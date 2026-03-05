Así funciona la comunicación gubernamental (2)

En su libro “Así funciona la comunicación gubernamental”, presentado el pasado 20 de febrero, el autor, Ricardo Castillo Díaz, periodista, propone una serie de mecanismos para organizar y difundir la comunicación del Gobierno. Hay consenso en torno a ellos. Entre más abiertos y públicos mejor.

Estoy convencido que el más completo instrumento en una sociedad democrática es la existencia del portavoz del Gobierno, que día a día da cuenta, de manera pública, del quehacer gubernamental y responde de manera puntual a los cuestionamientos de la prensa.

Subrayo que en el capítulo Castillo Díaz, con rigor, fundamenta las diversas propuestas prácticas a partir de la revisión de la elaboración teórica de autores que han trabajado los diversos temas a los que hace referencia. Mantiene la dialéctica permanente entre la teoría y la práctica.

En el capítulo tres, Castillo Díaz presenta los modelos de comunicación de los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y España. De manera particular desarrolla ampliamente la experiencia estadounidense. Ofrece una síntesis del desarrollo de la misma y los mecanismos que se utilizan, para organizar e implementar la comunicación del gobierno.

De los modelos del Reino Unido, Alemania y España subraya la importancia que estos dan a la transparencia y la rendición de cuentas. Para cada uno de estos casos presenta los mecanismos que utilizan las oficinas de comunicación de estos gobiernos, para realizar su trabajo.

En este mismo capítulo Castillo Díaz analiza de manera más puntual el caso de México. Lo divide en dos grandes partes. La comunicación del Gobierno antes de la alternancia en 2000 y lo que ha ocurrido después de ella. De manera sintética ofrece una revisión histórica del desarrollo de la oficina de la presidencia encargada de la comunicación gubernamental, que incluye la relación entre los medios y el poder político.

Al analizar la comunicación del gobierno de la alternancia, Castillo Díaz pone un especial cuidado en plantear cómo se organizaba la oficina, que es una manera de señalar cómo se articulaba y operaba la estrategia. Destaca la innovación que fue la constitución de la Vocería Presidencial. Hace mención especial a la apertura del gobierno de la alternancia con los medios, que implicó un cambio sustantivo con el pasado.

Castillo Díaz termina su trabajo con 20 grandes conclusiones, que son más que una síntesis de lo que se aborda en los capítulos que estructuran el libro. Son, así lo entiendo, un conjunto de propuestas para desarrollar el trabajo de comunicación gubernamental en el marco de la dialéctica propia de la praxis.

En la construcción de este libro se hace evidente de parte del autor, que fue mi alumno en la Universidad Iberoamericana y es mi amigo, una experiencia de vida que articula el ejercicio del periodismo por más de 30 años, haber coordinado una oficina de comunicación gubernamental, incursionar en la docencia universitaria y ser director de una agencia de noticias.