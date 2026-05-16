Asomar la cabeza desde el maremágnum

Todavía faltan muchos días para aclarar este asunto (Rocha, Sheinbaum y Trump), así que probablemente se siga con este ‘estira y afloja’ entre los dos gobiernos, por lo que los problemas nacionales sobre el desarrollo del País, el desempleo, el atraso tecnológico, la inseguridad, la falta de inversión pública y privada así como el desorden en la gobernanza del País, siguen empujando hacia una crisis mayúscula.

Mucha reflexión se puede obtener desde el cartón de Gilberto Ceceña del lunes 11 de mayo, que denominó “Grito desesperado ahogado”, en el que desde el maremágnum de notas, noticias, columnas, memes y correos de whatsapp, repetidas una y mil veces sobre Rocha, Claudia y Trump, ocultan y “tapan” las noticias verdaderamente importantes y delicadas como el deterioro del clima, apareciendo sólo una mano debajo de la confusión y la sobreabundancia de dichas noticias, que no dejan ver el grave problema de la sequía en Sinaloa.

Pero lo mismo puede decirse a nivel nacional con esa confusión de “uninoticias” que impregnan periódicos, televisión y teléfonos sobre el mismo tema: “Rocha, Sheinbaum y Trump”, que también “tapan” problemas como el educativo en México, o el problema general del cambio climático, el de la falta de medicinas en las instituciones nacionales de salud o del riesgo de no renovar el TMEC y tener que ceder importantes ventajas a favor de EU, en la revisión del contenido del Tratado; además del retroceso del PIB en 2025, o el de debatir sobre el despilfarro de recursos en el Tren Maya, la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Interoceánico, la Refinería Dos Bocas, los derrames de petróleo en el Golfo de México, del huachicol, etc.

Lo malo es que, como la Presidente exige “pruebas” contra el ex Gobernador Rocha, EU se dejó un plazo de 60 días para presentar pruebas y llevar a juicio a la decena de políticos sinaloenses implicados y todavía faltan muchos días para aclarar este asunto, así que probablemente se siga con este “estira y afloja” entre los dos gobiernos, por lo que los problemas nacionales sobre el desarrollo del País, el desempleo, el atraso tecnológico, la inseguridad, la falta de inversión pública y privada así como el desorden en la gobernanza del País, siguen empujando hacia una crisis mayúscula.

Ante lo anterior, habría que aportar otras ideas en estas columnas que nos saquen del embrollo “Rocha-Claudia-Trump”, como las propuestas que se aportaron durante la campaña presidencial de Xóchitl Galvez, en la que se pidió a los ciudadanos ideas para su Programa de Gobierno que fueran más allá de la problemática que significaba el reparto de dinero público a los adultos mayores, los estudiantes y otros beneficiados, asunto que la propia candidata reconocía como “inevitable” políticamente o bien el problema de la inseguridad y la violencia sobre la que el gobierno de Xochitl se comprometía a enfrentar con toda la fuerza del Estado.

Hubo muchas y variadas propuestas, algunas de las cuales se incluyen en esta columna, además de las de rescatar principios constitucionales sobre la división de poderes, el respeto a la ley y a los derechos humanos, a la vida, a la verdad, a la justicia y a la libertad, derechos robados a la sociedad por este gobierno, etc.

Algunas propuestas fueron muy prácticas:

- Precisar los asuntos que se pueden reservar como “seguridad nacional” y eliminar los decretos en los que se determina como seguridad nacional las obras públicas, aunque las hayan realizado las Fuerzas Armadas.

- Restituir y aplicar de inmediato la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas y otorgarles más fuerza legal a los institutos de transparencia para combatir la opacidad.

- Ordenar que los órganos de gobierno digitalicen toda la información pública y los archivos nacionales y locales y se ponga a disposición de los ciudadanos.

- Establecer la política de “Gobierno Abierto” bajo el principio de “máxima información” y “cero opacidad”, acatando el “derecho ciudadano de saber” sobre la cosa pública.

- Restablecer el Sistema de Participación Social, en el que la sociedad pueda exigir un gobierno que ponga en primer lugar al ciudadano y sus organizaciones; un gobierno organizado, eficiente y competente; un gobierno democrático y respetuoso de la ley y de la seguridad de los ciudadanos.

- Un gobierno participativo, que busque la participación de los ciudadanos y que sea vigilado por la sociedad, facilitando que la sociedad pueda denunciar, quejarse y opinar sobre los actos de gobierno.

- Restituir el Programa de Escuelas de Tiempo Completo y los programas de capacitación y mejora del magisterio y de los alumnos en conocimiento computacional.

- Reordenar y restablecer el Sistema de Control de la Corrupción en el gobierno, reforzando los programas de auditoría y de contabilidad gubernamental.

Y muchos más que se quedaron en el tintero.