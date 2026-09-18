¿Balcanización o transformación del Estado?

Cada vez que la autonomía indígena amenaza con convertirse en autoridad efectiva, reaparecen los argumentos sobre soberanía, unidad nacional y desarrollo. México no tiene que elegir entre unidad y derechos indígenas; la pregunta es si su Estado puede transformarse para hacer compatible su unidad constitucional con la pluralidad de pueblos que lo integran.

Cada vez que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha comenzado a tocar ámbitos sustantivos de poder, reaparece en México un argumento absurdo de quienes defienden el estado monocultural, “reconocer mayores derechos indígenas podría fragmentar al país, afectar su soberanía o incluso balcanizarlo”. No es un argumento nuevo; durante los debates que precedieron a la reforma constitucional de 2001, diversos actores políticos invocaron el riesgo del separatismo para cuestionar la autonomía indígena. Su persistencia resulta reveladora; mientras los derechos indígenas permanecen en el plano cultural o declarativo, generan menor resistencia; cuando inciden sobre quién decide sobre el territorio y sus bienes naturales, la controversia se convierte en una disputa sobre poder. La reforma del artículo 2 constitucional de 2024 abrió una oportunidad histórica para la transformación del Estado; pues el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con patrimonio público y personalidad jurídica no puede agotarse en una declaración. Si son sujetos políticos y jurídicos, su participación en las decisiones que afectan sus territorios, instituciones y formas de vida debe tener impactos reales. Como se ha demostrado, el Estado no es un actor monolítico. Dentro de él conviven instituciones, gobiernos, congresos y otros actores que sostienen posiciones divergentes frente al reconocimiento indígena. Frente a reformas que amplían derechos indígenas pueden coexistir actores estatales que buscan profundizar el mandato constitucional y otros que procuran limitar sus efectos, particularmente cuando estos inciden sobre territorios, recursos naturales o proyectos extractivos. Por ello, la disputa no puede reducirse a una oposición entre los pueblos indígenas y el Estado. Lo que está en juego es qué Estado habrá de resultar del reconocimiento constitucional de la pluralidad política y jurídica del país.

México no tiene que elegir entre unidad nacional y derechos indígenas