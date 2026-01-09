En situaciones de guerra como la que vive ahora el Cártel de Sinaloa con el enfrentamiento entre sus dos bastiones históricamente aliados resulta complicado atribuir a uno u otro bando delictivo las muertes, definir móviles y clarificar objetivos en circunstancias en que caen servidores públicos y todo queda en carpetas de investigación predestinadas a la impunidad

Con la acometida criminal que le costó la vida ayer a la Comisaria de Bachigualatito, Mirna Karime Corrales Gutiérrez, y el atentado letal del lunes contra el Director de Tránsito, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, vuelve a colocarse en la conversación pública la duda de si tales hechos de violencia de alto impacto van dirigidos a las instituciones municipales de Culiacán o sólo son parte de ajustes de cuentas ajenos a mensajes cifrados del narco para el Gobierno y quienes lo integran.

Vale agregar que independientemente de morbos y especulaciones que inundan las redes sociales cada vez que suceden este tipo de hechos, las labores de Inteligencia que realizan en Sinaloa las secretarías de Defensa, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana tampoco aportan a paliar incertidumbres respecto a homicidios que al quedar irresueltos son cuotas de miedo agregadas a la de por sí arredrada ciudadanía.

La atrocidad sinaloense vuelve confuso el ejercicio de diferenciar entre las 2 mil 636 muertes violentas y las 164 personas abatidas contabilizadas en Sinaloa del 9 de septiembre de 2024 al 7 de enero de 2026 cuáles y cuántas perdidas corresponden a víctimas colaterales, las motivaciones en cada crimen y el recuento de los caídos en ajustes de cuentas o “limpias” que realiza el narcotráfico. Una vez extraviados los principios de constitucionalidad y civilidad todo se funde en los crisoles de víctima e impunidad.

Por lo pronto, concretamente en los casos de Culiacán y Mazatlán, los dos municipios más diezmados por la llamada narcoguerra que hoy cumple 16 meses, el Alcalde Juan de Dios Gámez y la Alcaldesa Estrella Palacios realizan con normalidad sus funciones lo cual le da a entender a la población que no están en situación de riesgo ni hay amenaza alguna contra los gobiernos de ambos municipios y los respectivos gobernantes.

En el caso de Culiacán, Gámez Mendívil antepuso la responsabilidad de jefe de Gobierno a la conmoción que el 5 de enero causó en su equipo de colaboradores la muerte de Francisco Javier Zazueta, muy apreciado por los 33 años de servicio en la Policía de Tránsito y la hoja de vida que nunca registró datos que lo pusieran en peligro. Ese día el Alcalde acudió a la gira de trabajo que ya tenía comprometida en la Sindicatura de Quilá dentro de la estrategia de salir a dar la cara cuando la gente más necesita sentir de cerca a sus autoridades.

Estrella Palacios también desarrolla un periplo oficial intenso, paralelo a la acción militar y policial que desde Mazatlán a los límites de Sinaloa con Durango y Nayarit intenta mantener segura a la población y visitantes del ribete turístico sureño. Allí mismo, los alcaldes Víctor Manuel Díaz Simental, en Escuinapa, y Óscar Zamudio Pérez, en Concordia, hacen lo propio para que el desarrollo normal de la agenda municipal sea señal de tranquilidad transmitida a la gente.

Entonces no existen evidencias, o éstas se mantienen con la clasificación top secret, de que las células criminales pretendan agresiones de gran escala dirigidas contra dependencias del Gobierno o quienes están al frente de ellas. Por más que laceran a la sociedad y al aparato público las pérdidas de elementos y jefes de la Policía, y atentados que les quitan la vida a niveles de autoridad comunitaria, siendo el caso de la Comisaria de Bachigualatito, nada probado aporta a asegurar que los mandos y sicarios del CDS apuntan hacia lo más alto del tinglado institucional.

Es de suponerse que en las mesas federal y estatal para la coordinación en seguridad pública se halla presente de manera permanente el tema y la preocupación de mantener a salvo a las instituciones e instalaciones estratégicas para la estabilidad. En asuntos de gobernabilidad no vale confiar en la “buena fe” de la delincuencia que da sobradas muestras de belicosidad indiscriminada.