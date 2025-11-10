Baby boomers y Generación Z

Al final, boomers y Z’s comparten la necesidad de luchar y resistir. Los primeros lo hicieron en su juventud por la democracia, la libertad y la igualdad; los segundos, lo hacen exactamente por lo mismo. Solo han cambiado los lenguajes y los símbolos.

Las recientes manifestaciones de estudiantes, trabajadores activos y jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa han revelado algo más que una disputa institucional: han mostrado el encuentro entre dos generaciones distantes, pero con un mismo anhelo de participación y dignidad.

Por un lado, están los jubilados, en su mayoría pertenecientes a la generación del babyboom (1946-1964), hoy entre los 61 y 79 años de edad. Ellos crecieron bajo el amparo del Estado de bienestar, cuando las fábricas marchaban a toda máquina y la promesa de progreso era creíble: cada generación viviría mejor que la anterior. La mayoría alcanzó pensiones del Seguro Social o jubilaciones estables, producto de décadas de trabajo en un país que aún creía en la movilidad social.

Después vinimos los de la llamada Generación X, la “generación puente” (1965-1980), que vivió el tránsito del mundo analógico al digital. Fuimos testigos del nacimiento del internet, los videojuegos y la televisión por cable. Algunos logramos estabilidad laboral y un horizonte de retiro, pero sabíamos que ese mundo comenzaba a resquebrajarse.

Luego llegaron los millennials, y tras ellos la Generación Z (1997-2012), quienes hoy tienen entre 13 y 28 años de edad. A ellos les tocó la resaca de la fiesta. La mayoría aún estudia, y quienes han ingresado al mercado laboral enfrentan la precariedad: outsourcing, contratos temporales y salarios que apenas alcanzan para compartir renta con roomies. Para ellas y ellos, la jubilación suena casi a ciencia ficción.

Mientras los boomers accedían a empleos bien pagados con estudios técnicos o universitarios básicos, los jóvenes de hoy acumulan títulos y deudas que no siempre se traducen en mejores ingresos. En México, el salario promedio de un profesionista joven difícilmente supera los 10 mil pesos mensuales, mientras el costo de vida no deja de subir. El empleo formal cubre lo justo; el informal da algo de libertad, pero sin seguridad social ni esperanza de retiro digno.

Para los boomers, la precariedad era una excepción, para los Gen Z, es la regla. Muchos egresados universitarios siguen viviendo con sus padres, sin casa, sin coche, sin hijos. No por elección, sino por estrategia de supervivencia. La brecha económica intergeneracional es brutal.

Aun así, ambas generaciones comparten algo en común: el impulso de luchar por sus derechos. Cada una lo hace con las herramientas de su tiempo. Los boomers se organizaban desde los sindicatos y asambleas. Medio siglo después, la Generación Z lo hace desde las redes sociales y los foros digitales. No hay líderes únicos, pero sí símbolos poderosos.

Uno de ellos ha aparecido en las manifestaciones recientes de la UAS: la bandera de One Piece, la serie japonesa sobre una tripulación pirata que desafía al poder. Ese estandarte ya ha sido visto en protestas estudiantiles de Nepal, Corea del Sur y América Latina. Este símbolo encarna la búsqueda de libertad, la lealtad entre iguales y la rebeldía frente a los sistemas autoritarios. La calavera con sombrero de paja que ondea en medio de las multitudes juveniles representa una nueva gramática del disenso y la lucha social.

Al final, boomers y Z’s comparten la necesidad de luchar y resistir. Los primeros lo hicieron en su juventud por la democracia, la libertad y la igualdad; los segundos, lo hacen exactamente por lo mismo. Solo han cambiado los lenguajes y los símbolos.

Hoy, cuando ambas generaciones coinciden en las calles de Sinaloa, el pasado y el futuro se dan la mano. Los boomers traen consigo la memoria de las conquistas sociales de los años sesenta y setentas, y los jóvenes estudiantes de ahora que integran la generación Z, tienen la energía para reinventarlas a su estilo.

Es cuanto...