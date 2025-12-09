Axa vs Hospitales

La decisión de AXA significa que, si usted tiene un seguro de gastos médicos mayores y se ingresa a un hospital del grupo Ángeles, puede hacerlo por supuesto, pero AXA no pagará directamente al hospital la cuenta

En la batalla para combatir los fraudes en los seguros de gastos médicos mayores, la aseguradora AXA ha dado un paso decisivo para tratar de evitarlos con el fin de reducir los costos de las primas de ese tipo de seguros.

Como lo dije en una colaboración anterior, hay muchos factores que influyen en que año con año aumente el costo de las primas de los seguros de gastos médicos mayores, al grado de que se vuelven practicablemente impagables y los clientes terminan cancelándolos.

El factor de mayor influencia es que, cuando los hospitales se dan cuenta que el paciente tiene seguro de gastos médicos mayores y la aseguradora pagará directamente el gasto al hospital sin que el asegurado tenga que desembolsar más allá del deducible, la gran mayoría de los hospitales infla el costo de medicamentos, análisis, estudios, honorarios médicos y todo lo que pueda para abultar la cuenta.

Al hacer lo anterior, las aseguradoras terminan pagando cuentas de entre 300 por ciento y hasta 1000 por ciento más caras de lo que en realidad son y obviamente que las aseguradoras repercuten esos costos en las primas que les cobran a sus asegurados.

AXA, una de las mayores aseguradoras del mundo y de nuestro país, cansada de pagar cuentas hospitalarias exageradamente abultadas, tomó la decisión de dejar de pagar directamente las cuentas al grupo de Hospitales Ángeles (uno de los más especializados y caros de México).

Usted tendrá que pagar directamente al hospital Ángeles y después buscar que AXA le reembolse los gastos, si es que se los reembolsa.

Como quien dice, lo van a mandar a usted a la guerra y sin fusil para que usted se pelee con el hospital Ángeles y revise cuidadosamente la cuenta para que evite que le metan goles y le cobren de más.

De nuevo, le repito, en mi experiencia y salvo muy pocos hospitales, la mayoría abusan de sus pacientes y les cobran al menos el doble y hasta cinco veces más de lo que legalmente deberían cobrarle.

El consejo es que, tenga o no un seguro de gastos médicos mayores con AXA o con otra compañía, si desgraciadamente cae a cualquier hospital, revise todos los días la cuenta y pida que se la impriman para que luego no le vayan a acumular medicamentos que no le dieron o tratamientos que no recibió o cualquier otra cosa que no corresponda.

Al final, coteje el estado de cuenta que le entreguen con los que usted pidió diariamente y si hay diferencias reclámelas.

La forma más eficaz de revertir los fraudes a las aseguradoras y el golpe al bolsillo de los asegurados con gastos médicos mayores es poniendo en su lugar a los hospitales y médicos abusivos y eso implica que si los descubre, presente las demandas civiles, mercantiles y denuncias penales correspondientes en contra de ellos para que terminen en la quiebra y/o en la carcel.