abismo que hay entre el sistema de salud en el discurso y la realidad del mismo.

Hechos de Sinaloa.- 11-05-1913.” Se levanta en armas el Gral Felipe Bachomo contra el dictador Huerta.” (Del compendio Efemérides Sinaloenses, del maestro Luis Antonio García Sepúlveda.)

Condolencias.- Para los dolientes del estimado Eleazar “El Zurdo” Castro.

La pregunta.- ¿Hasta dónde podrá estirar Claudia la liga Rocha sin comprometer los intereses del país?

Rapidines.- Listado de algunas obras de Camilo José Cela.

La familia de Pascual Duarte (1942).- A doña Claudia no se le cae de la boca el argumento de la defensa de la soberanía ante los hipotéticos embates del gobierno gringo. Sin embargo, a la Presidenta se le olvida que la defensa del señorío nacional también implica imponer la ley en todo el territorio, cosa que no ha logrado, ya que varias entidades son dominadas por el imperio de la delincuencia.

Pabellón de reposo (1943).– Con lo del pretendido homenaje a Hernán Cortez promovido por un grupo de la oposición, Claudia agarró tema para criticarlos, resaltando las atrocidades cometidas por el conquistador español. En contraparte, nada dice de lo atroz que resultan las desapariciones de personas que se dan a lo largo del país.

El bonito crimen del carabinero (1947).– Con todo y lo que Claudia odia a Cortez, vive muy a gusto en el castillo que erigió Hernán, convertido ahora, en el Palacio Nacional.

Viaje a la Alcarria (1948).- La Presidenta Sheinbaum y sus maraqueros piden unidad nacional ante los embates de Trump. Llamado que se pierde al aire ya que tanto ella como su antecesor, le han apostado a la división social, a la polarización entre sus seguidores y el resto de los mortales.

El gallego y su cuadrilla (1949).– Bajo el pretexto del Mundial y el calor, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, pretende que se acabe el ciclo escolar el 5 de junio y que el período vacacional termine el día último de agosto. Ninguna de las razones expuestas son válidas para anticipar la conclusión de clases.

La Colmena (1951).– Sepa don Mario que el calor por estas tierras se empieza a ir en el mes de octubre y que el Mundial está organizado para un público de billetes y no al alcance de los bolsillos del pueblo bueno.

Del Miño al Bidasoa (1952).- Pues ahora resulta que, por acuerdo de la SEP, con el aval de la Corte, ya no será requisito aprobatorio el número de asistencias a clases como tampoco lo será para tener la posibilidad de avanzar de grado, el número de materias reprobadas ¡Órale!

Timoteo el incomprendido (1952).– Con mucho ánimo, pero muy verde para el encargo que le acarrearon las circunstancias, luce la Gobernadora sinaloense Yeraldine Ponce. Y el escenario sinaloense no está para liderazgos de 90 por ciento de ganas y diez de conocimientos.

Tobogán de hambrientos (1962).– Lamentable situación la de Rubén Rocha y su familia, pues ahora están entre dos fuegos. El de Trump y el de la delincuencia organizada. Triste, la verdad, muy triste final.

El ciudadano Iscariote Reclús (1965).– Asegura la Alcaldesa Palacios que ella es morenista de corazón. Tal vez lo sea a partir de su postulación, ya que antes de ello, ni sus luces en las actividades del partido que hoy dice amar.

San Camilo, 1936 (1969).– Los desbordantes números sobre ocupaciones y derramas económicas del 2025, anunciadas por la Secretaria de Turismo y la propia Alcaldesa mazatleca, no se reflejaron en las utilidades a repartir entre los trabajadores y los socios de los negocios del ramo turístico. Y dicen que 2026 será peor.

Oficio de tinieblas 5 (1973).– Pues ahora resulta que la Presidenta Sheinbaum nos resultó promotora del grupo musical del grupo surcoreano BTS y ya anuncia conciertos para el año que viene. Sí, justo cuando tendremos procesos electorales. Pan y circo.

Rol de cornudos (1976).– Una pareja de granjeros, observa como un toro se le monta a una vaca. “Mira mujer, me gustaría estar haciendo lo que hace el toro.” “Adelante, marido, sin problema, que las vacas son tuyas.”

Mazurca para dos muertos (1983).- Una servidora del hogar pide trabajo. “Vamos a ver muchacha ¿Qué sabes de los quehaceres de la casa?” “No, pos la mera verdad, no se hacer nada señora.” “¡Mira tú! Qué caso tan peculiar el tuyo.” “Pues pa´eso señora, soy bien buena.”

Cristo versus Arizona (1988). – “Mi marido me dejó por una delgada, pero yo salí ganando porque me agarré una más gruesa.”

Cachondeos, escarceos y otros meneos (1991).– Melón y Melames robaron en una juguetería. Melón se robó unos carritos y Melames las pelotas.

La dama pájara (1994).- “Viejo, anoche soñé que me regalaban un saco lleno de pitorrines vigorosos.” “” Vieja ¿Y viste el mío?” “Sí, viejo. Con el tuyo venía amarrada la boca del costal.”

El asesinato del perdedor (1994).- “Ya dejen de criticar si alguien tiene un celular de alta gama y no es rico ¿Cuántos y cuántas hay que llevan cuernos y no son toros ni vacas?”

La cruz de San Andrés (1994).- Si ya me gusta lo que enseñas ¡Cómo estará lo que escondes!

Corte.- Pero que ladra no muerde, dice el refrán, pero en el caso de Trump no hay que confiarse mucho de la conseja popular.