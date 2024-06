Berdegué Sacristán enfrentará dos emergencias en cuanto reciba la batuta de la Sader: la descapitalización que viven los productores de granos alimenticios debido a mercados nacionales e internacionales que en vez de capitalizar al campo lo empobrecen permanentemente, así como el plan con visión de futuro que revierta los impactos del cambio climático en la rentabilidad y viabilidad de la agricultura.

¿Es posible tener ese combo ideal de un experto que opere al lado de los productores agrícolas y con el plus de que sea sinaloense?

Como sucede en los inicios de cada sexenio nacional y estatal algún rocío de fe cayó sobre siembras que inician con las semillas de optimismo depositadas en el surco sin que nadie espere zafras de incertidumbres. Y ayer no fue la excepción porque al estiaje amenazador le sobrevino al menos la leve llovizna de confianza en el Secretario de Agricultura que aparte de ser mazatleco es experto en el área.

Entre los asuntos de agenda trae el de la gobernabilidad del agua asumiéndolo como asunto de seguridad nacional para que este recurso natural esté a disposición de todos, ya no bajo el control de unos cuantos y hasta en algunos casos siendo monopolizado por delincuencia organizada. Asimismo destaca la tecnificación del riego agrícola con enfoque de cuidado y modernización porque el 40 por ciento del vital elemento se desperdicia en lugar de destinarse a producir alimentos.

Reverso

Más joyas de la corona

Los mazatlecos no se conforman nomás con tener a un Secretario en el equipo de Claudia Sheinbaum y creen que le faltan otras cerezas a su pastel en materia de participar en altos cargos de gobierno. Desesperan por conocer qué posiciones ocuparán Fernando Pucheta y Celia Jáuregui en la configuración del dream team que prepara el Gobernador Rubén Rocha Moya para la segunda mitad del sexenio 2021-2027. Están seguros que el ex priista y la ex emecista hicieron buena labor para que Morena obtuviera en Mazatlán la apabullante victoria electoral.