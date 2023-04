De la violentísima franquicia

de John Wick

Wikipedia: Baba Yagá es uno de los números de la obra de Modest Músorgski Cuadros de una exposición, así como el op. 56 del también compositor ruso Anatoli Liádov.

Orson Scott Card la hace aparecer como antagonista del héroe de su novela de fantasía Encantamiento, publicada en 1999.

En España, apareció en 2010 un cómic llamado Baba, del autor catalán Luis Moreno, protagonizado por la bruja, aunque en esta ocasión en forma de niña y con corte de humor. Este cómic fue publicado por Norma Editorial.

En el Mundo de Tinieblas (mundo donde se desarrollan los juegos de rol de la editorial White Wolf), Baba Yagá es el nombre de una vampira perteneciente al clan Nosferatu. Una de sus últimas apariciones fue en la serie Lost Girl, de Showcase.ca, en donde Baba Yagá es convocada inocentemente por una joven, llamada Kenzi, en un acto de solidaridad para vengar el corazón roto de su más querida amiga, Bo.

También hace su aparición en la cuarta novela del autor David Safier, Happy Family; en español, Una familia feliz.

En el anime y manga Soul Eater existe un castillo que lleva su nombre.

Además, aparece en el cortometraje de Studio Ghibli Pandane to tamago hime ( literalmente, Mr. Dough and the Egg Princess), el cual se puede ver únicamente de manera oficial en el Museo Ghibli.

La bruja también aparece como protagonista indiscutible en el libro-juego: En las garras de Bába Yagá, de David Ruiz del Portal y Juapi, publicado por Alfasur Editorial en 2013.

La bruja también aparece en la serie de libros y serie animada Ever After High como consejera académica y profesora junto con otros personajes famosos de los cuentos de hadas.

En la película de 2014 John Wick, el personaje del mismo nombre, interpretado por Keanu Reeves, es referido por el líder mafioso, Viggo Tarásov, como ‘la persona que envías para matar a la maldita Baba Yagá’.

Aparece también en la película Don’t Knock Twice, de 2016, siendo el principal peligro sobrenatural para las protagonistas de dicho filme.

Aparece en El extraño caso de la mujer sin memoria, libro del autor español Juan Pascal, en el cual sirve de guía al personaje principal.

La bruja de la serie animada Dragon Ball con el mismo nombre -Baba- puede ser una referencia a ella, puesto que ésta también vaga entre ambos mundos (el de los vivos y el de los muertos).

En la serie animada Las Leyendas, producida por Netflix, la bruja aparece como antagonista de la historia y está representada de la misma manera que en el folclore ruso.

Además, en un momento de la serie de Netflix Trollhunters, se oye la voz de un personaje con muchos nombres, entre los que se encuentra el de Baba Yagá.

En la película de comedia animada Monster Family (2017), Baba Yaga aparece como una antigua bruja cautiva por Drácula, siendo ella la responsable de convertir a la familia Wishbone en monstruos.

En la película de Marvel Ant-Man and the Wasp, de 2018, se menciona al personaje de Baba Yagá, relacionándolo con la villana Ghost.

Baba Yagá aparece en la película Hellboy de 2019.

En el juego de rol Pathfinder RPG, Baba Yaga es la madre de Rasputin, en el libro de aventuras Reign of Winter.

También aparece en un capítulo de la decimoquinta temporada de la serie Sobrenatural (2020), en el cual lleva un anillo que le otorga su poder.

También aparece en la serie The Witcher, de Netflix, bajo el nombre de Voleth Meir o La Madre Inmortal, encerrada por los primeros Brujos en una cabaña sin puertas y con patas de pollo que se gira hacia quien la llama.