Dicen que los daneses, al revés que los iberoamericanos, son ‘muy civilizados’. Pero en esa serie de Netflix (Borgen) queda claro que, si bien las actitudes sociales pueden ser un poco distintas, las tentaciones políticas son muy similares. Parece que el oficio manda sobre la nacionalidad

Birgitte Nyborg

“En ocasiones se cree que el personaje principal, Birgitte Nyborg, está basado en la primera mujer Presidente de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, aunque realmente Thorning-Schmidt no fue elegida hasta después de la segunda temporada de Borgen.

Adam Price, el creador de la serie, ha declarado: ‘Definitivamente quiero que crean que hay una pizca de idealismo en Birgitte Nyborg que es real. También se ha convertido en un ser político muy profesional, pero definitivamente hay ese idealismo, y eso es importante’.

Sidse Babett Knudsen interpreta a Nyborg. Al describir su relación con el personaje, dijo: ‘Les gustaba ver a una mujer sintiéndose culpable y eso no me gustó... Creo que [Nyborg] debería ser responsable de sus sentimientos. Y cuando tiene que tomar decisiones antipáticas ella debe estar a su lado. No quiero que sienta lástima por ella misma o de repente se convierta en un lío en su vida privada, porque no le creerías como primer ministro si hiciera eso’.

Al principio, es conocida como Birgitte Nyborg Christensen. Cuando se divorcia de su esposo Philip Christensen, es conocida como Birgitte Nyborg. En el primer episodio, Birgitte es la líder de un partido político minoritario, los ‘moderados’ |Sin embargo, como resultado de una secuencia de eventos después de una elección general muy reñida, se encuentra a sí misma como candidata de compromiso para el papel de Primer Ministro de Dinamarca y permanece en esta posición hasta el final de la segunda serie.

En el tiempo transcurrido entre la segunda y la tercera temporada, Nyborg pierde su posición y se convierte en una mujer de negocios y oradora pública, regresando en la tercera temporada para formar un nuevo partido político, los Nuevos Demócratas”.

La serie ha sido bien recibida por críticos y audiencias por igual.