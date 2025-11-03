En clara relación con la mafia que ha penetrado las aduanas marítimas y terrestres del país, integrada por marineros, soldados, funcionarios públicos, empresarios e integrantes del crimen organizado, en los tres últimos años han ocurrido por lo menos 10 asesinatos

Estos crímenes, como pasa de manera habitual en nuestro país, forman parte del 98 por ciento de los delitos, menores y de alto impacto, que permanecen en la impunidad. A continuación menciono los nombres de los asesinados, el cargo que tenían, el sitio y la fecha en la que fue victimado:

Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias. Subadministrador de aduanas en Manzanillo. En mayo de 2024 fue secuestrado y asesinado en Manzanillo, Colima.

Jennifer Esmeralda Barreto Ruiz. Estilista. En abril de 2024 fue asesinada junto a un marino, que sobrevivió al ataque, en una peluquería en Manzanillo, Colima.

Carlos Narváez Romero. Director de Procedimientos Aduanales y de Evaluación de Aduanas de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). En mayo de 2024 fue asesinado en la Ciudad de México.

Giovany Muñoz Román. Segundo Maestre del 18 Batallón de Infantería de la Armada. En junio de 2024 fue asesinado en su casa en Colima, Colima.

Magaly José Nava Ramos. Agente aduanal. En octubre de 2024 fue asesinada en Manzanillo, Colima.

Josué de la Mora Cobián. Integrante del 18 Batallón de Infantería de la Armada. En octubre de 2024 fue asesinado en Manzanillo, Colima.

Fernando Rubén Guerrero Alcántar. Contralmirante y exdirector de Recaudación de Aduanas. En noviembre de 2024 fue asesinado en Manzanillo, Colima.

Ernesto Vázquez Reyna. Delegado de la FGR en Tamaulipas. En agosto de 2025 fue asesinado en Tampico, Tamaulipas.

Adrián Omar del Ángel Zúñiga. Capitán de la Marina y exmando en la aduana de Manzanillo. En septie mbre de 2025 se dijo que murió en una práctica en Puerto Peñasco, Sonora. Hay serias dudas de esta versión.

Abraham Jeremías Pérez Ramírez. Capitán de la Marina. En septiembre de 2024 se dijo que se suicidó en sus oficinas en Altamira, Tamaulipas. Hay serias dudas de esta versión.

De estos 10 asesinados, la mayor parte pertenece a la Secretaría de Marina (Semar), después a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Fiscalía General de la República (FGR), Agentes Aduaneros y ciudadanos.

Especialistas que trabajan en el tema del contrabando y la seguridad afirman que en los últimos años el Cártel Jalisco Nueva Generación (CGNG) ha convertido a los puertos de Manzanillo, Colima, Altamira y Tampico, Tamaulipas, en centros claves de sus operaciones criminales.

Están asociados con integrantes de la Marina, con funcionarios públicos, políticos, agentes aduaneros, sin los cuáles sería imposible el negocio del contrabando en sus muchas formas, ahora la más evidente la del huachicol fiscal, pero no la única.

¿Cuándo sabremos quiénes cometieron los asesinatos? ¿Y cuáles fueron las razones para ejecutarlos? Del 98 por ciento es la imposibilidad de que nos enteremos que es la estadística de los casos criminales que permanecen impunes en el país.