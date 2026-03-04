Así funciona la comunicación gubernamental (1)

El supuesto fundamental del libro ‘Así funciona la comunicación gubernamental’, del periodista guerrerense Ricardo Castillo Díaz, es que la comunicación de Gobierno da lugar a una actividad profesional que debe ser realizada por profesionales. No hay lugar a la improvisación.

En el Museo Histórico de Acapulco. Fuerte San Diego, en Acapulco, Guerrero, el pasado 20 de febrero se presentó el libro “Así funciona la comunicación gubernamental”, del periodista guerrerense Ricardo Castillo Díaz (Editorial Tirant Humanidades, México, 2025).

Las presentaciones y el intercambio con los asistentes estuvo coordinado por Alejandra Santoyo Serrano, coordinadora de la licenciatura en Ciencia Política del IEPA-IMA-UAGRO, y participaron René Posselt Aguirre, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de Guerrero, el autor y el que escribe. Comparto con ustedes el prólogo que preparé para el libro.

El supuesto fundamental del libro que tenemos en la mano, obra del periodista Ricardo Castillo Díaz, es que la comunicación de Gobierno da lugar a una actividad profesional que debe ser realizada por profesionales. No hay lugar a la improvisación.

Está también presente la idea de que la teoría da sustento a la acción, pero que la acción interpela a la teoría. Se establece, entonces, el círculo virtuoso de la dialéctica entre teoría y práctica (praxis), donde de manera permanente una y otra se alimentan.

Castillo Díaz en el primer capítulo realiza un recorrido panorámico por los autores clásicos que a lo largo de los siglos han reflexionado sobre la política. De manera original establece la relación de lo que plantean estos pensadores con el campo de la comunicación del Gobierno.

Analiza el pensamiento de teóricos, de filósofos de la política, como Maquiavelo, Montaigne, Locke, Rousseau, Hume, Madison y Tocqueville. Luego se adentra a la revisión de las concepciones de politólogos modernos como Giovanni Sartori, Karl Deutsch, Robert Dahl, Andreas Schedler, Guillermo O’Donnell y Luciano H. Elizalde.

El diálogo que Castillo Díaz establece con estos autores y la confrontación que hace de las posiciones de estos, da cuenta de la importancia que concede a la teoría como fundamento de la comunicación del gobierno, tarea compleja y apasionante.

De la fundamentación teórica del campo, Castillo Díaz pasa a proponer, desde su propia concepción, cómo funciona la comunicación gubernamental. A eso dedica el capítulo dos. De inicio, vuelve a la teoría y nos plantea la concepción de sistema político que sustenta David Easton.

La comunicación de Gobierno ocurre siempre en el marco de un sistema político dado. Se requiere, es condición indispensable, conocerlo a profundidad, para poder comunicar al Gobierno. No hacerlo implica el fracaso. En las sociedades mediáticas de hoy, la comunicación está a la base de la acción de Gobierno. Comunicar es gobernar o gobernar es comunicar.

En este capítulo se adentra también al análisis de la Teoría de la Agenda Setting. Aquí surge el tema siempre a debate entre la opinión publicada y la opinión pública. Una no necesariamente conduce a la otra. Se puede todos los días ganar la Agenda Setting, pero no la opinión pública.

En ese horizonte, en el de la disputa diaria por la Agenda Setting, surge el tema de la estrategia de comunicación del gobierno. ¿Cómo estar presente en la agenda mediática de todos los días? ¿Para qué? Sin la gran estrategia y sin plan que la traduzca en acción, la comunicación del Gobierno nunca tendrá dirección.