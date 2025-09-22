DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al señor Francisco Vega y familia, así como a voluntarios que se les unen para mantener el comedor comunitario.

Efeméride.- En Lajatico, Italia, el lunes 22 de septiembre de 1958, se da el nacimiento de Andrea Bocelli.

La frase.- “Aquellos que pueden hacerte creer absurdidades, pueden hacerte cometer atrocidades.” Exacto. Como los que creyeron en la versión presidencial que asegura que la crisis económica en Culiacán y municipios conurbados, se debe a la sequía.

Curiosidades.- En alguna ocasión la cantante norteamericana Celine Dion, dijo que, si Dios tuviera voz de cantante, sonaría como la de Andrea Bocelli, el espléndido cantante que nació con problemas visuales y que, a los 12 de edad, perdió completamente la vista, circunstancia que no lo amilanó, de tal suerte que llegó a graduarse como abogado y, además, aprendió música y a dominar varios instrumentos. Bocelli se ha matrimoniado dos veces y tiene tres hijos.

Condolencias.- Va para los deudos del amigo Chuy Tostado.

La pregunta.- Larga e inexplicable travesía para traer a Bermúdez Requena ¿Cuántos silencios le arrancaron sobre políticos encumbrados?

Rapidines.- Vuelvo a los tiempos en los que me gustaba listar el mes en curso, en diversos idiomas. Va el de septiembre.

Shtator (Albanés).- Las proclamas de Claudia Sheinbaum en la celebración del Grito de Independencia fueron muy acertadas, no cayó en el autohalago de su movimiento partidista. En cambio, el Gobernador Rocha Moya incurrió en la lambisconería dedicándole vivas a la Presidenta y a la 4T.

Septembra (Bosnio).- De su pestilente paso por Sinaloa, el nefasto Lord Molécula, llegó a la conclusión de que la percepción de violencia entre la población es alentada por los medios opositores a la 4T. Seguramente para este repugnante sujeto, los más de 2 mil muertos e igual número de desaparecidos, también son un invento de los periodistas sinaloenses ¡Estúpido!

Setembre (Catalán).- Alrededor de 30 horas les tomó a las autoridades federales el trasladar de Paraguay a México, a Hernán Bermúdez, seudo líder de “La Barredora” y ex secretario de seguridad pública de Augusto López Hernández cuando fue gobernador de Tabasco. No es que sea uno mal pensado, pero en ese largo trayecto la cantada del detenido, tal vez fue un largo concierto y toma de acuerdos de olvido de nombres de altos personajes.

Rujan (Croata).- La Presidenta, ante cualquier señalamiento en contra de algún personaje de Morena, con grado de notable por sus engarces jerárquicos, siempre pide pruebas, exigencia que no plantea cuando se trata de algún opositor.

Září (Checo).- En el caso de “El Abuelo”, supuesto líder de “La Barredora” y ligado por varios años con Adán Augusto, esperemos que la señora Sheinbaum no nos salga con la excusa de que el senador fue engañado por priistas mañosos.

Septembra (Eslovaco).- Con todos los “asegunes” el fideicomiso jubilatorio ideado y echado a andar por Cuén, fue visionario. Lástima que las rencillas de sus opositores y la codicia de vale más un peso en caliente, logró su liquidación. Con dicho fondo, hoy nos pintaría otro panorama a los “uaseños”.

Septembril (Estonio).- Hay mucha gordura qué rebanar de la nómina universitaria. Por ejemplo, la numerosa plantilla de confianza y el regreso obligado al aula de los investigadores.

Medi (Galés).- Arrecia la campaña negra en contra de las cabezas visibles que han liderado las protestas por la inseguridad que se vive en Culiacán y en Sinaloa en general. Por ahora los ataques son en medios digitales, un poco más adelante les caerán auditorias oficiales de todo tipo, arma favorita del gobierno para tratar a las voces disidentes que parten del medio empresarial.

Setembro (Gallego).- Ante los señalamientos de huachicol, el grupo Petroil ha salido al paso dando la cara ante la FGR para aclarar paradas y la legalidad de las operaciones de la empresa mazatleca.

Kepakemaka (Hawaiano).- El maltrato que le dan las autoridades a expolicías y a viudas de los llamados agentes del orden, es el reflejo de una de las muchas causas del porqué de la corrupción que impera entre las corporaciones policiacas activas.

Szeptember (Húngaro).- Dirigentes empresariales mazatlecos que hace no mucho tiempo presumían de miles de millones de derrama económica dejada por el turismo, hoy, se quejan de una baja temporada veraniega y falta de apoyo gubernamental para los negocios. Por eso estamos como estamos, con porristas empresariales disfrazados de líderes.

Meán fómhair (Irlandés).- “Agua pasa por mi casa...” ¿Qué es? Las calles del puerto anegadas de aguas de todos los colores y olores.

Settembre (Italiano).- “Amor ¿Este vestido me hace ver gorda?” “Mi vida ¿Esta corbata me hace ver calvo?” “¡Pero si estás calvo!” “¡Exacto mi vida! Gracias por ayudarme a responderte.”

Setembro (Portugués).- “¡Me tienes harta, tú solo pensando en sexo! Ni tan siquiera sabes cuál es el color de mis ojos.” “Claro, que sé. Color café como tus pezones.”

Septembrie (Rumano).- “Luisito ¿Cuánto sacaste en el examen?” “Cero, mamá.” “¿Cómo que cero? Anoche me dijiste que sabías todas las preguntas.” “Te dije que me sabía todas las preguntas, no las respuestas.”

Eylül (Turco).- Si vas a ser infiel, procura que nadie te vea. No te atengas a aquello que dice que el amor es ciego, porque los vecinos tienen ojos hasta en la espalda.

Septemba (Suajili).- “Te necesito, ya no soporto estar así, mi cuerpo ardiente te desea, el sudor recorre mi cuerpo y pienso en ti ¡Te necesito! ... Desgraciado aire acondicionado chafa.”

September (Zulú).- Manera elegante de mandar a alguien a moler a su madre: “Te invito a que encamines tus pasos hacia donde mora tu progenitora y procedas a importunarla.”

Sentyabr (Uzbeco).- ¿Cuál es el colmo de un sordo? Que al morir le dediquen un minuto de silencio.

Corte.- “Lo que no está claro, está espeso.” Largo paseo le dio a Bermúdez Requena y en ese inter, tal vez le sembraron la idea de que, a Adán Augusto, ni lo conoce.