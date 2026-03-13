La banda incluye en sus conciertos un amplio repertorio de música clásica, regional y popular, con el propósito de difundir la buena música y apoyar la cohesión familiar, el desarrollo humano y social, así como el bienestar de todos los sinaloenses

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado fue fundada el 25 de octubre de 1976, por lo que este año cumplirá 50 años de existencia, siendo una de las compañías más emblemáticas del Instituto Sinaloense de Cultura.

La creó el maestro José Sebastián Dionicio Limón, con el apoyo de Alejandro Minjarez Osuna, Atilano Serrano Valenzuela y Manuel “Chino” Flores Gastélum. En 1998 entró al relevo el maestro Baltazar Hernández Cano, quien la condujo a un consolidado profesionalismo.

Cuando el maestro Baltazar decidió jubilarse, se le entregó la batuta a Diego Rojas Hormigo, actual director de la agrupación, así como director de todas las compañías artísticas del ISIC.

La banda incluye en sus conciertos un amplio repertorio de música clásica, regional y popular, con el propósito de difundir la buena música y apoyar la cohesión familiar, el desarrollo humano y social, así como el bienestar de todos los sinaloenses. Esta misión la realiza mediante alrededor de 40 conciertos anuales en tres diferentes programas: La Banda en el Ágora, La Banda en tu Municipio y Conciertos de Gala.

Este viernes, precisamente, la Banda Sinfónica Juvenil del Estado tendrá un Concierto de Gala en el Teatro Pablo de Villavicencio, a las 17:00 horas, con un programa muy atractivo.

Inicia con La gruta de Fingal (que significa La gruta de las melodías), de Félix Mendelssohn, conocida también como la Obertura de Las Hébridas. Se trata de una cueva marina situada en la isla Staffa, en Escocia, donde el rumor de las olas al estrellarse semeja el coro de una catedral.

El programa continúa con Cuadros de una exposición, de Modest Mussorgsky, obra que finaliza con la majestuosa Gran puerta de Kiev. Culmina con Las siete maravillas del mundo antiguo, de Alex Poelman.

