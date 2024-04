¿Será que ahora un Presidente con esta posible nueva facultad pueda perdonar a algún actor político que haya sido acusado de mal uso de recursos públicos? ¿O será que también pueda decretar la libertad de alguien que se encuentre en la cárcel?

La semana pasada mencionamos que se habían presentado unas iniciativas, la primera de ellas fue la de la amnistía del Presidente, en donde se facultaba al Presidente de nuestro país para otorgar amnistía directa por cualquier delito, es decir, no importa que haya pasado, si hubo denuncia, juicio, sentencia, el Presidente puede perdonarlo. Con la rapidez que caracteriza a la Cámara de Senadores, esta semana fue aprobada por 67 votos a favor y 32 en contra, por lo que se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y en su momento aprobación. Hagamos un ejercicio, ¿será que ahora un Presidente con esta posible nueva facultad pueda perdonar a algún actor político que haya sido acusado de mal uso de recursos públicos? ¿O será que también pueda decretar la libertad de alguien que se encuentre en la cárcel? No, mejor no hagamos ese ejercicio.

Otra iniciativa que fue aprobada, pero está en Comisiones de la Cámara de Diputados, con 19 votos a favor y 10 en contra, fue la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual tomará los recursos de las Afores de personas que tengan 70 años o más y que estén inactivas, usted podrá estar a favor o en contra, pero si algo podemos observar de esta reforma es que los políticos se contradicen, ya que justo con esta reforma propuesta por el Presidente, se empezó a viralizar un video del Presidente, de cuando era candidato donde señalaba que no se tocarían las afores de los mexicanos. Por cierto, al momento de aprobarse se presentó un dictamen, el cual no correspondía a lo aprobado previamente, por lo que se tuvo que regresar el documento a comisiones para su rectificación, ante esto el Diputado Ignacio Mier señaló que había sido “un error humano” y culpó al equipo técnico de cambiar el dictamen.

Y la última reforma que avanzó esta semana fue la de la Ley de Amparo. Esta reforma fue aprobada con 66 votos a favor y 37 en contra y consiste en modificar los artículos 128 y 148, con la finalidad de limitar los efectos de las suspensiones que pueden otorgar los jueces. No creo que prohibir a los jueces las suspensiones con efectos generales contra leyes sea benéfico para alguien que no sea el gobierno con alguna obra que viole derechos humanos o garantías otorgadas por la Constitución y/o tratados internacionales.

Y pensar que el artículo 103 Constitucional en su fracción I señala que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...”

No puedo terminar esta colaboración sin mencionar que el día de ayer cumplí 42 años, no es una edad sencilla (creo que ninguna la es), ya no soy el joven que fui, pero me rehuso a sentirme viejo. ¡Es todo un viaje! En el cual Noroeste ha formado parte en los últimos años y por ello le agradezco.

PD 1._ Agradecido con la vida, por mis padres, mis hijos y esposa, soy muy bendecido. Agradezco también a Usted que me hace el favor de leerme.

PD 2._ “El Juez no puede declarar inconstitucional una norma”, Ricardo Monreal, Senador y Maestro de Derecho en la UNAM.

PD 3._ Las campañas siguen, ¿Usted ya conoce a sus candidatos?

