Biografía

Nacido en el seno de una familia judía, Arthur Arshawsky se educó en New Haven (Connecticut). Allí aprendió a tocar el clarinete y el saxofón. Inició su carrera en orquestas de baile. En 1929 se traslada a Nueva York, donde inicia una intensa actividad como músico de estudio. De 1934 a 1935, abandona la música y se retira al campo para dedicarse a la literatura.

En 1936 crea su propia orquesta, con poco éxito al principio. En 1938 graba su primer “hit”: Begin the Beguine, de Cole Porter. De marzo a noviembre de 1938, Billie Holiday es la cantante de la orquesta, lo que provoca algunos problemas en esas épocas de segregación racial. La orquesta alcanza entonces su apogeo y se convierte en el principal rival del “rey del swing” Benny Goodman. Sin embargo, por segunda vez Artie Shaw se retira del mundo de la música, instalándose esta vez en México.

En 1940, recompone una orquesta que de nuevo encadena éxitos (Frenesí, 1940). Paralelamente, dirige una pequeña y atípica formación, los “Grammercy Five”. Ese mismo año protagoniza la película Second Chorus, junto con Fred Astaire y Paulette Goddard; y en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, se enlista en la Marina. Dirige una orquesta destinada a levantar la “moral de las tropas” en el Pacífico.

De regreso a la vida civil en 1944, organiza una orquesta, esta vez de “jazz puro”. Durante los años 50-60 dirige varias orquestas de envergadura y calidad variables, entre ellas una versión “modernizada” de los “Grammercy Five” (1953-1954).

Hombre de espectáculo, poseedor de una considerable fortuna personal, un día decidió clausurar su brillante carrera musical. Fue en 1954 con 44 años. Dos años antes había publicado su autobiografía, en la que se lamentaba de las pompas y los fastos de la vida mundana. Era un hombre célebre pero rechazaba la intromisión en su intimidad, y abominaba de la curiosidad insistente de la prensa, muy interesada en su vida sentimental turbulenta. Siendo un ídolo, abjuró de sus admiradores sin que esto le produjese ningún rechazo social ni el olvido. El escritor Boris Vian dijo: “me admira que un hombre como él que gana 30 mil dólares a la semana (en dinero de hace 70 años), lo abandone todo porque tiene la impresión de que le están robando el espíritu”.

Políticamente progresista, fue uno de los escasos jazzistas que tuvieron problemas con el Senador McCarthy y su infausta comisión. Tras dos horas de interrogatorio en los que la prensa se cebó con él por sus amoríos morbosos, en 1955, decidió que América había terminado para él. Se marchó a Bagur, en Gerona, en la Costa Brava española durante cinco años, hasta que la fiebre McCarthysta se apaciguó.

A fines de los 60, abandona de nuevo la música para convertirse en productor cinematográfico y teatral. Se retira a Lakeville (Connecticut). Esporádicamente reaparece como músico (por ejemplo al frente de una gran formación en 1985, o en Londres en 1992 para dirigir su Concierto para clarinete). En 2004 recibe un lifetime achievement Grammy Award.

Artie Shaw tuvo también una pequeña carrera como escritor; además de su autobiografía (The trouble with Cinderella: an outline of identity, 1952) escribió una recopilación de novelas (I love you, I hate you, drop dead!, 1965).

Shaw, brillante clarinetista, es autor de un método de clarinete (Clarinet method: a school of modern clarinet technic).

También destaca como hombre de profundas convicciones siempre contrario a la segregación racial. Pero eso no le impidió ser diabético, tener tres hijos y casarse ocho veces (duraba casado un corto tiempo: un año, dos o tres, salvo la última vez, que duró 28 años) y luego se divorciaba (todas esas ocho veces, dos de ellas con luminarias como Lana Turner y Ava Gardner). Total, que tuvo una larga y agitada vida de 94 años, en que hizo literalmente lo que le dio la gana.