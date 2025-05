Basada en el libro de Marcelo Rubens, Aún estoy aquí narra la desaparición del papá del autor, Rubens Paiva, en los años de la dictadura militar brasileña y cómo su madre se convierte en una activista social defensora de los derechos humanos.

En los Oscar 2025, Aún estoy aquí (Brasil 2024) gana el premio como Mejor Película Extranjera, dirigida por Walter Saller, con guion de Murilo Hauser y Heitor Lorega, basada en el libro Ainda Estou Aqui (2015), de Marcelo Rubens Paiva.

En el libro, el autor narra la desaparición de su padre Rubens Paiva (Selton Mello) en 1971, en los años de la dictadura militar brasileña (1964-1985), y cómo su madre se convierte en una activista social defensora de los derechos humanos.

En 1970, el ex Diputado Rubens Paiva regresa a Río de Janeiro, Brasil, después de seis años de autoexilio tras la revocación de su mandato al inicio del golpe de Estado brasileño de 1964.

Se instala a vivir en una casa cerca de la playa de Leblon con su esposa Eunice (Fernanda Torres), y sus cinco hijos. Paiva retoma su carrera civil mientras sigue apoyando a perseguidos y los expatriados sin hablar de esta actividad con su familia.

Tras el secuestro del Embajador suizo por guerrilleros, el país se enfrenta a una crisis política. En ese contexto, el 20 de enero de 1971, la casa de la familia Paiva es invadida por seis militares y él detenido. Ese mismo día, su esposa, Eunice Paiva, y su hija mayor, Eliana (Luiza Kosovski), de 15 años, fueron detenidas e interrogadas.

Eliana fue liberada un día después, pero Eunice permaneció incomunicada durante 12 días. Al ser liberada inicia una incansable búsqueda de la verdad. Documentó cada paso, escribió cartas, habló con autoridades y desafió al régimen con la esperanza de encontrar a Rubens. Sin embargo, la dictadura nunca reconoció oficialmente su muerte y ocultó cualquier información sobre su paradero.

En 1996, 25 años después, Eunice recibe del Estado brasileño, de nuevo en democracia, el certificado oficial de defunción de Rubens Paiva. En 2014, durante una reunión familiar rodeada de sus hijos y nietos, Eunice, que ahora tiene 85 años, vive con un Alzheimer avanzado.

Los créditos finales revelan que Paiva fue asesinado por el Gobierno entre el 21 y el 22 de enero de 1971. Cinco personas fueron identificadas como responsables, pero nunca fueron procesadas. Eunice se licenció en Derecho a los 48 años. Se convirtió en una de las pocas expertas en derechos indígenas de Brasil y trabajó como asesora para el Gobierno Federal, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Murió en 2018 a los 89 años.

Es una película extraordinariamente bien construida con un tono profundamente humano sin nunca caer en sentimentalismos. La banda sonora es un personaje central de la película, con la música de la década de 1970 en Brasil. La historia da cuenta de la vida de Eunice, que se enfrenta a una nueva situación y sale adelante con sus cinco hijos. La dictadura no la va a vencer.

De su trabajo el director ha dicho que las películas son “instrumentos contra el olvido”, y que cree que “el cine reconstruye la memoria”. Y el director mexicano Alfonso Cuarón dice que la película de Walter Salles “es como experimentar una atracción gravitacional, que nos eleva y nos ancla como una fuerza invisible, pero innegable”. Me impresionó y me dijo mucho. Me recordó a muchas compañeras y compañeros durante la guerra en El Salvador. Es una gran película.