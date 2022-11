¿Conocías este origen?

Historia

La caricatura

La caricatura trataba temas que iban desde la moda (a un policía que le dijo que los trajes de baño de dos piezas estaban prohibidos en la calle: “En su opinión, entonces ¿qué pieza quiere que me quite?”); política (“Claro que estoy interesada en la política. ¡Nadie debería ignorar la manera en que algunos políticos se visten!”), e incluso la bella naturaleza (“El amanecer es tan hermoso que siempre me quedo tarde en el antro (‘nightclub’) para verlo!”). La última tira de Lilli apareció el 5 de junio de 1961.

Lilli era una joven de posguerra, ambiciosa y descarada. Como mujer trabajadora, ganaba su propio dinero como secretaria, pero no fue más allá de salir con hombre ricos. La tira casi siempre incluía una viñeta de Lilli vistiéndose o desvistiéndose, mientras hablaba con amigas, novios o su jefe (“Como te enojaste cuando llegué tarde esta mañana, me iré de la oficina a las 5 p.m. en punto. ¡Listo!”).

Lectura adicional

No hay libros acerca de la muñeca Lilli como tal. A diferencia de Barbie, ella solo fue producida durante ocho años y nunca alcanzó la importancia de la muñeca americana. Pero en libros acerca de Barbie o del estilo de vida alemán en los años 50 hay capítulos dedicados a Lilli. En el libro de Knaak se describen todas las muñecas y sus guardarropas son mostrados a color.

Bibliografía

