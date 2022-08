EXPERIENCIA PERSONAL: tras posponer este trámite durante casi 4 años (lapso interrumpido por el Covid, un cirugía en el cerebelo vía bisturí y otra cirugía craneal vía magnética), Marián y yo llegamos al módulo de registro un tanto irritados por lo que se anunciaba como oooootra experiencia burocrática fatigosa, enredosa, confusa y a la postre inútil (ni intentes acometer esta experiencia sin ayuda joven e habilidosa). El caso es que salimos un par de horas más tarde francamente de buenas, muy aliviados, agradecidos y satisfechos porque pudimos arreglar todos los pendientes, y muy gratamente sorprendidos por el altísimo nivel de la calidad operativa y humana manifestada por todo el personal del Banco con el que tuvimos contacto. No dudo en calificarlo de un verdadero milagro: si todos los mexicanos fuéramos tan amables, eficaces, oportunos y serviciales como los colaboradores de este banco, México sería otro, mucho más vivible (el único antecedente que yo tengo es el talante optimista, fraterno y cálido, de la población tras el triunfo electoral de Vicente Fox hace 22 años, frágil y serena euforia generalizada que se extinguió en el margen de meses en que el pueblo tardó en percibir que había sido engañado oooootra vez por los políticos rapaces de siempre, ahora disfrazados de exterminadores de tepocatas).

Ahora, la versión oficial o gubernamental o “pejista”:

***

https://acustiknoticias.com/2022/08/el-banco-del-bienestar-cada-vez-mas-cerca-con-mas-de-1000-sucursales-operando-en-todo-mexico/

“El Banco del Bienestar cada vez más cerca con más de 1,000 sucursales operando en todo México. Zajid Ballesteros. Agosto 9, 2022

El Banco del Bienestar avanza día a día en llevar los servicios bancarios y financieros a la población más pobre y excluida de México. La meta es llegar a las comunidades de más difícil acceso. Con las nuevas herramientas de localización, los beneficiarios de los programas sociales podrán ubicar fácilmente la sucursal más cercana.

Ahí donde los bancos comerciales no llegan, el Banco del Bienestar cumple con su mandato social y entrega los apoyos de los Programas del Bienestar de forma segura, directa y sin comisiones. En las sucursales los usuarios son recibidos de forma cálida y confiable, ya que son personas de la misma comunidad quienes forman parte del equipo del Banco del Bienestar.

El director general del Banco del Bienestar, Victor Lamoyi, destacó la consolidación del Banco del Bienestar como el banco social más grande de México, con la mayor cobertura de infraestructura de la banca gubernamental en todo el país, reconocido por las calificadoras Fitch Ratings https://acortar.link/Ukdlsq y Moody’s https://acortar.link/5fivhk, en sus respectivos reportes de 2022. La meta es 2,700 sucursales en el país.

Las sucursales brindan servicios de 9:00 a 16:30 horas de lunes a viernes y los cajeros automáticos los 365 días del año. La ciudadanía puede consultar la sucursal más cercana en: https://directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/

***

Y esta otra sorpresa acerca de un individuo que NO conozco y con el que NO tengo trato alguno, ni directo ni indirecto:

https://www.tabascohoy.com/quien-es-victor-manuel-lamoyi-nuevo-director-del-banco-del-bienestar/

¿Quién es Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra?

Es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), así como maestro en Hacienda Pública y Análisis Económico por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de España. Es doctor en Economía Pública en la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en Finanzas Públicas, con más de 20 años de experiencia en el sector público, donde ha dirigido los procesos que regulan el ciclo hacendario de ingresos y egresos públicos en los ámbitos federal y estatal.

Fue secretario de Planeación y Finanzas del estado de Tabasco. En el gobierno federal fue oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); coordinador de asesores y jefe de unidad en la Subsecretaría de Egresos de SHCP.

Ocupó diversos cargos en la subsecretaría del ramo e Ingresos, así como en la Unidad de Coordinación Técnica de la propia SHCP desde 1993.

Ha sido profesor en Finanzas y Políticas Públicas a nivel posgrado.

También ha impartido conferencias y seminarios especializados sobre temas de política económica y finanzas públicas en diversas instituciones de educación superior.”

Lleva 7 meses como director del Banco del Bienestar.

ARTURO SANDOVAL: Cuando saqué esa pensión de adulto mayor, fue en el sexenio pasado. Había que presentarse cada dos meses. Hacer fila de 500 personas que salía a la calle. A veces con lluvia. Para llegar al escritorio de atención, gente indiferente pedía acta de nacimiento tramitada con no más de un año. comprobante de domicilio de un mes máximo, INE, CURP, todo con copia y original. Después daban un papelito para cobrar en una oficina de correos otro día. Hoy sólo una vez hice el trámite al empezar el sexenio sin ningún problema. Cada dos meses depositan en la tarjeta. Antes si no sacabas todo el dinero o no lo gastabas, quitaban el derecho y ya no daban el dinero porque supuestamente no lo necesitabas. Hoy puedes dejarlo completo en la tarjeta, hacer otros depósitos y nadie te quita nada. Te imaginas la angustia de la gente cuando le quitaban este derecho o cuando no tenía quién la llevara a estos lugares.