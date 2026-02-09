DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al maestro José Luis Lizárraga Valdez, por sus 60 años al servicio docente en el nivel básico escolar.

Efeméride.- San Ignacio, Sinaloa, tiene entre sus orgullos a Manuel Bonilla, nacido el sábado 9 de febrero de 1867.

Curiosidades.- Topógrafo de carrera, Manuel Bonilla se destacó como periodista, político y escritor. En Mazatlán fue director del periódico El Correo de la Tarde. Fue un ferviente seguidor de Francisco Ignacio Madero. Organizó al Gobierno Municipal de Mazatlán, después de la Revolución y falleció en el puerto el jueves 17 de octubre de 1957. En el puerto, una calle secundaria lleva su nombre, por los rumbos de las faldas del Vigía.

La frase.- “...Pareciera que se ha instalado todo un sistema para recortarnos el espíritu, para convertirnos en tierra fértil de autoritarismos...”. Palabras sabias del poeta argentino Juan Gelman y, sobre todo, apegadas a la realidad que estamos viendo.

La pregunta.- El humanismo mexicano ¿Para el pueblo cubano o para un gobierno dictatorial?

Rapidines.- Listado de algunos personajes notables de San Ignacio, Sinaloa.

Amalia Millán Maldonado (Folklorista).- El rollo de la soberanía nacional que maneja la Presidenta Sheinbaum no fue lo suficientemente sólido como para no hacerle caso a las amenazas de castigo lanzadas por Trump, si nuestro país continúa enviándole petróleo a Cuba. Ordenes son órdenes y Claudia obedeció de inmediato a Trump.

Alfonso Millán Maldonado (Psiquiatra).- Se entiende y se aplaude que nuestro país se solidarice con otros, cuando sufren una desgracia provocada por algún fenómeno natural. Pero en el caso de Cuba, más bien me parece que se cobija a un gobierno fracasado.

David Wernwe (Médico).- Las críticas al presidente de la Corte, Hugo Aguilar, no son por racismo, tal y como lo afirma la señora Presidenta de México. Los señalamientos al mixteco son por su cinismo y porque a las claras se ve que al señor ya le brotó el monstruo que llevan dentro todos los que se vuelven loquitos al sentirse detentadores del poder.

Diego González del Cueto (Fundador).- Dice Claudia que nuestro país jamás volverá al régimen de la corrupción. Una aseveración totalmente fuera de la realidad. La corrupción continúa vivita y cobrando y ya se trepó al segundo piso de la 4T.

Epitacio Osuna (Maestro).- Más claro que el agua fue el Gobernador Ruben Rocha al declarar que nada sabe de Sinaloa, y por supuesto, mucho menos lo que pasa en otras entidades del país. Vive fuera de la realidad; lo ha demostrado una y mil veces.

Feliciano Roque (Militar).- Y Sinaloa se llena de militares y policías, armados hasta los dientes, acompañados, se supone, con células élites y mientras tanto, los descarriados andan como Juan por su casa, armando desmadre y medio donde se les antoja.

Gabriel Leyva Velázquez (Militar).- Todos los alcaldes de Sinaloa, en medio de balaceras, bombazos y levantados, declaran que en sus municipios reina la paz y que los turistas pueden visitarlos sin ninguna preocupación.

Guadalupe Ledezma (Escritora).- Los funcionarios y los representantes populares picaros, amantes de esconder el manejo de los recursos y los asuntos públicos, están que brincan de gusto, al cerrársele la puerta a las exigencias de información que la ciudadanía canalizaba a través de los órganos autónomos de transparencia, como es el caso la ahora extinta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa.

Heraclio Bernal (Guerrillero).- A los jubilados de la UAS la 4T pretende descobijarlos del humanismo mexicano, de tal suerte, que a los que estamos en condiciones físicas, por suerte, más o menos bien, no nos queda de otra más que dejar la modorra y salir a buscar chamba. Las cosas están mal y se pondrán peor.

Ignacio Millán Maldonado (Oncólogo).- Atrevida, pero exitosa, resultó la apuesta musical de la Velada de las Artes organizada por el Instituto de Cultura a cargo de Oscar García. En algunos momentos saturada de bailes regionales, cierto, pero indiscutiblemente, rompió esquemas y para bien. Gracias por el regalo musical, Adán Pérez y Oscar.

Jeronimo Aguirre (Artes Plásticas).- Y los “bolcheviques” encargados de indiciar al personaje del mal humor, siguen sin dar color. Seguramente a la espera de la indicación que les llegue desde el segundo piso del Palacio Municipal, pues hasta eso controla.

Corte.- “Dónde manda capitán no rezonga marinero.” Y sí, Claudia en ipso facto acató ordenes de Trump, de no seguirle mandando petróleo al gobierno cubano. Sí, a ellos.