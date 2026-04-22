Cuidado con la costumbre de asestar golpes a células de facinerosos y enseguida desatender las zonas urbanas o rurales en que éstos actúan. El crimen capitaliza los ambientes donde los proveedores de seguridad pública están igual o más arredrados que los ciudadanos

Vislumbre de alguna estrategia dirigida a pacificar por fin el sur de Sinaloa, el operativo que las fuerzas armadas realizaron el domingo en Escuinapa, con la detención de 19 presuntos generadores de violencia, significa la reactivación de la esperanza de que familias enteras vuelvan a las comunidades de las cuales las desplazó la narcoguerra. Se trata del principal golpe asestado a células criminales y por lo tanto del mayor atisbo de fe en las instituciones de seguridad pública.

Los municipios de Rosario, Concordia y Escuinapa integran el ribete de clasificación rojo intenso en cuestión del salvajismo derivado del choque al interior del Cártel de Sinaloa. Allí ha ocurrido todo modo de barbarie: fuerte incidencia en homicidios dolosos, desplazamiento forzado de gente de bien, emboscadas a elementos militares y policiales, y la utilización de artefactos explosivos para atacar instalaciones gubernamentales.

En un momento dado, el período entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, el Ejército colocó en alerta máxima dicha zona debido a que la sierra que colinda con Durango era utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación como puerta de acceso a Sinaloa en el objetivo de aprovechar la guerra en el CDS para ocupar los huecos territoriales huérfanos de narcomando que el conflicto fuera generando.

Posteriormente, cuando el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, fue abatido por fuerzas especiales del Ejército y Marina, el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, El Gabinete de Seguridad federal calculó que habría una reducción de la violencia en el sur de Sinaloa, deducción que se cumplió hasta mediados de marzo porque en la segunda quincena de ese mes regresaron las hostilidades con la ocupación de regiones enteras de Concordia, ataques masivos a la Policía de Escuinapa y enfrentamientos en Rosario.

La acción coordinada del 19 de abril hizo posible que el Ejército detuviera a 14 presuntos delincuentes y la Marina aprehendiera a otros cinco, al parecer todos integrantes de la célula criminal que se había apropiado del corredor Rosario-Tepic, unos peleando por la supremacía del CDS y otros abriendo brechas de entrada al CJNG. Inimaginable el terror al que sometían a la población en general, inclusive a las direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como a los gobiernos de estos ayuntamientos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México presumió la detención de los posibles sicarios en el contexto donde la Policía de Escuinapa funcionaba como el mejor parámetro para cuantificar la situación de control e intimidación que impone el hampa. Los agentes municipales amenazaron con dimitir en masa y después de la detención de los 19 el domingo conjeturaron la posibilidad de que el grupo delincuencial afectado pretenda manejar el desquite atacando otra vez a efectivos de la DSPyTM.

Ello convoca a plantear que después de la detención de los 19 posibles sicarios cobre mayor fuerza la operación militar-policiaca para que el Gobierno retome el control de los municipios sureños. Cuidado con la costumbre de asestar golpes a células de facinerosos y enseguida desatender las zonas urbanas o rurales en que éstos actúan. El crimen capitaliza los ambientes donde los proveedores de seguridad pública están igual o más arredrados que los ciudadanos.

En realidad las Bases de Operaciones Mixtas y fuerzas élite desplegadas en Sinaloa proceden a presentar buenos resultados en la franja sur del estado. La exitosa operación del 19 de abril en Escuinapa, y el aseguramiento dos días antes de 12 sicarios que se resguardaban en un hotel de El Rosario con sus respectivos arsenales, indican que la reducción de homicidios dolosos y otros hechos criminales de alto impacto lograda en la zona centro se extenderá en los próximos días a la parte colindante con Durango y Nayarit.

Esto, por supuesto, no alcanza para echar las campanas a vuelo. Lo más seguro es que los militares y policías tampoco consideren la eventualidad de echarse a dormir sobre los laureles. Pero sí hay que reconocer cualquier indicio que contribuya a alentar la expectativa ciudadana por la paz, que desde la ilusión de la tranquilidad inmediata transite a la seguridad y legalidad duraderas.