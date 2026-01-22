Autoridad e individuo, de Russell

Bertrand Russell analiza en esta obra cómo las sociedades modernas, cada vez más organizadas, amenazan la libertad del individuo, y busca soluciones para que esta nueva realidad no ahogue la creatividad y la independencia de la persona

El filósofo inglés Bertrand Russell (Gales, 1872 – Gales, 1970) publica Autoridad e individuo (Breviarios, Fondo de Cultura Económica (FCE), México, 1954) en 1949 y en ese mismo año sale la primera edición en español.

Escribe el libro con la fundamental preocupación de encontrar soluciones conciliadoras entre los intereses individuales y los de la sociedad altamente desarrollada y tecnificada. Busca el equilibrio entre la iniciativa personal y la organización social mediante un análisis de la ética individual y social.

En la obra subraya la necesidad de preservar la originalidad y la independencia de las personas frente al creciente poder estatal y tecnológico presente en la sociedad. Advierte que la libertad individual está en peligro.

Russell recibe el Premio Nobel de Literatura en 1950, en reconocimiento a sus “variados y significativos escritos en los que defiende los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento”.

El autor, también matemático y activista a favor de la paz, en esta obra analiza cómo las sociedades modernas, cada vez más organizadas, amenazan la libertad del individuo, y busca soluciones para que esta nueva realidad no ahogue la creatividad y la independencia de la persona.

Su reflexión, esfuerzo de pensamiento multidisciplinar, la organiza en seis capítulos: 1) La cohesión social y la naturaleza humana; 2) La cohesión social y el Gobierno; 3) La función de la individualidad; 4) El conflicto entre la técnica y la naturaleza humana; 5) La intervención y la iniciativa: sus esferas respectivas; 6) Ética del individuo y ética social.

Autoridad e individuo es un texto clásico de la filosofía política y social del siglo 20, y también de la relación entre la ética del individuo y la ética de la sociedad.

En el libro plantea la necesidad de que en una sociedad sana y próspera existan individuos que mantengan su propio criterio y la iniciativa personal, que son los motores de progreso.

Conocía el contenido de la obra, pero nunca antes la había leído. Fue una gran y gozosa experiencia enfrentarme a la manera como este filósofo del siglo 20 construye sus argumentos.

Y también por la amplitud del conocimiento y las diferentes disciplinas a las que recurre, para elaborar la complejidad de su pensamiento y reflexión.

El libro fue escrito hace 76 años y sigue siendo vigente, para entender los desafíos contemporáneos de la libertad de pensamiento y creación en un mundo donde el Estado cada vez quiere intervenir más en el control de la sociedad y los individuos que la integran.

En 1890, Russell ingresó en el Trinity College de Cambridge para estudiar matemática. Alfred North Whitehead, fue su examinador y años después juntos escriben los tres volúmenes de los Principia Mathematica, una de sus obras más importante.

Versión original. Authority and the Individual, Allen & Unwin, Ltd., Londres, 1949. Traducción del inglés al español de Márgara Villegas. Primera edición en español 1949.

Autoridad e individuo

Bertrand Russell

Breviarios

Fondo de Cultura Económica (FCE)

México – Buenos Aires, 1954

pp. 142