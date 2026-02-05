Autócratas, deterioro democrático y riesgo de guerra mundial

La pregunta ya no es si enfrentamos una crisis global, sino si la erosión de la democracia nos está empujando, paso a paso, hacia una nueva guerra mundial.

No es irresponsable preguntarse hoy a dónde nos llevan los autócratas. Lo verdaderamente temerario sería fingir que no vemos el rumbo. El mundo avanza entre sobresaltos, con democracias fatigadas, instituciones debilitadas y liderazgos que han sustituido la cooperación por la confrontación. Bajo la superficie de elecciones formales y discursos patrióticos, se acumulan tensiones económicas, sociales y geopolíticas que recuerdan, con inquietante familiaridad, los años previos a la Segunda Guerra Mundial. La pregunta ya no es si enfrentamos una crisis global, sino si la erosión de la democracia nos está empujando, paso a paso, hacia una nueva guerra mundial.

El Reporte Global de Riesgos 2026 del Foro Económico Mundial funciona como un espejo incómodo. Al mirarlo, lo que aparece no es una crisis aislada, sino una constelación de riesgos que se alimentan entre sí. En el centro del diagnóstico hay una ausencia decisiva: la colaboración. Aquello que, tras la Segunda Guerra Mundial, permitió construir un orden internacional basado en reglas, instituciones y cooperación, hoy se encuentra erosionado. En su lugar, la confrontación se ha instalado como método, como lenguaje y como reflejo automático.

Dos riesgos destacan con claridad: la confrontación geoeconómica y los conflictos armados entre estados. Ambos están íntimamente ligados a la desaceleración económica global, al aumento de la deuda, a la inflación persistente y, sobre todo, al crecimiento de la desigualdad. Cuando la economía se estanca y las expectativas se rompen, las sociedades se polarizan; y cuando se polarizan, el terreno se vuelve fértil para el autoritarismo.

La historia nos ha enseñado que las grandes guerras no estallan solo por misiles o ejércitos, sino por ideas, por discursos que convierten al adversario en enemigo y al enemigo en amenaza existencial. Por eso, la manera en que los países procesan estos riesgos desde su política interna es crucial. Allí donde existe inteligencia colectiva, instituciones sólidas y deliberación democrática, los conflictos pueden atemperarse. Donde no, lo que se pierde no es solo crecimiento económico, sino libertades básicas.

El problema es que las tendencias actuales del liderazgo político no invitan al optimismo. La erosión institucional comenzó dentro de los Estados y, desde ahí, ha contaminado también a los organismos multilaterales creados precisamente para evitar otra catástrofe global. Todo empieza en lo nacional, en lo local, cuando aparecen los artistas del engaño: líderes que vacían a la democracia de contenido, pero conservan sus rituales. Elecciones que parecen libres, discursos que invocan al pueblo, pero palabras que ya no defienden el pluralismo, la libertad de expresión ni los derechos humanos. Son grandes oradores, pero sin verdad.