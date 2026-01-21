Con entusiasmo los ciudadanos ven obras no palabras, con sustento en hechos tangibles, lo que los llena de alegría y de buen ánimo; saben que el cuidado que se tiene en desarrollar obras de infraestructura producirá un progreso indiscutible para mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos

Mientras en el mundo vemos barruntos que presagian tormenta, en nuestro país, fuera de los denuestos de la endeble oposición, hay un proceso vibrante de regeneración nacional en marcha. En el ámbito político, a nivel nacional, no hay en la actualidad fuerza capaz de detener el proceso de cambio iniciado en 2018, que cuenta con un gran respaldo popular.

Y es que el conservadurismo sigue sin lograr el mínimo de consenso social, y así seguirá en tanto no cambie su estrategia, allí se va a quedar chiflando en la loma. Se percibe a leguas, sin necesidad de hurgar mucho en el tema, el divorcio de su discurso nostálgico del pasado con la agenda social y los intereses nacionales. La oposición no tiene proyecto de nación viable. Y, por lo que se ve, están aferrados a sus proclamas fuera por completo del contexto nacional.

En las condiciones del país, las masas populares han entendió bien su rol político, de unidad compacta frente a los vientos intervencionistas del norte. La mayoría del pueblo apoya a la Presidenta, en su defensa irrestricta de la soberanía nacional, sin regateos de ninguna índole. El pueblo mexicano es patriota por naturaleza y lo ha demostrado a lo largo de la historia.

Siempre que ha sido necesario, los mexicanos sacan la casta en defensa de su país. Por lo tanto, la Presidenta se siente arropada por su pueblo frente a cualquier circunstancia que se pueda presentar, sobre todo en una época en la cual el arrogante vecino del norte quiere revivir la obsoleta Doctrina Monroe, de triste memoria.

Los ciudadanos son muy patriotas y aman a su país, saliendo en sólida unidad en defensa de la nación. Lo han demostrado siempre, escribiendo paginas gloriosas en defensa de la soberanía nacional. La “Patria es primero”, dijo Vicente Guerrero, el prócer de la Independencia.

En tanto, el país camina, con pasos firmes, en sembrar progreso con bienestar para todos, restituyendo la paz en todo el territorio nacional. La sociedad entera reconoce el trabajo que se viene haciendo en los estados de la Unión, para regresar la tranquilidad de las familias y mejorar sus condiciones de vida. No para la Secretaría de Seguridad en reportar cotidianamente buenos resultados, concitando comentarios favorables por parte de los ciudadanos, reconociendo la labor gubernamental en este rubro tan sensible para la sociedad.

Otra actividad del actual gobierno que se aplaude son las obras de infraestructura, que se vienen impulsando en muchos lugares del país. Podemos decir, con certeza, que no hay estado de la Unión donde no se observe una febril actividad en obras que están cambiando el rostro de las regiones. Carreteras, vías férreas, ampliación de puertos y aeropuertos, plantas y corredores industriales se realizan de manera acelerada, con mucho dinamismo, lo que garantiza un progreso permanente de la economía del país.

La transformación del país marcha para mejorar a la sociedad entera, esa es la meta que se persigue y en eso consiste el Plan México, que realiza con denuedo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, con gran energía recorre constantemente el país, revisando el progreso que se viene logrando en todo el ámbito nacional. En todas las entidades federativas, los gobernadores de los estados se suman al trabajo intenso que vine promoviendo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconocen su dinamismo, visión y su impulso al federalismo.

La Presidenta Sheinbaum recorre el país incluso los fines de semana. Este dinamismo de la Presidenta de alguna manera influye en el ánimo de los gobernadores para redoblar su trabajo con ahínco en bien del pueblo. En todos los estados de la Unión, eso se percibe, la transformación es una palabra que engloba un compromiso en la cosa pública por dar buenos resultados, sobre todo en favor de los que menos tienen.

Siempre hemos enfatizado el lugar que debe darse a las regiones del país, sobre todo la enorme labor que debe realizarse en aquéllas donde se manifiesta la pobreza de manera más lacerante. Y vemos con agrado que la política del actual régimen encamina sus pasos a resolver esas deudas históricas que se tienen con el pueblo, lo que sin duda constituye un cambio de paradigma en la ecuación gobierno-ciudadanía.