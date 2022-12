Aumento al salario y fin del mundial

salomon.gaxiola@gmail.com

El artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo señala ‘que el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo’ por lo que, si Usted gana más del mínimo, no verá reflejado un aumento en su salario. Esperemos que este aumento se traduzca en un efecto real, es decir, que los trabajadores de nuestro país resulten favorecidos y fortalecidos en su poder de compra.

Ya estamos en el último mes del año, diciembre tiene una dualidad, pasa rápido, pero hay días que se sienten más largos de lo normal, generalmente el mes de enero es uno que no pasa rápido ya que estaremos todos cargando la famosa cuesta de enero (recuerde prevenir y ahorrar lo posible), pero primero lo primero, es decir, primero diciembre.

Nuestro Presidente anunció el primer día de este mes un aumento del 20%, al anunciarlo señaló: “Es un avance muy importante, mucho muy importante y lo celebramos; es una muy buena noticia para los mexicanos. ¿Saben desde cuándo no aumentaba el salario mínimo en esta proporción? Desde hace más de 40 años. Es un día histórico el día de hoy”.

Sin lugar a dudas el Presidente ha sido quien más ha aumentado el salario mínimo en nuestro país, para su tercer año de gobierno el salario había aumentado un 60% comparado con el sexenio anterior, el tema es ¿Cuánto ha aumentado la canasta básica? ¿La gasolina? ¿El gas? ¿La luz? Y demás insumos necesarios para el día a día, pero bueno, también habrá quien comente que en otros sexenios también había aumentos a la gasolina, gas, luz y demás insumos sin que existiera aumentos en estos porcentajes al salario mínimo. Volviendo con el aumento, los expertos dicen que la inflación ha hecho que los bienes y servicios aumenten alrededor del 14% por lo que este aumento del 20% se traduciría en un aumento real del 5%, sin meternos en temas complicados (matemáticas) el tiempo dirá sí esto se tradujo en un beneficio real o uno simulado.

Cambiando de tema, ¿conoce a Mario Alberto López Gómez? ¿No?, yo tampoco lo conocía hasta esta semana que se viralizó su festejo de 29 años, el cual denominó como #MayitoFest tendrá una duración de 3 días, estarán diversos grupos musicales, habrá bebidas alcohólicas y el festejado el primer día del festejo dio “bolo”, es decir aventó billetes al público, el año pasado en el bautizo de su hijo también aventó “bolo”, según testigos alrededor de 100 mil pesos. Este muchacho tan alegre es el Alcalde de San Juan Sabinas, esto en Coahuila y pertenece al partido Morena. ¿Alguien sabe si hará posada?

No puedo terminar sin mencionar a nuestra Selección Mexicana de Futbol, le seré sincero, este mundial no me “prendió” como otros, no sé si haya influido el lugar donde se realizó (no soy muy fan de lugares donde se restringen libertades), que no se haya realizado en verano, o que ya estoy en el cuarto piso, pero que tristeza que millones de niños hayan visto una selección que en tres partidos haya anotado dos goles. En cuanto se acabó la participación de nuestro país en el mundial se empezaron a buscar culpables, pero ¿si mejor buscamos responsables? ¿Será que hacer tantos enfrentamientos con rivales de menor nivel no aporta a lo futbolístico, pero sí a lo económico? ¿Qué tan buen nivel tiene nuestra liga? ¡No! ¡no!, seguramente la culpa la tiene un DT extranjero, sí eso debe de ser.

PD 1._ “El evento se hace de mi parte, gracias a Dios tenemos manteca de la gruesa y aparte tengo muchos amigos”. Mario Alberto López Gómez.

PD 2._ Antier desayuné “Cazuelitas del Zapata”, era la primera vez que iba, me atendieron muy bien, pagué y me fui, más tarde se comunicaron a mi Facebook para decirme que había olvidado mi cartera, muchas gracias por guardar mi cartera y por reafirmarme que en Culiacán hay gente buena. Les aseguro que vuelvo.

PD 3._ “Este ejército surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores, fifis” Andrés Manuel López Obrador al referirse a la creación de las Fuerzas Armadas en nuestro país.