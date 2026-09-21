DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- A los fundadores del Instituto Cultural de Occidente (ICO), historia que se remonta 75 años atrás.

Efeméride.- En Ciudad Guzmán, Jalisco, el sábado 21 de septiembre de 1918, nació Juan José Arreola Zúñiga.

Curiosidades.- Hasta antes de 1856 Ciudad Guzmán se llamó Zapotlán el Grande, cambiando a su denominación actual en honor al independentista local Gordiano Guzmán. Ciudad Guzmán presume adjetivo de Cuna de Grandes artistas, haciendo referencia que ahí nacieron, además de Arreola, Consuelo Velásquez, José Clemente Orozco, José Rolón, Rubén Fuentes, entre otros.

Hechos de Sinaloa.- 21-09-1821” El Gobierno federal declara que cesan los Intendentes, (denominación que existía desde la época del gobierno colonial, en que las Provincias eran Intendencias) y crea en su lugar comisarios generales para los ramos de guerra y hacienda. (Del compendio Efemérides Sinaloenses del maestro Luis Antonio García Sepúlveda).

La frase.- “No importa si es verdad o no, lo importante es que se crea”. De Joseph Goebbels, el propagandista de Hitler, tomada por muchos gobernantes, entre ellos, el de México.

La pregunta.- Según Claudia, el crecimiento económico de un país y su medio ambiente no congenian ¿Ignora acaso la Presidenta los casos de éxito en ambos temas ejemplificados por Finlandia, Dinamarca, Suecia y otros?

Rapidines.- Presento un listado de algunos cuentos de Juan José Arreola.

Baby H.P.- Claudia congeló su sueldo del 2027. Muy bien, pero los que pagaran el pato son los jubilados del gobierno, atados al tope del ingreso de la mandataria.

Camelidos.- El fuero fue implementado para proteger la libertad de expresión de los representantes populares. Hoy, dicho instrumento jurídico está siendo utilizado por los políticos como un escudo para protegerse de sus fechorías. Vaya, hasta para defenderse de una eventual violencia conyugal.

Cuento de horror.- Es esta vida hasta para ser rico se tiene que estar preparado para no marearse y dejarse llevar por la altanería que hace anidar en muchos de ellos. A los impreparados para hacerse responsables de la fortuna, frecuentemente, también les da por procurar el poder que deviene de ocupar una posición gubernamental. Justo lo que estamos viendo en Mazatlán.

De balística.- Víctor Castro, quien cobra como gobernador de Baja California Sur, propuso expropiar bancos y navieras, entre otras empresas, lo cual, ha sido criticado duramente por el sector empresarial. Para muchos, don Victor anda miando fuera de la olla y lo tildan de loco.

Diálogo con Borges.- “¡Viva la independencia y soberanía de México!” fue una de las arengas de la Presidenta Sheinbaum en el Grito de Independencia ¿Independencia y soberanía cuando no tenemos emancipación alimentaria? ¿Cuándo somos una nación petrolera, pero no tenemos gasolina ni gas? ¿Cuándo estamos hasta las manitas de deudas?

El Buho.- Según Claudia, el amor patrio, el orgullo de ser mexicano se debe a la Cuarta Transformación que encabeza su partido político. Como quien dice, se la fumó verde.

El Faro.- Para el 2027, el gobierno de Sinaloa le entregará poco más de 186 millones de pesos a los partidos políticos para su operación, lo cual se agregarán pasados 93 millones de pesos para la jornada electoral. De esos totales, Morena se llevará más de 73 millones de pesos para gasto operativo y 37 para gastos de campaña. Vaya con criminal desperdicio de recursos.

El Guardagujas.- A lo anterior se agregan los recursos que entregan los municipios a los partidos por cada regidor que tienen integrados a los cabildos. No tienen llenadera.

El Prodigioso miligramo.- Tiene razón la Alcaldesa Palacios Domínguez al afirmar que no resulta ilegal recontratar a la gente que se llevó para su campaña por la candidatura a la gubernatura de Sinaloa, y a los cuales, liquidó conforme a ley. Cierto no es ilegal que los recontrate; pero no siempre lo legal encaja con lo moral, con lo ético.

El Rey negro- En cada ocasión que pueden, las autoridades municipales del puerto, engolan la voz para decirnos que trabajan en las mesas de construcción de paz para aplacar la ola de violencia ¡Mmm! Si no pueden meter en cintura a los choferes ruidosos del transporte público, mucho menos pueden con la fuerza e inteligencia delincuencial.

El Rinoceronte.- El domingo al amanecer me tocó ver un fatal accidente en el que perdieron la vida dos chavos tripulantes de una moto. A los presentes nos pareció extraño que pasó una patrulla de los “Harfuch” y se pasaron de largo, a pesar de que los cuerpos estaban tirados a media calle. Raro.

El Sapo.- Baches, banquetas deterioradas, aguas de todos los colores corriendo por calles y banquetas, desorden vial, maleza en áreas verdes y ruido excesivo en la vía pública a todas horas pintan a un Mazatlán abandonado.

El Silencio de Dios.- Una pareja se encuentra en la cabina de un elevador atascado. “¡Uf, que preocupación estar sola con un hombre!” “No se preocupe señorita, soy un caballero”. “¿Y eso qué significa?” “Que, si pasa algo entre los dos, no diré nada”.

En Verdad os digo.- Cártel de aviso en el bar de Pepe: “Cerrado, hasta el 29 de septiembre por Paternidad.” Un parroquiano pega otro aviso: “Pepe, abre que tú no eres el papá.”

Eva.- Llega el marido muy enojado a su casa y le grita a su mujer:”¡Vieja arrugada, inútil y aguada!” La mujer le responde: “Pues si es adivinanza, es tu pitorrín, ¡baboso!”

Felinos.- “Hijo, hay tuercas que ni llave piden, pues apenas sienten los dedos van aflojando”.

Insectiada.- Consejo de salud: “Muchacho, si le besas el cuello y está salado, no bajes al pozo porque esa agua no es potable.”

La Jirafa.- “Geminiano ¿No te preocupa que todos tus amigos estén casados y tu no?” “Si me preocupa, pero la verdad no sé como ayudarlos”.

Monólogo del insumiso. – Creo que en la otra vida fui Maruchan, pues salí con el camarón muy chiquito.

Corte.– “Cada quien hace con su vida y con su ‘dese’ un papalote”. Presidente, gobernadores y alcaldes la aplicaron en las arengas lanzadas en el Grito de Independencia.