La Campaña de Aparatos Auditivos organizada por el Club de Leones Culiacán AC en Culiacán, Sinaloa es un evento que lleva más de 10 años brindando auxiliares auditivos a la población. Con la cual hemos beneficiado a más de 1,200 personas a lo largo de este tiempo.

El evento es organizado por el Club de Leones, una organización dedicada a mejorar la salud y el bienestar de la comunidad. El evento de este año se realizará el sábado 4 de febrero, de 9 a 17 horas, en la UNEPE-CAPA, ubicada casi a un costado del hospital psiquiátrico.

Los servicios que se ofrecerán en la campaña incluyen limpieza de oídos, audiometría, evaluación, molde personalizado, asesoría y baterías extra. Estos servicios son cruciales para mantener la salud auditiva y todos se ofrecen en un lugar conveniente a un precio accesible.

El costo de este auxiliar auditivo es de 3,700 pesos, lo cual es muy bajo para la gama de servicios que se ofrecen.

La limpieza de oídos es un paso esencial para mantener la salud auditiva. La acumulación excesiva de cera en los oídos puede causar una variedad de problemas, que incluyen pérdida de audición, molestias e incluso infecciones. Este servicio es fundamental para las personas que están experimentando estos problemas y se va realizar en la campaña.

La audiometría es una prueba que mide la capacidad de una persona para escuchar diferentes frecuencias. Esta prueba es crucial para determinar si una persona tiene pérdida auditiva o no y también se va realizar en la campaña. La evaluación es el proceso de determinar la mejor solución para las necesidades auditivas de una persona y es un paso importante para encontrar el tratamiento adecuado para la pérdida auditiva.

Los moldes personalizados están hechos para adaptarse a la forma específica de las orejas de una persona y brindan un ajuste cómodo y seguro. Esto es especialmente importante para las personas que usan audífonos, ya que garantiza que los auxiliares se ajusten correctamente y brinden la mejor calidad de sonido posible.

En el evento también se brindarán consejos sobre cómo mantener una buena salud auditiva y el uso adecuado de los auxiliares.

Finalmente, se proporcionan baterías adicionales para garantizar que las personas puedan usar sus auxiliares durante un período de tiempo prolongado. Estos auxiliares requieren baterías para funcionar y tener baterías adicionales a mano puede ser un salvavidas para las personas que dependen de estos dispositivos.

La Campaña de Aparatos Auditivos en Culiacán, Sinaloa es un evento increíblemente importante para la gente de Culiacán. No solo brinda servicios esenciales para mantener la salud auditiva, sino que también brinda estos servicios de una manera conveniente y asequible. Este evento es un testimonio del compromiso del Club de Leones de Culiacán AC con la gente de Culiacán y su dedicación para mejorar la salud y el bienestar de la comunidad.

El anticipo para reservar un lugar en esta campaña es de 2,000 pesos y se puede realizar comunicándose con el coordinador, CL Lic. Jesús Flores, a los teléfonos 6673 544 123 y 66771299 96. Este evento es una gran oportunidad para que las personas se revisen la salud auditiva y reciban cualquier tratamiento necesario de una manera cómoda y asequible.

En conclusión, la Campaña de Aparatos Auditivos en Culiacán, Sinaloa es un evento que no debe perderse. Las personas interesadas en mejorar su salud auditiva deben aprovechar esta oportunidad única e inscribirse en este evento. Con el costo accesible, la ubicación conveniente y la variedad de servicios que se ofrecen, no hay mejor momento para mejorar su salud auditiva y recibir los tratamientos necesarios. El evento está coordinado por el CL Jesús Flores y se tratara de romper el récord anual sirviendo a más personas que nunca. ¡Así que no espere, regístrese hoy y dé el primer paso hacia una mejor salud auditiva!

