Biden abordará el tema de Cuba en la Cumbre Trilateral del jueves

Trascendió que en la agenda de la cumbre que se celebrará este jueves en Washington entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden; México, Andrés Manuel López Obrador y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, se hablará sobre Cuba. Según un alto funcionario de Estados Unidos Biden pedirá a sus homólogos que se unan para exigir al Gobierno cubano que respete a quienes reclaman mayor libertad en la isla, después de que la presión policial, las detenciones de opositores y la vigilancia de las casas de varios activistas y periodistas independientes disuadieran de la celebración de la jornada de protestas anunciada para el 15 de noviembre. Además, se tratarán los temas de: la estrategia para combatir la pandemia, la sustentabilidad, el cambio climático, las energías renovables, agenda energética de la región y se evaluarán los avances del T-MEC, entre otros. Estaremos atentos.

BIDEN Y XI JINPING SE REÚNEN PARA RESOLVER DIFERENCIAS

De manera virtual los presidentes de EE UU, Joe Biden, y el de China, Xi Jinping, sostuvieron una reunión con la intención de “rebajar” las tensiones entre las dos naciones más poderosas del mundo. A lo largo de tres horas y 42 minutos los mandatarios trataron de explorar vías para aumentar la comunicación y la cooperación, y evitar que los desacuerdos puedan acabar provocando (según dijo Biden) “un conflicto, intencionado o no”. Las posiciones se mantienen como estaban, y ninguno de los dos ha cedido. Pero el simple hecho de que el encuentro se haya celebrado, sin duda, ya representa un avance. “Necesitamos establecer salvaguardas de sentido común, ser claros y honestos donde estamos en desacuerdo y colaborar donde nuestros intereses coinciden”, declaró Biden. Mientras que, Xi lanzó un llamado para aumentar la “colaboración y comunicación”.

ADOLESCENTES DE 15 A 17 AÑOS, ¡A VACUNARSE!: HUGO LÓPEZ GATELL

Por fin el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell dio a conocer lo que muchos padres de adolescentes esperaban y desde la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del próximo viernes los muchachos de 15 a 17 años de todo el país podrán registrarse para ser vacunados contra el Covid. Algunas voces dicen que el anuncio obedece a que, en el marco de la Cumbre trilateral del próximo jueves en Washington, donde participarán los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá el tema de las estrategias para acabar con la pandemia será uno los principales en la agenda y por ende nuestro país tiene que estar a la altura de sus pares que, desde hace varios meses, ya vacunaron a su población infantil. ¿Será?

HÉCTOR MELESIO CUÉN: MÁS DE 4 MIL ADOLESCENTES CON ALGUNA COMORBILIDAD EN SINALOA YA ESTÁN VACUNADOS CONTRA COVID

En Sinaloa la vacunación para proteger a los jóvenes con alguna comorbilidad avanza y muy bien y gracias a esto, a decir de Héctor Melesio Cuén Ojeda, secretario de Salud del Estado, durante tres días, a partir de este martes, se aplicarán la primera y segunda dosis a los adolescentes en esta condición de los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave y Mazatlán. Y es que la buena noticia es que un total de 4 mil 600 adolescentes de 12 a 17 años de edad, con alguna comorbilidad, han sido vacunados contra el Covid-19, por lo que se abrió un nuevo programa de inmunización para este segmento de la población en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Cuén Ojeda siguió con las buenas noticias pues anunció que a partir del próximo miércoles 17 de noviembre se abrirán en las ciudades de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán centros de vacunación fijos para continuar con la inmunización de la población mayor de 18 años de edad y mujeres embarazadas que por diversas causan no han recibido la primera dosis.

RICARDO MONREAL SIN CONFLICTOS CON CLAUDIA SHEINBAUM Y MARCELO EBRARD

Quien no tiene conflictos con nadie es el coordinador de Morena, en el Senado, Ricardo Monreal y al igual que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que lleva una relación respetuosa y de amistad tanto con ella, como con Marcelo Ebrard porque los une la intención de que el país salga adelante y no los mueve ninguna ambición vulgar. Al coincidir con la mandataria capitalina de que no hay necesidad de que se firme un pacto de civilidad para evitar “fuego amigo” entre los tres punteros a la candidatura presidencial, Monreal afirmó: “Coincido con la Jefa de Gobierno, nosotros tenemos una buena relación de respeto, una relación de camaradería, una relación bien intencionada. Lo que queremos y pretendemos es que continúe el proceso de transformación de la vida democrática”. Eso sí el zacatecano consideró que “está muy a destiempo y desatada” la candidatura presidencial, por lo que llamó a frenar la sucesión, ya que lo correcto es esperar la convocatoria que será hacia septiembre de 2023 para no distraerse de sus responsabilidades.

TATIANA CLOUTHIER FIRMA CONVENIOS PARA IMPULSAR CADENAS DE VALOR Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Antes de hacer las maletas para acompañar al Presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, la secretaria de Economía está con la agenda llena de aquí al jueves, para muestra basta mencionar que la funcionaria se reunió ayer con el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani y directivos de Motion Pictures y de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, con la finalidad de generar condiciones para la inversión y el desarrollo de la industria audiovisual, integrando cadenas de valor y de proveedores. Y hace unos días la Secretaría de Economía, por medio de la Unidad de Desarrollo Productivo, firmó un convenio de colaboración con Microsoft México para impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), con dos ejes de acción. El primero, vincular sus plataformas de capacitación para el desarrollo de habilidades digitales y empresariales; el segundo, elaborar programas de capacitación para fortalecerlas. Las micro, pequeñas y medianas empresas son una pieza clave en el país, por lo que Microsoft, por medio de su plan de inversión “Innovar por México” -que busca impulsar la transformación digital del país–, cuenta con “PyMEs Digitales”, un programa con el que apoya las necesidades de digitalización y desarrollo económico de las MiPyMEs. Cabe destacar que el programa ofrece un autodiagnóstico para revisar cómo se encuentra el negocio tecnológicamente, un catálogo de soluciones que se adaptan a las necesidades de la PyMEs, un plan de financiamiento a través de diferentes instituciones bancarias y fintechs, así como capacitaciones para el desarrollo de nuevas habilidades digitales.

JUAN RAMÓN DE LA FUENTE: LA ONU HA FALLADO PARA GARANTIZAR LA PAZ MUNDIAL

Dura presidencia en el Consejo de Seguridad de la ONU está encabezando México y por si no fuera suficiente con los señalamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, ahora el Embajador de México ante las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, criticó el papel que ha desempeñado el órgano internacional para evitar conflictos bélicos alrededor del mundo. De la Fuente lamentó el actuar de las Naciones Unidas para prevenir las disputas mundiales. En su participación señaló que las acciones de la ONU no corresponden con los resultados que ha entregado recientemente. “Basta revisar la amplitud de temas que abordará el Consejo de Seguridad sólo en este mes: Afganistán, Etiopía, Myanmar, Siria, por nombrar solamente a algunos para reconocer que las Naciones Unidas, entendidas como un solo organismo, no ha podido evitar que estos conflictos surjan, escalen y amenacen la paz y la seguridad internacionales, poniendo en riesgo la vida de miles de personas”.

