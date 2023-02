Esta Ley sobre Delitos de imprenta el pasado 20 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un dictamen que abrogaba dicha ley, incluso la votación fue con 470 votos a favor, 0 abstenciones y solo 1 voto en contra, este dictamen se turnó al Senado donde ya no avanzó...

Esta semana la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que plantea actualizar la Ley sobre Delitos de Imprenta con 20 votos a favor y 9 en contra. Esta Ley versa sobre ataque a la moral, ataque al orden o paz pública y para muestra veamos el artículo 33, el cual señala en su fracción IV la cual establece una pena de seis meses de arresto a año y medio de prisión y multa de cien a mil pesos pero con esta actualización la multa se eleva hasta 4 mil 146 pesos, pero tranquilos, esta misma semana el Presidente dijo que estaba sorprendido por dicha iniciativa (propuesta por su partido) y que en caso de ser necesario la vetaría “No necesito eso, no lo promoví y lo voy a vetar. ¿Para qué? ¡No! Libertad de expresión”.

Ojo, esta Ley sobre Delitos de imprenta el pasado 20 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un dictamen que abrogaba dicha ley, incluso la votación fue con 470 votos a favor, 0 abstenciones y solo 1 voto en contra, este dictamen se turnó al Senado donde ya no avanzó. Curioso que hoy se busque su modificación. Un dato curioso más, esta modificación busca revivir el delito “Ataques a la vida privada” el cual se eliminó en 2007. ¿Quién los entiende?

¿Recuerda que hablamos de un juicio muy mediático? Que con las declaraciones del acusado se podrían ir a la cárcel ex funcionarios e incluso un ex Presidente, pues esta semana se aplazó por cuarta ocasión la audiencia inicial de dicho juicio, me refiero al que tiene nuestro país en contra de Emilio Lozoya, la nueva fecha es el próximo 27 de abril a las 10:30 horas, ¿será que veremos el quinto aplazamiento?

Hablando de juicios mediáticos, ya terminó el juicio que está celebrando nuestro país vecino del norte en contra de Genaro García Luna, solo falta que el jurado decida si es culpable o inocente sobre los delitos que se le imputan, si Usted siguió el juicio pudo observar que muchos de los testigos que se presentaron para demostrar que era culpable son personas que aceptaron haber realizado delitos junto con el hoy acusado, usted podrá creer o no si estas personas dicen la verdad o mienten, pero lo curioso es que poco antes de terminar el juicio uno de estos testigos señaló que no solo se entregaba dinero al acusado para obtener protección política sino que también sobornó a Gabriel Regino, en ese entonces subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (para buscar protección) cuando el hoy Presidente se desempeñaba como Jefe de Gobierno del entonces D.F., a lo que el Presidente señaló que era falso lo manifestado en dicho juicio y que estaba consultando si era posible demandar por daño moral al abogado de García Luna, por haberle preguntado sobre el tema.

Volviendo a la Cámara de Diputados (estuvieron muy activos) esta semana asignaron tres miembros del Comité Técnico de Evaluación de aspirantes a Consejeros del INE. Recordemos que los consejeros electorales Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña, Ciro Murayama y Lorenzo Córdova Vianello están próximos a dejar el cargo. La votación para elegir a dichos integrantes fue compuesta por Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, curioso que la coalición Va por México se haya abstenido de votar, los votos en contra se dieron por Movimiento Ciudadano. Los asignados para integrar dicho Comité son: Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte y Andrés Norberto García Repper Favela.

Con la designación anterior ya se cuenta con todos los miembros que integran dicho Comité Técnico, siendo los restantes Ernesto Insunza Vera (designado por la CNDH), Araceli Mondragón González (designado por la CNDH), María Esther Azuela (designada por el INAI) y Sergio López Ayllón (designado por el INAI). Por lo que de manera oficial ya inició el proceso para elegir a los nuevos consejeros del INE.

Para terminar, la semana pasada mencionamos a unos senadores que fueron a Egipto a la COP27 pero que no estaban acreditados para asistir a la conferencia, pues esta semana devolvieron 479 mil 623.47 pesos al Senado por no haber asistido a pesar de haber sido ese el motivo del viaje, lo bueno es que lo paseado nadie se los quita.

PD 1. Esta semana el Presidente publicó un decreto que prohíbe el glifosato y el maíz genéticamente modificado.

PD 2. “Yo no quiero entregar la presidencia a un gobierno que considero espurio”: Andrés Manuel López Obrador.