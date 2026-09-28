DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Para la Universidad Politécnica del Mar y de la Sierra por imponerle a su biblioteca el nombre de Pepe Franco.

Efeméride.- Domingo 28 de septiembre de 1969, en Guadalajara, Jalisco, nació José Martín Cuevas Cobos, bautizado en el mundo artístico como Pedro Fernández.

Curiosidades.- El apodo artístico de José Martín Cuevas Cobos, Pedro Fernández, fue compuesto con el nombre de Pedro Infante y el primer apellido de Vicente Fernández, figuras admiradas por el cantante aludido. Vicente fue quien le abrió la puerta al éxito al entonces novel cantante, en su etapa infantil, obteniendo un éxito rotundo con la canción de La Mochila azul.

Hechos de Sinaloa.- 28-09-1826”. A la renuncia de la gubernatura de Rafael de la Vega y Rabago asume el mando el Lic. Pedro Sánchez”. (Del compendio Efemérides Sinaloenses del maestro Luis Antonio García Sepúlveda).

La frase.- “Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”. Lo dijo Sófocles, el poeta griego y algo de ello estamos viendo en nuestro país, tanto en el bando gobernante como en el delincuencial.

Condolencias.- Al estimado Juan Jesús Medina Diaz y familia. Con el mismo aprecio para los dolientes de Manuel “El Zurdo” Briseño.

La pregunta.- La tronadera continúa en el puerto ¿Será acaso que la presencia militar es como el forzudo que presume su musculatura ante los violentos y estos se ríen de la exhibición del presumido?

Rapidines.- En su etapa de niñez, Pedrito Fernández, además de la canción La de la mochila azul, grabó, entre otras, las siguientes piezas.

Cuando sea grande.– Y los de la 4T salieron de piel muy delicada y hoy, impulsan leyes para castigar a todo aquel que publique memes (parodias, sátiras y bufonadas) acerca del sistema de gobierno y de los partidos políticos. Buscan por todos los medios acotar la libertad de expresión.

El Piojo y la pulga.- Al igual que su antecesor y líder político, Claudia no pierde la oportunidad para decirnos que en su administración no cabe la corrupción. Entre otros hechos, la desmienten las centenas de retenes montados en las carreteras por corporaciones policiacas de todos los niveles, no para combatir la violencia, sino para robar a los ciudadanos.

Flor de durazno.- Con la visita de Claudia a Culiacán, los “morenistas” volvieron a demostrar que han rebasado con creces el ADN que les transmitió el PRI para el acarreo de gente a los eventos de la Presidenta Claudia.

Flores a mi madre.- Vuelve Trump a decirnos que México está dominado por los narcos y si bien es cierto que no es en todo el territorio nacional, en muchas entidades del país, los que tienen la última palabra en el destino de los habitantes son los violentos. La verdad, duele.

Lágrimas en los ojos.- Va otra perla de los morenistas. La senadora duranguense, Margarita Valdéz, asegura que los cinco bebés fallecidos en una unidad del IMSS de Durango fueron victimas de una bacteria neoliberal. Sí, aunque usted no lo crea.

La de los hoyitos.- Asegura Claudia que la violencia en Sinaloa se debe al injerencismo extranjero. Seguramente los gringos provocaron que Rocha estableciera nexos con los descarriados para ganar la gubernatura. Y conste, esa versión sale de las propias declaraciones del defenestrado gobernador.

La del sobrerito.- El tema del laicismo no está en la práctica de no pocas administraciones de Morena. Es el caso, por ejemplo, que la administración municipal de Culiacán se apresta a celebrar el 495 aniversario de su fundación y entre el programa de eventos celebratorios se contempla una misa ¿Y el juarismo que dicen distingue a los seguidores de El Peje?

La Mugrosita.- “Perdiendo se gana”, les dice un abogado a sus clientes. En esas está la Alcaldesa Palacios Domínguez, diciendo que, si bien es cierto que Mazatlán perdió la posibilidad de convertirse en puerto base para cruceros ante Puerto Vallarta, de todas maneras, saldremos beneficiados porque recibiremos más cruceros, dando por hecho de que en todas las rutas navieras turísticas se incluye a Mazatlán. Como que está de moda eso de las migajas.

La Mujer y el caballo.- No sé quién o quiénes estaban gestionando que Mazatlán fuese puerto base para cruceros, lo cual se llevó Puerto Vallarta, pero procuraban un objetivo fuera de realidad. Solo un dato, Puerto Vallarta tiene alrededor de 40 vuelos semanales internacionales y nuestro puerto 14, y a veces. Y la conexión aérea para un puerto base de cruceros es de suma importancia.

Madrecita.- En varios tramos del malecón se observa la falta de mantenimiento. Banquetas y muros están para llorar.

Mamá solita.- Fuerte y de frente la regidora Maribel Cholet acusó de amenazas a través de terceros, al gerente de la Jumapam, Jorge González Naranjo, una de las herencias del rochismo.

María.- “Gorda ¿Y qué pasaría si te fuera infiel alguna vez?” “Nos separaríamos y ya. Tú para el cementerio y yo, para la cárcel. Tú dices.”

Mi Caballito de madera.- Adivinanza: “La vez colgando y se te antoja. Te subes en ella y es encantadora y cuanto más te mueves, más la disfrutas” ¿Qué es? Calma, mentes calenturientas. Es la hamaca.

Mi Mazatlán.- “No importa si eres titular o suplente, cuando seas convocado, mete los goles que puedas.” Y el consejero nunca jugó futbol.

Mi Salón está de fiesta.- Mi abuelo decía: “Hijo, usted siempre haga lo del cajero automático; hasta que no meta la tarjeta no afloje dinero”. Viejo pícaro, jamás tuvo tarjeta.

Palomita blanca.- “Muchacho, recuerda siempre que te vas a topar con mujeres que tienen valor y otras que tienen precio. No se me apendeje”.

Seré licenciado.- “Geminiano ¿En qué se parecen la gordita duranguense y tu novia?” “¿En qué?” “En que a las dos las rellenan con carne.”

Yo quiero tener papá.- En mi casa me tratan como si fuera presidente. De todo me echan la culpa.

Corte.- “Cuando no hay lomo, de todo como”. Con tal convicción migajera reaccionaron las autoridades municipales al no conseguir el home port para Mazatlán.