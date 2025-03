Lo cautivador de los Beatles no fue sólo su música, sino su sensibilidad para captar y expresar la controversial temática humana, filosófica y cotidiana: hablar del amor, de la libertad, de la amistad, del diálogo, de la alegría que proporciona la llegada del sol, del necesario y constante cambio que hay que efectuar en la vida, de la emancipación y la rebeldía que combate al consumo.

El famoso cuarteto de Liverpool: John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr, se convirtió en un ícono mundial y transgeneracional de la música rock, pop y clásica. Sus sonidos atraparon y siguen cautivando a los abuelos, padres y jóvenes actuales. No fue un grupo que embrujó solamente a los jóvenes de los años 60, sino que sigue presente en el entorno y universo musical del gusto y preferencia intemporal. Es decir, no fue una banda pop que tuvo su auge y época, sino que continúa ejerciendo perdurable impacto e imprimiendo una huella imborrable en el sonoro firmamento de la música.

Por eso, la OSSLA y el Grupo #9 presentan el concierto Beatles Sinfónico, el jueves 27, a las 17:00 horas, y el domingo 30, a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, teniendo como director huésped a Samuel Murillo. Entrada general 100 pesos.

No vamos a mencionar las canciones que incluirá el programa, pero usted mejor que nadie sabe cuáles de los éxitos de los Beatles no pueden faltar. Sin embargo, fueron tantos sus hits, que no nos extrañe si falta alguna de nuestras melodías preferidas, además de que no todas fueron compuestas para acompañamiento sinfónico.

Lo cautivador de los Beatles no fue sólo su música, sino su sensibilidad para captar y expresar la controversial temática humana, filosófica y cotidiana: hablar del amor, de la libertad, de la amistad, del diálogo, de la alegría que proporciona la llegada del sol, del necesario y constante cambio que hay que efectuar en la vida, de la emancipación y la rebeldía que combate al consumo. Es decir, no son canciones simplemente románticas, sino que motivan a reflexionar más seriamente en temas humanistas y antibélicos desde una trinchera con amplia apertura.

¿Disfruto mensaje y música?