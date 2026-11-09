DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al voluntariado que impulsa el Trenzatapatón 2026.

Efeméride.- Miércoles 9 de noviembre de 1910, en Morelia, Michoacán, nace Jesús Monge Ramírez, conocido en el mundo musical como Chucho Monge.

Curiosidades.- Dos canciones se convirtieron en las insignias de las composiciones musicales de Chucho Monge: La Feria de las flores y México lindo y querido. Otra canción de este notable michoacano, que causó revuelo en los años 30 fue Sacrificio.

La frase.- “¡Colgadlos bien alto sobre el pueblo! Quien llore por éstos, llora por la corrupción.” Se le atribuye al intelectual estadounidense Arthur Miller, cuyas palabras cobran actualidad en México con el caso de Taddei, Rocha y demás “morenos” pillines.

Condolencias.- A los deudos de don Francisco Solorza Hernández. Van también para los dolientes de Víctor Osuna Choza.

La pregunta.- Señora Presidenta ¿La Auditoría Superior de la Federación y las legislaturas que aprobaron las cuentas públicas del INE, tanto de Córdova como de sus antecesores fueron cómplices de la corrupción que usted supone?

Rapidines.- Canciones salidas de la inspiración del gran Chucho Monge.

Alma.- El absurdo atentado que sufrió la maestra Sandra Jaime, es un acto que socialmente ofende y es una muestra que nadie está a salvo de la salvaje violencia que nos azota. Vaya nuestra solidaridad para Sandra y su familia.

Aires del Mayab.- Pues ahora resulta que Luis Carlos Ugalde, el que fuera consejero presidente del IFE, fue el que maquinó el supuesto fraude que le dio el triunfo electoral a Calderón en el 2006 sobre Andrés Manuel.

Al Son de mi guitarra.- Al estilo mexicano. Muchas vueltas le han dado al uso del celular en los espacios escolares y hasta leyes andan promulgando, cuando el control, dentro del aula, depende de la voluntad y vocación de los docentes.

Besando La cruz.- Los docentes que dicen no poder controlar el uso de celular en las aulas, jerárquicamente, están pintados en la pared ante la vista de sus alumnos.

Caricia y herida.- La deuda del Gobierno Federal, a la fecha, por la cancelación de las obras del llamado Aeropuerto de Texcoco, ascienden a poco más de 3 mil millones de dólares y se estima que quedará liquidada dentro de 21 años.

Cartas marcadas.- Cada uno de los 252 diputados federales de Morena recibieron un “mísero” bono extra de 50 mil pesos para sus chuchulucos sin obligación de comprobar su destino ¿Austeridad? Ja, ja, ja ¿Transparencia? Je, je, je.

Creí.– Quedó aprobada la nueva ley de economía digital, a través de la cual, nos prohibirán el pago en efectivo de servicios o adquisiciones que determine Hacienda. Por supuesto, los banqueros se frotan las manos ante la avalancha de emisión de tarjetas de crédito y la montaña de dinero que les acarrearán tan solo por las comisiones que cobran.

Dolor.- La autollamada Ministra del Pueblo, intentó abrir causas juzgadas y le dio para atrás la propia Presidenta de la República. Hoy, esta misma, en una acción de incongruencia total ha ordenado que se audite al INE desde el año 2000, es decir, sobre causas ya dictaminadas por la propia ASF, lo cual representa un ridículo mayúsculo.

El Remero.- La ASF señala millonarias irregularidades financieras a la administración de Rocha Moya ¿Qué hará la Presidenta para defenderlo? ¿Ordenar que se auditen las cuentas gubernamentales de 30 años atrás?

Fue Mentira.- Durante los gobiernos de Higuera se decía que sus negocios se encontraban en Nayarit. Hoy, bajo el gobierno actual, se hace presente con algunos funcionarios nayaritas incrustados en la administración y municipal y la contratación de servicios en la capital Nayarit. Como que suena raro el tema.

La Feria de las flores.- Al junior Andrés Manuel, en su comparecencia pública, solo le faltó decir que las sospechas que se ventilan en su entorno, son promovidas por la ultraderecha mexicana y que son olas que vienen desde la época de Maximiliano.

Mentirosa.- Cuando el hartazgo en contra del gobierno llega al extremo, no hay dinero que alcance para comprar la voluntad popular. Así lo demostraron los gringos que le hicieron el feo a los 5 mil dólares a cada uno de los votantes, prometidos por el Presidente Trump en caso de un triunfo de su partido. Ojo “morenos”.

México lindo y querido.- Al igual que la Presidenta Sheinbaum, la gobernadora sinaloense, repite que, para acabar con la violencia, hay que atender las causas. Buena idea, sin duda, pero también, es urgente que ambas, ataquen la corrupción que anida en sus ámbitos.

Mi virgen ranchera.- La semana pasada andaba triste. Mi mujer me dijo que no me preocupara, que nunca me dejaría. Ahora, me siento triste y amenazado.

Pa qué me sirve la vida.- “Me acuerdo de una vecina a la que le decíamos la capa de ozono”. “¿Por qué?” “Porque cada día tenía más grande el agujero”.

Pobre corazón.- Va una copla: “Como me gusta tu escote/ le dije a una de Alvarado/ le dije a una de Alvarado/ como me gusta tu escote/ me dijo no te alborotes/ que nada tienes ganado/ eres como el guajolote/ rojo/ y con el moco aguado/”

Sacrificio.- “Compa si yo fuera el que vende las verduras ¿Cómo me dirías?” “Verdulero”. “Y si fuera el vendedor de churros”. “Churrero”. “ Y si fuera el que vende agujas ¿Cómo me pondrías?” “Te pondría el agujero”. “¡Caíste!”

Se me olvidó otra vez.- “Comadre ¿Es cierto que en tu trabajo te dicen El Negocio clandestino?” “¿A mí? ¿Por qué?” “Sí, porque solo atiendes por atrás.”

Te vi llorar.- “Oye, ya tienes 40 años ¿No piensas casarte?” “¿Para qué? Tengo dos hermanas que me atienden, me miman y me hacen todos los caprichos”. “Sí, pero como hermanas no te dan lo que puede dar una mujer”. “¿Y quién dijo que son mis hermanas?”

Ya “semos” dos.- Se cancela cita con la colágena, pues me di cuenta que me tenía agregado como gallo viejo de pescuezo aguado.

Corte.- “El que reparte culpas rara vez se queda con las suyas”. En esas anda la Sheinbaum y sus corifeos con tal de librarse de las salpicadas salidas de la Taddei.