Es casi un axioma en la administración que, para aplicar un plan de recorte de gastos, más que determinar en qué no habría que gastar, se tendría que decidir primero qué es lo que se debería conservar o en cuáles conceptos no recortar, pues hace más daño eliminar lo que hace falta, que suprimir los excesos o el gasto superfluo.

Este tema ha provocado varias aportaciones de lectores sobre las consecuencias que ha provocado el plan de austeridad del Presidente López Obrador, contenido en la Ley de Austeridad Republicana que ordena se apliquen recortes porcentuales, o bien recortes presupuestarios en cantidades fijas, sin considerar sus efectos y consecuencias en el buen gobierno y en las labores gubernamentales.

La Organización Periodística Animal Político y el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) realizaron una investigación “para comprobar los efectos de la austeridad republicana en las labores de los funcionarios y sus repercusiones en los ciudadanos”. Para ello revisaron los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos comparándolos con “los Informes de Austeridad donde se reportan los montos ahorrados”; se consultaron también las encuestas del Inegi y las cuentas públicas. Por cierto, los Programas de Administración de Riesgos son fruto de los sexenios “neoliberales” anteriores, tan vilipendiados por el Presidente.

(El resto de la información que sigue está tomada del estudio de Animal Político y el IMCO, por lo que se omite el uso del entrecomillado. Se aclara además que ese documento lo publicó íntegro el Periódico Noroeste, los días 7, 8 y 9 de diciembre del 2022)

1. En la Secretaría de Gobernación, en una oficina solo había una laptop para 12 empleados, algunos tuvieron que comprar para hacer su trabajo y se organizaron por turnos compartiendo el equipo; “no había hojas para imprimir los archivos... nos entregaban un paquete por mes y no había resurtido...” y se llegó al extremo de limitar el papel higiénico pues les repartían un rollo para cada sanitario al mes.

2. En la Semarnat tenían computadoras obsoletas y sin programas instalados porque no se pagaron las licencias.

3. Se analizó el “Clasificador por Objeto del Gasto y se comprobó que, de 38 conceptos, 30 tuvieron recortes.

4. En la Secretaría del Bienestar los faltantes de tóner y papelería han hecho que los funcionarios los compren por su cuenta.

5. En la SHCP a las 13 medidas de “austeridad republicana” de AMLO, se sumaron la eliminación de los seguros por separación individualizada y gastos médicos y viáticos, lo que provocó la renuncia de abogados especializados en la Procuraduría Fiscal, mismas que se sustituyeron con personal de recién ingreso poco competente, lo que fue reconocido en el reporte de riesgos de Hacienda.

6. En la Secretaría de Educación Pública se recortaron los viáticos a los inspectores de escuelas que deben revisar las condiciones de los edificios, dichos viáticos eran apenas de 10 mil pesos por visita, por lo que no se realizó la verificación de daños para el caso de siniestros. Se dejó la evaluación en manos de las empresas de seguros y se contrató un despacho, por lo que no hubo ahorros. Además, como se eliminó el Fonden por orden presidencial, no hubo recursos para reparaciones.

7. El ahorro de viáticos hizo crisis en la Secretaría de Relaciones Exteriores cuyos funcionarios tienen que realizar constantes viajes al extranjero. El recorte fue de 154 millones de pesos de 2018 a 2022. Esto provocó que México perdiera su lugar en el Comité Ejecutivo del Marco Inclusivo de la OCDE, pues no hubo recursos para el viaje; el lugar lo ocupó Argentina.

8. La plataforma informática del Sistema Registral Automatizado del Registro Agrario Nacional (RAN) está a punto de colapsar por falta de presupuesto para realizar el respaldo y para atender a miles de ciudadanos que solicitan constancias de derechos.

9. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) lleva cuatro años alertando sobre el riesgo de un aumento de accidentes en carreteras, ante la disminución de verificaciones al autotransporte por falta de personal y de viáticos, y por falta de presupuesto para reparar las básculas donde se vigila que los camiones no rebasen el peso autorizado. 2021 fue el año con mayor siniestralidad en años, pues fallecieron 3 mil 298 personas en accidentes y 8 mil 217 resultaron lesionados.

Esta ha sido una austeridad mal entendida y mal aplicada que ha tenido un costo mayor para los mexicanos.