Fueron muchos, los suspirantes al cargo del Ejecutivo estatal. Pero en política una cosa es querer y otra es poder. Algunos confundieron esta etapa del evento comicial por venir con una feria o una pasarela de carnaval, pero en realidad esta etapa de auscultación es muy importante, porque se trata de encontrar el mejor perfil, el liderazgo más sólido que es lo que Sinaloa necesita en la actual coyuntura histórica

Cada vez es más notoria la actividad política en esta entidad, rumbo a la sucesión de la Gubernatura del Estado, que tendrá lugar en junio del año próximo. Fueron muchos los aspirantes, pero solamente una mujer es la que actualmente se consolida en las encuestas ciudadanas. Todo indica que no habrá sorpresas en quién obtendrá la candidatura a la Gubernatura de esta progresista entidad.

Fueron muchos, como asentamos en líneas anteriores, los suspirantes al cargo del Ejecutivo estatal. Pero en política una cosa es querer y otra es poder. Algunos confundieron esta etapa del evento comicial por venir con una feria o una pasarela de carnaval, pero en realidad esta etapa de auscultación es muy importante, porque se trata de encontrar el mejor perfil, el liderazgo más sólido que es lo que Sinaloa necesita en la actual coyuntura histórica.

Extrañamos también que, en la lista de suspirantes, no haya habido líderes naturales, surgidos de las distintas luchas que en la ciudad y en el campo se destacan actualmente por la defensa de los derechos ciudadanos. Lo que sí hubo fueron muchos “cartuchos quemados”, como dice la gente, burócratas de medio pelo, que siempre han vivido como chapulines de la política. Ojalá un día la izquierda y sus aliados progresistas vuelvan a retomar esa experiencia que se tuvo en el pasado, que tanto la hizo crecer y arraigarse en el pueblo, de lanzar verdaderos líderes defensores de las causas populares.

Sólo una persona va a ser la elegida en las encuestas organizadas por el partido Morena. La mayoría de los que se anotaron quedaron lejos de cumplir con las expectativas de los ciudadanos, quienes son los que, en definitiva, con su sufragio, van a decidir quién va a gobernar por seis años esta entidad tan rica en agricultura, pesca y ganadería -sin olvidar el turismo-, tres actividades básicas y una de servicios que propician el desarrollo de la economía y el bienestar de sus pobladores.

Sinaloa se perfila a tener la primera Gobernadora en la entidad en toda su larga historia, acompasándose con la feliz circunstancia histórica de tener al frente de la nación a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la primera Presidenta de México. Esto será un parteaguas en la entidad y un reconocimiento al enorme papel que han jugado las mujeres en construir, junto con los hombres, un estado próspero y, cada vez, como se ve con este paso trascendental, más igualitario, equitativo y democrático.

Hay buenos augurios en construir un futuro promisorio en la entidad, reconocida como “el granero de México”, por su liderazgo en la producción de maíz y otras gramíneas, tan importantes para la alimentación de los mexicanos. Este reconocimiento a nuestro estado ha sido bien ganado, gracias al trabajo y laboriosidad de su pueblo, lo que nos ha proyectado como una de las entidades más dinámicas y con mejores perspectivas de desarrollo en el país. Dentro del concierto de las entidades de la Unión, Sinaloa tiene todo, tanto recursos naturales como humanos, para seguir liderando y empujando el progreso del país.

El pueblo de Sinaloa es también reconocido por la hospitalidad y alegría de su gente, lo que le da una idiosincrasia muy especial dentro del mosaico multicultural que forma esta gran Nación.

Lo anterior está sustentado en hechos, sin ninguna duda, siempre lo hemos sostenido, completamente convencidos y sin temor a equivocamos en lo más mínimo. A lo largo de nuestra actividad periodística hemos conocido palmo a palmo la entidad, hemos recorrido a todo lo largo y ancho su variada geografía, y hemos convivido con su gente en todas sus municipalidades.

Los sinaloenses conforman un pueblo muy trabajador. Al interior del estado se percibe un ambiente de mucho trabajo, en las disímbolas actividades en que la población se desenvuelve cotidianamente. Sus principales actividades, reconocidas por todo mundo, son la agricultura y la pesca, pero en la minería, la ganadería y el turismo también apuntala, gracias a su laboriosidad, sus fortalezas. En este ambiente de plena actividad productiva, una gobernadora con visión, promotora del progreso con bienestar para todos, llevará sin duda a Sinaloa a un estadio superior de progreso y democracia.

El pueblo de Sinaloa es un pueblo alegre, noble y trabajador, los hechos positivos hablan por sí solos y, sin duda, dará su beneplácito a una Gobernadora con visión de futuro, que lidere con firmeza y sensibilidad el añorado progreso con bienestar para todos.